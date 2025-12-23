Ο Λευτέρης Πανταζής πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο: Μόνο η κόρη μου ήταν δίπλα μου και αυτό μου φτάνει
Ο τραγουδιστής έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος της περιπέτειας υγείας που πέρασε
Εξιτήριο πήρε ο Λευτέρης Πανταζής από το νοσοκομείο όπου έμεινε αρκετές ημέρες μετά το λιποθυμικό επεισόδιο και την υπερκόπωση με την οποία διαγνώστηκε.
Ο τραγουδιστής έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στην εκπομπή Πρωινό την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, μία ημέρα μετά το εξιτήριό του και ανέφερε πως δίπλα του ήταν μόνο η κόρη του, Κόνι Μεταξά.
Ο Λευτέρης Πανταζής είπε αναλυτικότερα για την περιπέτεια υγείας του: «Υπερκόπωση. Έπεσα κάτω, δεν μπορούσα να περπατήσω. Σαν μία λιποθυμία ήταν. Ήμουν μέσα στο νοσοκομείο, κοιμήθηκα, το ευχαριστήθηκα, ξεκουράστηκα. Έκλεισα τα τηλέφωνα, δεν άκουγα κανέναν, δεν με έπαιρνε κανείς, ήταν μόνο η κόρη μου δίπλα μου και αυτό μου φτάνει. Οι γιατροί μου είπαν να χαλάω και κανένα χατίρι και να κοιτάξω λίγο την υγεία μου, γιατί το στρες, η κούραση, η δουλειά και επειδή εγώ είμαι και ξέρεις... θέλω να τα κάνω όλα τέλεια. "Δεν χρειάζεται τόσο πολύ" μου λέει. Να κάνω τη διατροφή μου κανονικά, να περπατάω λιγάκι και να ξεκουράζομαι και να κοιμάμαι. Εγώ είχα να κοιμηθώ 15 μέρες. Κοιμόμουν 2-3 ώρες την ημέρα. Δουλεύουμε τόσο πολύ, δεν θέλουμε να χαλάμε χατίρια και ξεχνάμε λίγο εμάς. Δυστυχώς η υγεία δεν αγοράζεται. Πρέπει να την προσέχουμε για να την έχουμε».
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
