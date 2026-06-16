Τίνα Μεσσαροπούλου για φωτογραφίες ΑΙ από το νοσοκομείο: Με έχω δει να κλαίω στην εντατική, τον άντρα μου διασωληνωμένο και σε καροτσάκι
Τίνα Μεσσαροπούλου για φωτογραφίες ΑΙ από το νοσοκομείο: Με έχω δει να κλαίω στην εντατική, τον άντρα μου διασωληνωμένο και σε καροτσάκι
«Κανονιά θα έπρεπε να κάνω μηνύσεις, αλλά έχω τα θέματά μου θα ασχοληθώ και με αυτό;» είπε η δημοσιογράφος
Σε εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και την απεικόνιζαν σε δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο, αναφέρθηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου, σχολιάζοντας ότι είδε τον εαυτό της να κλαίει στην εντατική και τον σύζυγό της διασωληνωμένο και σε καροτσάκι.
Η δημοσιογράφος δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιπέτειας υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ψεύτικες εικόνες που είχαν δημιουργηθεί με ΑΙ και την παρουσίαζαν στο νοσοκομείο να κλαίει.
Αναφερόμενη στην προσωπική της εμπειρία με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης την Τρίτη 16 Ιουνίου στο Happy Day, η Τίνα Μεσσαροπούλου εξήγησε ότι τα παιδιά των δημοσίων προσώπων πρέπει να γνωρίζουν τι συμβαίνει στην οικογένειά τους και να μην επηρεάζονται από ψευδείς ειδήσεις και εικόνες.
«Τα παιδιά, το λέμε και από προσωπική πείρα, πιστεύουν αυτό που βλέπουν. Δεν θα πιστέψουν αυτό που δεν βλέπουν. Όταν μέσα στο σπίτι σου όλα είναι καλά, δεν θα πιστέψω ένα χ, ψ περιοδικό. Τώρα κάνουν και AI. Τώρα σε βάζουνε σε διάφορα. Άσε τι έχω δει όλο αυτό το διάστημα», ανέφερε η δημοσιογράφος και συνέχισε: «Να σου πω τι έχω δει; Έχω δει τον εαυτό μου να κλαίει μέσα στην εντατική, να κλαίει έξω από την εντατική. Έχω δει τον άντρα μου σε καροτσάκι μέσα στην εντατική, έξω από την εντατική, διασωληνωμένο επίσης. Με AI παιδιά, κανονιά θα έπρεπε να κάνω μηνύσεις, αλλά έχω τα θέματά θα ασχοληθώ και με αυτό;».
Δείτε το βίντεο
Η περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου, μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ νοσηλεύτηκε στις 15 Απριλίου στον «Ευαγγελισμό» και στη συνέχεια μετά από 26 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ, μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Στις 28 Μαΐου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε γνωστό πως ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα. Στις 14 Ιουνίου, πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που βρισκόταν στην Ελλάδα.
Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, η Τίνα Μεσσαροπούλου επέστρεψε στο πλατό του «Happy Day» μιλώντας για την περιπέτεια υγείας του συζύγου της. Αρχικά, εξομολογήθηκε πως ήταν πολύ δύσκολοι αυτοί οι μήνες, ωστόσο τόνισε πως ποτέ δεν πίστεψε ότι δεν θα υπήρχε θετική εξέλιξη: «Είναι μέρα χαράς σήμερα και είπα δεν θα κλάψω, αλλά με το που μπήκα μου "καρφώθηκε" η ημέρα που έφυγα σφαίρα από αυτή την καρέκλα... Αλλά όλα καλά, δόξα τω Θεώ γυρίσαμε στο σπίτι μας. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου πόσοι άνθρωποι θα βρίσκονταν δίπλα μας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούσα και η ίδια. Από την πρώτη στιγμή που έμπαινα μέσα στην εντατική, ποτέ δεν αισθανόμουν στεναχώρια και θλίψη, παρότι οι γιατροί μου είχαν πει ότι πρέπει να περάσουν 20 μέρες για να πάρουμε ένα ψήγμα ελπίδας. Εγώ πίστευα ότι θα πάνε όλα καλά».
Στη συνέχεια, εξήγησε πως βρισκόταν στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη καθημερινά: «Το πιο δύσκολο ήταν να πείσω κάποιους γιατρούς ότι δεν είμαι μια τρελή που τριγυρίζει στους διαδρόμους και φαντάζεται πράγματα. Το ένστικτό μου όμως ήταν αυτό που με βοήθησε και ποτέ δεν με διέψευσε, αυτό μας βοήθησε και πήγαν όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στον Ευαγγελισμό. Πήγαινα 8 η ώρα το πρωί και έφευγα αργά το βράδυ. Το πρώτο θαύμα έγινε την 1η Μαΐου».
