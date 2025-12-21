Ο Λευτέρης Πανταζής παραμένει στο νοσοκομείο μετά την υπερκόπωση που έπαθε: Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες
Ο γνωστός τραγουδιστής συνεχίζει τις εξετάσεις και θα βγει τη Δευτέρα
Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση που έπαθε. Όπως δήλωσε είχε να κοιμηθεί 15 μέρες, ωστόσο πλέον είναι καλύτερα και σύντομα θα πάρει εξιτήριο.
Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και αποκάλυψε, μάλιστα, πότε θα πάρει εξιτήριο και ποια είναι η ημέρα που θα ξεκινήσει και πάλι τις νυχτερινές του εμφανίσεις στο κέντρο όπου τραγουδάει μαζί με την Άντζελα Δημητρίου.
Ο Λευτέρης Πανταζής δήλωσε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται: «Κουράστηκα από τις εμφανίσεις και τις βραδινές και τις τηλεοπτικές. Τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα βγω, την Τετάρτη θα ξεκινήσω στο μαγαζί. Απλώς σήμερα έπρεπε να ξεκουραστώ και έκατσα μέσα στο νοσοκομείο. Θα μου κάνουν όλες τις εξετάσεις να είναι σίγουροι οι γιατροί ότι ξεκουράζομαι, γιατί είχα να κοιμηθώ 15 μέρες. Υπερκόπωση μου είπαν ότι ήταν. Σήμερα είμαι καλύτερα, από χθες που κοιμήθηκα είμαι καλύτερα. Είναι δίπλα μου αυτοί που επιτρέπονται».
