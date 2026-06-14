Ξεκαθάρισμα λογαριασμών τουρκικών συμμοριών στα Εξάρχεια; Με ποινικό παρελθόν ο 25χρονος νεκρός στα σκαλάκια στου Στρέφη, τι εξετάζουν οι Αρχές

Είχε απασχολήσει τις τουρκικές αρχές για παράβαση του νόμου περί όπλων, για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, ληστεία, ζημιές σε περιουσία αλλά και για απάτη