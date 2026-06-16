Όσα έγιναν στην πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Οι βουλευτές που έδωσαν το παρών, τα παρατράγουδα και ένας... Μητσοτάκης

Στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα, το αντιδίλημμα του πρώην πρωθυπουργού από την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της ΕΛΑΣ





Ωστόσο η εκτέλεση, όπως αναμενόταν και από την ίδια τη φύση του σχεδιασμού, είχε και απρόβλεπτα. «Η ΕΛΑΣ μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση του λαού. Σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση», είπε ο









Στο πρότυπο των δράσεων «Unmute Now», που είχαν πραγματοποιηθεί από νέους σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ο λόγος ανήκε πρώτα στους πολίτες, κυρίως σε όσους προέρχονται από τον κόσμο της εργασίας, της μικρής επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών υπηρεσιών.





«Σήμερα μιλάτε εσείς, οι πολιτικοί είναι εδώ για να σας ακούσουν και να κρατήσουν σημειώσεις», ήταν το σύνθημα που έδωσε στην έναρξη ο παρουσιαστής



Τα παρατράγουδα Η διαδραστικότητα συνοδεύτηκε από αναπόφευκτα παρατράγουδα. Ο μουσικός Βάιος Πράπας παρουσιάστηκε, εκ παραδρομής, ως συνεργάτης του Σταμάτη Σπανουδάκη αντί του



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Ο συνταξιούχος Ιάκωβος Λινάρδος αναφέρθηκε στα οικονομικά αδιέξοδα, με κάποιον από το κοινό να προτείνει ως λύση «μια χήρα με υψηλή σύνταξη» και τον Θανάση Πάτρα να σπεύδει να τον ρωτήσει: «Αν δεν είναι χήρα, δεν σου κάνει;».



Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία της 18χρονης Μελίνας Καρρά, μόλις έδωσε Πανελλήνιες. «Δεν έχω ξαναμιλήσει μπροστά σε κόσμο», είπε. Στη συνέχεια περιέγραψε το βάρος των εξετάσεων και το βαρύ κόστος της δωρεάν εκπαίδευσης. Μόλις τελείωσε, η θέση που την περίμενε ήταν δίπλα στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.



Παρόντες 3 βουλευτές και ένας Μητσοτάκης Ένας από τους ομιλητές που συζητήθηκε ακούει στο επίθετο Μητσοτάκης. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης αυτοσυστήθηκε ως έμπορος τρίτης γενιάς, μέλος του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Νίκαιας. Μίλησε για τα προβλήματα των μικρών επιχειρηματιών, που βλέπουν τους καταναλωτές να στρέφονται στα πολυκαταστήματα και στις κινεζικές πλατφόρμες.



«Η Νίκαια ήταν πρώτη στα μεταξωτά και τα πουκάμισα. Τώρα δεν τα έχει». Ο πρώην πρωθυπουργός δεν άφησε τη σύμπτωση του επιθέτου να περάσει ασχολίαστη. «Είχαμε έναν Μητσοτάκη που δεν φοβάται το εντιμόμετρο», είπε.