Σε άλλο σημείο, η Τίνα Μεσσαροπούλου τόνισε ότι δεν άφησε τα παιδιά της να δουν τον πατέρα τους στην εντατική: «Ποτέ δεν άφησα να περάσει από το μυαλό τους κάτι αρνητικό, τους έλεγα ότι θέλει χρόνο και όλα θα πάνε καλά. Έλεγα ότι εφόσον αυτή η εικόνα είναι προσωρινή, θα πρέπει να έχουν την εικόνα που είχαν για τον πατέρα τους».
Η δημοσιογράφος δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιπέτειας υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ψεύτικες εικόνες που είχαν δημιουργηθεί με ΑΙ και την παρουσίαζαν στο νοσοκομείο να κλαίει.
Αναφερόμενη στην προσωπική της εμπειρία με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης την Τρίτη 16 Ιουνίου στο Happy Day, η Τίνα Μεσσαροπούλου εξήγησε ότι τα παιδιά των δημοσίων προσώπων πρέπει να γνωρίζουν τι συμβαίνει στην οικογένειά τους και να μην επηρεάζονται από ψευδείς ειδήσεις και εικόνες.
«Τα παιδιά, το λέμε και από προσωπική πείρα, πιστεύουν αυτό που βλέπουν. Δεν θα πιστέψουν αυτό που δεν βλέπουν. Όταν μέσα στο σπίτι σου όλα είναι καλά, δεν θα πιστέψω ένα χ, ψ περιοδικό. Τώρα κάνουν και AI. Τώρα σε βάζουνε σε διάφορα. Άσε τι έχω δει όλο αυτό το διάστημα», ανέφερε η δημοσιογράφος και συνέχισε: «Να σου πω τι έχω δει; Έχω δει τον εαυτό μου να κλαίει μέσα στην εντατική, να κλαίει έξω από την εντατική. Έχω δει τον άντρα μου σε καροτσάκι μέσα στην εντατική, έξω από την εντατική, διασωληνωμένο επίσης. Με AI παιδιά, κανονιά θα έπρεπε να κάνω μηνύσεις, αλλά έχω τα θέματά θα ασχοληθώ και με αυτό;».
Δείτε το βίντεο
Η περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου, μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ νοσηλεύτηκε στις 15 Απριλίου στον «Ευαγγελισμό» και στη συνέχεια μετά από 26 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ, μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Στις 28 Μαΐου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε γνωστό πως ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα. Στις 14 Ιουνίου, πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που βρισκόταν στην Ελλάδα.
Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, η Τίνα Μεσσαροπούλου επέστρεψε στο πλατό του «Happy Day» μιλώντας για την περιπέτεια υγείας του συζύγου της. Αρχικά, εξομολογήθηκε πως ήταν πολύ δύσκολοι αυτοί οι μήνες, ωστόσο τόνισε πως ποτέ δεν πίστεψε ότι δεν θα υπήρχε θετική εξέλιξη: «Είναι μέρα χαράς σήμερα και είπα δεν θα κλάψω, αλλά με το που μπήκα μου "καρφώθηκε" η ημέρα που έφυγα σφαίρα από αυτή την καρέκλα... Αλλά όλα καλά, δόξα τω Θεώ γυρίσαμε στο σπίτι μας. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου πόσοι άνθρωποι θα βρίσκονταν δίπλα μας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούσα και η ίδια. Από την πρώτη στιγμή που έμπαινα μέσα στην εντατική, ποτέ δεν αισθανόμουν στεναχώρια και θλίψη, παρότι οι γιατροί μου είχαν πει ότι πρέπει να περάσουν 20 μέρες για να πάρουμε ένα ψήγμα ελπίδας. Εγώ πίστευα ότι θα πάνε όλα καλά».
Στη συνέχεια, εξήγησε πως βρισκόταν στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη καθημερινά: «Το πιο δύσκολο ήταν να πείσω κάποιους γιατρούς ότι δεν είμαι μια τρελή που τριγυρίζει στους διαδρόμους και φαντάζεται πράγματα. Το ένστικτό μου όμως ήταν αυτό που με βοήθησε και ποτέ δεν με διέψευσε, αυτό μας βοήθησε και πήγαν όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στον Ευαγγελισμό. Πήγαινα 8 η ώρα το πρωί και έφευγα αργά το βράδυ. Το πρώτο θαύμα έγινε την 1η Μαΐου».
Σε άλλο σημείο, η Τίνα Μεσσαροπούλου τόνισε ότι δεν άφησε τα παιδιά της να δουν τον πατέρα τους στην εντατική: «Ποτέ δεν άφησα να περάσει από το μυαλό τους κάτι αρνητικό, τους έλεγα ότι θέλει χρόνο και όλα θα πάνε καλά. Έλεγα ότι εφόσον αυτή η εικόνα είναι προσωρινή, θα πρέπει να έχουν την εικόνα που είχαν για τον πατέρα τους».
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