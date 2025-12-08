Μια κούπα καφέ, μια αφορμή για ισότητα - Με δράσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες δυνατότητες, ο NESCAFÉ® προάγει την ισότιμη συμμετοχή και την εμπειρία μάθησης.
Ο Good Job Nicky τραγούδησε για πρώτη φορά ελληνικά: Ο «Αύγουστος» του Παπαζόγλου και ο αμανές στον Μαζωνάκη
«Με έβαλες να πω και ελληνικά» είπε ο νεαρός τραγουδιστής πριν ανέβει στη σκηνή του The Voice με τον Γιώργο Μαζωνάκη
Ελληνικό τραγούδι ερμήνευσε για πρώτη φορά στη σκηνή το βράδυ της Κυριακής ο γιος του Γιάννη Πάριου, Good Job Nicky.
Ο νεαρός τραγουδιστής βρέθηκε στο The Voice και μετά τη θερμή παρουσίασή του από τον Γιώργο Καπουτζίδη για την εμφάνισή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, σχολίασε «με έβαλες να πω ελληνικά».
Στη συνέχεια ο Good Job Nicky παρουσίασε με τον δικό του τρόπο τον «Αύγουστο» του Νίκου Παπάζογλου.
Και αφού έκανε την αρχή, το επόμενο βήμα ήταν ο αμανές στο «Ξημερώνει Πάλι» που τραγούδησε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
