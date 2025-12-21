Ο Λευτέρης Πανταζής παραμένει στο νοσοκομείο μετά την υπερκόπωση που έπαθε: Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες
GALA
Λευτέρης Πανταζής ΄Νοσοκομείο

Ο Λευτέρης Πανταζής παραμένει στο νοσοκομείο μετά την υπερκόπωση που έπαθε: Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες

Ο γνωστός τραγουδιστής συνεχίζει τις εξετάσεις και θα βγει τη Δευτέρα

Ο Λευτέρης Πανταζής παραμένει στο νοσοκομείο μετά την υπερκόπωση που έπαθε: Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες
Στέλλα Μούτσιου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση που έπαθε. Όπως δήλωσε είχε να κοιμηθεί 15 μέρες, ωστόσο πλέον είναι καλύτερα και σύντομα θα πάρει εξιτήριο.

Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου  και αποκάλυψε, μάλιστα, πότε θα πάρει εξιτήριο και ποια είναι η ημέρα που θα ξεκινήσει και πάλι τις νυχτερινές του εμφανίσεις στο κέντρο όπου τραγουδάει μαζί με την Άντζελα Δημητρίου.

Ο Λευτέρης Πανταζής δήλωσε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται: «Κουράστηκα από τις εμφανίσεις και τις βραδινές και τις τηλεοπτικές. Τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα βγω, την Τετάρτη θα ξεκινήσω στο μαγαζί. Απλώς σήμερα έπρεπε να ξεκουραστώ και έκατσα μέσα στο νοσοκομείο. Θα μου κάνουν όλες τις εξετάσεις να είναι σίγουροι οι γιατροί ότι ξεκουράζομαι, γιατί είχα να κοιμηθώ 15 μέρες. Υπερκόπωση μου είπαν ότι ήταν. Σήμερα είμαι καλύτερα, από χθες που κοιμήθηκα είμαι καλύτερα. Είναι δίπλα μου αυτοί που επιτρέπονται».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df3rdueubeb5)
Στέλλα Μούτσιου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Τρόφιμα Αγάπης: η κοινωνική δράση της ΑΒ Βασιλόπουλος που μειώνει τη σπατάλη τροφίμων

Η ΑΒ Βασιλόπουλος με ένα οργανωμένο δίκτυο συλλέγει τρόφιμα που θα χάνονταν, τα διανέμει σε κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα και προσφέρει καθημερινά τρόφιμα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη

Είσαι στη Nova, κερδίζεις PADU: Καθημερινές επιβραβεύσεις και exclusive Nova deals σε περιμένουν!

Η Nova σε συνεργασία με το PADU φέρνουν δεκάδες προσφορές και exclusive Nova Deals σε κορυφαία brands, με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία εξαργύρωσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης