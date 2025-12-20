Good Job Nicky για Γιώργο Μαζωνάκη: Είναι από τους πιο σοφούς και ευαίσθητους καλλιτέχνες που έχουμε
Good Job Nicky για Γιώργο Μαζωνάκη: Είναι από τους πιο σοφούς και ευαίσθητους καλλιτέχνες που έχουμε
Είναι πραγματικός καλλιτέχνης, συμπλήρωσε ο τραγουδιστής
Τον θαυμασμό του για τον Γιώργο Μαζωνάκη εξέφρασε ο Good Job Nicky, κάνοντας λόγο για έναν από τους πιο σοφούς και ευαίσθητους ανθρώπους της ελληνικής μουσικής σκηνής. Όπως είπε ο τραγουδιστής για τον συνάδελφό του, πρόκειται για έναν «πραγματικό καλλιτέχνη».
Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, ο Good Job Nıcky είπε για τον τραγουδιστή: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι δεν είναι καθόλου κουραστικός, ίσως να του έσπασα εγώ τα νεύρα. Είναι από τους πιο σοφούς και από τους πιο ευαίσθητους καλλιτέχνες που έχουμε, είναι κάτι πάρα πολύ αξιοθαύμαστο αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικός καλλιτέχνης ο Γιώργος, αλήθεια».
Στην ίδια συνέντευξη, ο Good Job Nicky αναφέρθηκε στην απόφασή του να τραγουδήσει σε ελληνικό στίχο, εξηγώντας πως πλέον δεν νιώθει την ανάγκη να αποδείξει ποιος είναι. «Τώρα που τριαντάρισα και εγώ και μεγάλωσα, το ένα και το άλλο, νιώθω λίγο πιο ώριμος. Ότι δηλαδή έχω αποδείξει το τι θέλω να είμαι, το τι είμαι και όλα αυτά», επισήμανε.
Δείτε το βίντεο
