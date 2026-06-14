Ξεκαθάρισμα λογαριασμών τουρκικών συμμοριών στα Εξάρχεια; Με ποινικό παρελθόν ο 25χρονος νεκρός στα σκαλάκια στου Στρέφη, τι εξετάζουν οι Αρχές
ΕΛΛΑΔΑ
Εξάρχεια Δολοφονία Τούρκος

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών τουρκικών συμμοριών στα Εξάρχεια; Με ποινικό παρελθόν ο 25χρονος νεκρός στα σκαλάκια στου Στρέφη, τι εξετάζουν οι Αρχές

Είχε απασχολήσει τις τουρκικές αρχές για παράβαση του νόμου περί όπλων, για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, ληστεία, ζημιές σε περιουσία αλλά και για απάτη

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών τουρκικών συμμοριών στα Εξάρχεια; Με ποινικό παρελθόν ο 25χρονος νεκρός στα σκαλάκια στου Στρέφη, τι εξετάζουν οι Αρχές
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
61 ΣΧΟΛΙΑ
Γνωστός στις Αρχές της Τουρκίας για σοβαρά αδικήματα ήταν ο 25χρονος Τούρκος που δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 25χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές της γειτονικής χώρας για παράβαση του νόμου περί όπλων, αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, ληστεία, ζημιές σε περιουσία αλλά και για απάτη μέσω υπολογιστή.

Όπως έγινε γνωστό το θύμα της επίθεσης βρισκόταν στη χώρα μας από τον Νοέμβριο του 2024 και το διάστημα αυτό είχε προσαχθεί δύο φορές -μία στον Βόλο και μία στην Αθήνα- στο πλαίσιο ελέγχων χωρίς να προκύψει κάτι επιβαρυντικό σε βάρος του.

Αν και ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια που οδήγησαν στο έγκλημα, η εθνικότητα του θύματος έχει χτυπήσει συναγερμό στις Αρχές, που εξετάζουν αν πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μελών τουρκικών εγκληματικών ομάδων.

Η δολοφονία έγινε στα σκαλάκια που οδηγούν στον λόφο του Στρέφη. Ο δράστης, σύμφωνα με καταθέσεις που έλαβαν αστυνομικοί, διέφυγε προς τον λόφο του Στρέφη. Στο σημείο εντοπίστηκαν πέντε κάλυκες.

Ο 25χρονος ήταν γνωστός στην περιοχή και συνήθιζε να βρίσκεται έξω με τον μικρόσωμο σκύλο του. Την ώρα της επίθεσης το σκυλί ήταν μαζί του. Όταν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον τραυματία -και διαπίστωσαν τον θάνατό του- διέκριναν ότι το σκυλί έστεκε βουβό και είχε κρυφτεί κάτω από το χέρι του νεκρού αρνούμενο να τον εγκαταλείψει.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
61 ΣΧΟΛΙΑ

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