Κώστας Παπανικολάου: «Η αγέλη των λύκων τα κατάφερε»
Κώστας Παπανικολάου: «Η αγέλη των λύκων τα κατάφερε»
Το μήνυμα του αρχηγού του Ολυμπιακού στα social media την επομένη της κατάκτησης του πρωταθλήματος
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-2 του Παναθηναϊκού στη σειρά των τελικών της Stoiximan Basket League και κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.
Ο αρχηγός της ομάδας του Πειραιά, Κώστας Παπανικολάου, σήκωσε την τρίτη κούπα στη σεζόν και τις επόμενες ημέρες θα περάσει τα γραφεία της ΚΑΕ για να ανανεώσει το συμβόλαιό του.
Την επομένη της κατάκτησης του πρωταθλήματος ο Κώστας Παπανικολάου έγραψε στα social media αυτά που έζησε μέσα στη χρονιά και έκλεισε με την φράση: «η αγέλη των λύκων τα κατάφερε».
Το μήνυμα του Κώστα Παπανικολάου
«Ξεκινήσαμε αυτή τη σεζόν με φιλοδοξίες και τη θέληση να πετύχουμε. Δουλέψαμε και παλέψαμε όλη τη χρονιά ο ένας δίπλα στον άλλον. Είχαμε τις καλές και τις δύσκολες στιγμές μας, όμως συνεχίσαμε να προχωράμε μπροστά και να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον.
Γιατροί, φυσιοθεραπευτές, φροντιστές και άνθρωποι της διοίκησης, ήσασταν δίπλα μας σε κάθε βήμα της διαδρομής, βοηθώντας μας σε ό,τι χρειαζόμασταν. Σας ευχαριστούμε για την ακούραστη προσπάθειά σας.
Φίλαθλοι του Ολυμπιακού, ήσασταν στο πλευρό μας σε κάθε βήμα, σε κάθε στιγμή και σε κάθε αγώνα που δώσαμε. Δεν σταματήσατε ποτέ να πιστεύετε σε αυτή την ομάδα και, το πιο σημαντικό, δεν μας επιτρέψατε ποτέ να σταματήσουμε να πιστεύουμε.
Η ΑΓΕΛΗ ΤΩΝ ΛΥΚΩΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ!»
Ο αρχηγός της ομάδας του Πειραιά, Κώστας Παπανικολάου, σήκωσε την τρίτη κούπα στη σεζόν και τις επόμενες ημέρες θα περάσει τα γραφεία της ΚΑΕ για να ανανεώσει το συμβόλαιό του.
Την επομένη της κατάκτησης του πρωταθλήματος ο Κώστας Παπανικολάου έγραψε στα social media αυτά που έζησε μέσα στη χρονιά και έκλεισε με την φράση: «η αγέλη των λύκων τα κατάφερε».
Το μήνυμα του Κώστα Παπανικολάου
«Ξεκινήσαμε αυτή τη σεζόν με φιλοδοξίες και τη θέληση να πετύχουμε. Δουλέψαμε και παλέψαμε όλη τη χρονιά ο ένας δίπλα στον άλλον. Είχαμε τις καλές και τις δύσκολες στιγμές μας, όμως συνεχίσαμε να προχωράμε μπροστά και να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον.
Γιατροί, φυσιοθεραπευτές, φροντιστές και άνθρωποι της διοίκησης, ήσασταν δίπλα μας σε κάθε βήμα της διαδρομής, βοηθώντας μας σε ό,τι χρειαζόμασταν. Σας ευχαριστούμε για την ακούραστη προσπάθειά σας.
Φίλαθλοι του Ολυμπιακού, ήσασταν στο πλευρό μας σε κάθε βήμα, σε κάθε στιγμή και σε κάθε αγώνα που δώσαμε. Δεν σταματήσατε ποτέ να πιστεύετε σε αυτή την ομάδα και, το πιο σημαντικό, δεν μας επιτρέψατε ποτέ να σταματήσουμε να πιστεύουμε.
Η ΑΓΕΛΗ ΤΩΝ ΛΥΚΩΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ!»
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα