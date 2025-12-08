Ο Good Job Nicky τραγούδησε για πρώτη φορά ελληνικά: Ο «Αύγουστος» του Παπαζόγλου και ο αμανές στον Μαζωνάκη
Ο Good Job Nicky τραγούδησε για πρώτη φορά ελληνικά: Ο «Αύγουστος» του Παπαζόγλου και ο αμανές στον Μαζωνάκη

«Με έβαλες να πω και ελληνικά» είπε ο νεαρός τραγουδιστής πριν ανέβει στη σκηνή του The Voice με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Good Job Nicky τραγούδησε για πρώτη φορά ελληνικά: Ο «Αύγουστος» του Παπαζόγλου και ο αμανές στον Μαζωνάκη
Ελληνικό τραγούδι ερμήνευσε για πρώτη φορά στη σκηνή το βράδυ της Κυριακής ο γιος του Γιάννη Πάριου, Good Job Nicky.

Ο νεαρός τραγουδιστής βρέθηκε στο The Voice και μετά τη θερμή παρουσίασή του από τον Γιώργο Καπουτζίδη για την εμφάνισή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, σχολίασε «με έβαλες να πω ελληνικά».

Στη συνέχεια ο Good Job Nicky παρουσίασε με τον δικό του τρόπο τον «Αύγουστο» του Νίκου Παπάζογλου.



Και αφού έκανε την αρχή, το επόμενο βήμα ήταν ο αμανές στο «Ξημερώνει Πάλι» που τραγούδησε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

