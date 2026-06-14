Τα περικάρπια των παικτών της εθνικής Πορτογαλίας προς τιμήν του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, βίντεο
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Πορτογαλία Ντιόγκο Ζότα Βιτίνια Λουίς Μοντενέγκρο

Τα περικάρπια των παικτών της εθνικής Πορτογαλίας προς τιμήν του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, βίντεο

Η ιδέα προήλθε από τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο, ο οποίος απένειμε στους παίκτες λεπτά περικάρπια κατά τη διάρκεια συνάντησης με την αντιπροσωπεία πριν από το ταξίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Τα περικάρπια των παικτών της εθνικής Πορτογαλίας προς τιμήν του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, βίντεο
Η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να κρατήσει κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ζωντανή τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον μικρότερο αδελφό του.

Η ιδέα προήλθε από τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο, ο οποίος απένειμε στους παίκτες λεπτά περικάρπια κατά τη διάρκεια συνάντησης με την αντιπροσωπεία πριν από το ταξίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Σύμφωνα με τον Πορτογάλο μέσο Βιτίνια, υπήρξε προσοχή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το αξεσουάρ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια επίσημων αγώνων.

Ως εκ τούτου, το μοντέλο αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η FIFA για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο γήπεδο.

«Ο πρωθυπουργός μας πρόσφερε αυτό το περικάρπιο. Φρόντισαν να είναι ένα μοντέλο που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Σχεδίασε τα ονόματα όλων των παικτών και έκανε μια ειδική μνεία στον Ντιόγκο Ζότα», εξήγησε ο μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος αποκάλυψε επίσης ότι η απόφαση για το αν θα φορούσαν ή όχι το βραχιόλι αφέθηκε στη διακριτική ευχέρεια των παικτών.


Η απάντηση της ομάδας, ωστόσο, ήταν άμεση:

Κλείσιμο
«Μας άφησε να επιλέξουμε αν θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας ή στους αγώνες.

Δεχθήκαμε αυτή την χειρονομία με μεγάλη αγάπη και αποφασίσαμε να την κάνουμε πράξη», πρόσθεσε.

Το πρώτο παιχνίδι της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 17 Ιουνίου (04:00) εναντίον Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, στο NRG Stadium, στο Τέξας.

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