Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής: Έπαθα υπερκόπωση, με τη δουλειά ξεχάσαμε τι σημαίνει ο εαυτός μας
Ο τραγουδιστής είπε πως είχε να κοιμηθεί 15 μέρες

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Λευτέρης Πανταζής μετά από αδιαθεσία. Ο γνωστός τραγουδιστής δήλωσε πως έπαθε υπερκόπωση και αναμένεται να πάρει εξιτήριο τη Δευτέρα.

«Κουράστηκα πολύ αυτές τις μέρες. Είχα 15 μέρες να κοιμηθώ, τραγουδώ σχεδόν κάθε μέρα. Είχαμε και το μεγάλο εορταστικό της Πρωτοχρονιάς με την Άντζελα Δημητρίου που το παρουσιάζουμε εμείς με 11 τραγουδιστές και ήμουν 16,5 ώρες όρθιος. Κουράστηκα, έπεσα κάτω ξερός, υπερκόπωση έπαθα», είπε ο Λευτέρης Πανταζής στον ΣΚΑΙ.

Ο ίδιος θα παραμείνει μέχρι τη Δευτέρα, όπως είπε και την Τετάρτη θα ξεκινήσει πάλι τις live εμφανίσεις του.

«Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, όλα καλά. Ο κόσμος ενδιαφέρθηκε, ξέρω από τα μηνύματα που παίρνω, ευχαριστώ για την αγάπη. Αλλά το μηχάνημα καμιά φορά θέλει και λίγο σέρβις γιατί με τη δουλειά ξεχάσαμε τι σημαίνει ο εαυτός μας, νομίζουμε ότι είμαστε σούπερμαν, δεν είναι πάντα έτσι. Πρέπει να κάνουμε διαλείμματα, δεν πειράζει δύο μερούλες θα ξεκουραστώ και από Τετάρτη ξεκινάμε δυνατά», ανέφερε ο Λευτέρης Πανταζής.

