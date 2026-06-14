Τα περικάρπια των παικτών της εθνικής Πορτογαλίας προς τιμήν του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, βίντεο

Ενέργεια: Το μοντέλο που συνδυάζει την ασφάλεια με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την κοινωνική αξία
Η ΔΕΠΑ εστιάζει στη βιωσιμότητα και επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ως σύγχρονη ενεργειακή εταιρεία
❤️🇵🇹 Émouvant hommage du Portugal à Diogo Jota— Old Pitch (@OldPitch2025) June 14, 2026
Tous les joueurs portugais porteront un bracelet au nom de Diogo Jota durant la Coupe du Monde. ❤️
Vitinha a révélé que cette initiative vient du Premier ministre portugais. pic.twitter.com/gyUt25M3i8
🇵🇹❤️ Todos os jogadores de Portugal estão usando uma pulseira especial gravada com o próprio nome e também com o nome de Diogo Jota, em homenagem ao ex-companheiro de seleção que faleceu em 2025.— Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) June 14, 2026
As pulseiras foram presenteadas pelo primeiro-ministro de Portugal, Luís… pic.twitter.com/RUaGU3mtaN