Η ιδέα της πρώτης ανοιχτής εκδήλωσης της ΕΛΑΣ μετά την ανακοίνωση του κόμματος στο Θησείο είχε μια καινοτομία: οι πολίτες στο βήμα και οι πολιτικοί στο κοινό να κρατούν σημειώσεις. Ανάμεσά τους μία 18χρονη, που μόλις έδωσε Πανελλήνιες, ένας μουσικός και ένας επιχειρηματίας τρίτης γενιάς, με το επίθετο «Μητσοτάκης».Ωστόσο η εκτέλεση, όπως αναμενόταν και από την ίδια τη φύση του σχεδιασμού, είχε και απρόβλεπτα. «Η ΕΛΑΣ μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση του λαού. Σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση», είπε ο Αλέξης Τσίπρας , που ανέβηκε τελευταίος στο βήμα στη Νίκαια, χωρίς να πτοηθεί από τις παραφωνίες. Η εκδήλωση διεξήχθη στην Κοκκινιά , μια εργατική γειτονιά της Β' Πειραιώς με μεγάλο ιστορικό φορτίο. «Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάμε από εδώ», θα έλεγε αργότερα ο Τσίπρας.Στο πρότυπο των δράσεων «Unmute Now», που είχαν πραγματοποιηθεί από νέους σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ο λόγος ανήκε πρώτα στους πολίτες, κυρίως σε όσους προέρχονται από τον κόσμο της εργασίας, της μικρής επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών υπηρεσιών.«Σήμερα μιλάτε εσείς, οι πολιτικοί είναι εδώ για να σας ακούσουν και να κρατήσουν σημειώσεις», ήταν το σύνθημα που έδωσε στην έναρξη ο παρουσιαστής Θανάσης Πάτρας , με τους ομιλητές να αναφέρονται στην Παιδεία, την Υγεία, την εργασία, τις τράπεζες, τις συντάξεις, την Τέχνη.Η διαδραστικότητα συνοδεύτηκε από αναπόφευκτα παρατράγουδα. Ο μουσικός Βάιος Πράπας παρουσιάστηκε, εκ παραδρομής, ως συνεργάτης του Σταμάτη Σπανουδάκη αντί του Σταμάτη Κραουνάκη Τα δύο ονόματα προέρχονται μεν από τον χώρο της μουσικής, αλλά ιδεολογικά απέχουν πόρρω μεταξύ τους.Ο συνταξιούχος Ιάκωβος Λινάρδος αναφέρθηκε στα οικονομικά αδιέξοδα, με κάποιον από το κοινό να προτείνει ως λύση «μια χήρα με υψηλή σύνταξη» και τον Θανάση Πάτρα να σπεύδει να τον ρωτήσει: «Αν δεν είναι χήρα, δεν σου κάνει;».Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία της 18χρονης Μελίνας Καρρά, μόλις έδωσε Πανελλήνιες. «Δεν έχω ξαναμιλήσει μπροστά σε κόσμο», είπε. Στη συνέχεια περιέγραψε το βάρος των εξετάσεων και το βαρύ κόστος της δωρεάν εκπαίδευσης. Μόλις τελείωσε, η θέση που την περίμενε ήταν δίπλα στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.Ένας από τους ομιλητές που συζητήθηκε ακούει στο επίθετο Μητσοτάκης. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης αυτοσυστήθηκε ως έμπορος τρίτης γενιάς, μέλος του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Νίκαιας. Μίλησε για τα προβλήματα των μικρών επιχειρηματιών, που βλέπουν τους καταναλωτές να στρέφονται στα πολυκαταστήματα και στις κινεζικές πλατφόρμες.«Η Νίκαια ήταν πρώτη στα μεταξωτά και τα πουκάμισα. Τώρα δεν τα έχει». Ο πρώην πρωθυπουργός δεν άφησε τη σύμπτωση του επιθέτου να περάσει ασχολίαστη. «Είχαμε έναν Μητσοτάκη που δεν φοβάται το εντιμόμετρο», είπε.

Κι αν ένας Μητσοτάκης (Δημήτρης εν προκειμένω) ήταν εκεί, δεν συνέβη το ίδιο με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με το θέμα να αναφέρεται στα πηγαδάκια.



«Ισχύουν οι όροι που έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν θα δεχθεί εν ενεργεία βουλευτές», επαναλάμβαναν μονότονα συνεργάτες του. Εξαίρεση αποτέλεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, που περιορίστηκε διακριτικά στο βάθος της πλατείας, ενώ παρόντες ήταν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Αθηνά Λινού και Οζγκιούρ Φερχάτ.



Πέραν των τριών βουλευτών, παρόντα στην εκδήλωση ήταν και άτομα που ανήκουν από παλιά στην Αριστερά. «Υπάρχει κινητικότητα, για πρώτη φορά μετά το 2015, ξανασυζητάμε για τον χώρο», λέει μία γυναίκα.



Το αντιδίλημμα Όταν οι 9 ομιλητές ολοκλήρωσαν τις παρεμβάσεις τους, στη σκηνή ανέβηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλησε να αποδομήσει το κυβερνητικό δίλημμα περί «σταθερότητας ή αστάθειας», λέγοντας: «Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες; Τα σκάνδαλα, η διαφθορά; Αυτό δεν είναι σταθερότητα. Είναι οπισθοδρόμηση». Ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να θέσει το δικό του δίλημμα, μετατρέποντας το ερώτημα σε «Στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα».





Σχόλιο έκανε και για το επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εκλογές. «Έχει φαγωθεί ότι πρέπει να κερδίσει τις πρώτες εκλογές, γιατί αν γίνουν δεύτερες θα χαθεί η χώρα. Δεν τον καταλαβαίνω. Πριν από τρία χρόνια έλεγε θα πάμε σε δύο εκλογές, ό,τι και να γίνει. Τότε δεν ήταν αστάθεια; 146 έδρες πήρε την πρώτη Κυριακή, μπορούσε να κάνει κυβέρνηση». Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, ο πρωθυπουργός «μάλλον φοβάται τις δεύτερες κάλπες» και «δεν έχει άδικο».



Στα πηγαδάκια, στέλεχος της ΕΛΑΣ συνόψιζε το κλίμα. «Είμαστε αισιόδοξοι, βλέπουμε να έρχονται νέα πρόσωπα, αλλά χρειάζεται δουλειά» λέει.

Κατερίνα Τζουμερκιώτη 16.06.2026, 07:27