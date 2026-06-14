Οι Ισπανοί βρήκαν τη λύση για την αφόρητη ζέστη στο Μουντιάλ: Φόρεσαν γιλέκα ψύξης στην προπόνηση, δείτε βίντεο

Η αφόρητη ζέστη είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές ειδικά στις ΗΠΑ την περίοδο του Μουντιάλ 2026
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Στα παιχνίδια, στα μέσα κάθε ημιχρόνου γίνεται ένα ολιγόλεπτο cooling break, ώστε να μπορέσουν οι παίκτες να δροσιστούν και να αποφορτιστούν από την ζέστη και την έντονη υγρασία.
Οι Ισπανοί
έχουν επιλέξει το Τσατανούγκα στο Τενεσί, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους 33 βαθμούς.
Η τεχνολογία δεν αποτελεί καινοτομία στον κόσμο του αθλητισμού.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021, η Ολυμπιακή Επιτροπή της Βραζιλίας διένειμε «κιτ ψύξης» στους αθλητές για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη του Τόκιο, χρησιμοποιώντας τα ίδια γιλέκα πάγου. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως έπραξε και η Ισπανία.
Η «Φούρια Ρόχα» κοινοποίησε εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μια προπόνηση στο Τσατανούγκα των ΗΠΑ, δείχνοντας πώς χρησιμοποιούν «κιτ ψύξης», ένα γιλέκο
που περιέχει ένα προ-αποψυγμένο τζελ που φοριέται πάνω από τη φανέλα προπόνησης.
Το γιλέκο δημιουργήθηκε ειδικά για το Μουντιάλ για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης και υγρασίας που βιώνουν οι ΗΠΑ και τη βελτίωση της απόδοσης των παικτών.