Βασίλης Καρράς: Δεν μπορώ να ακούω τα τραγούδια του, εξομολογήθηκε ο αδερφός του
Κλείνω κατευθείαν το ραδιόφωνο, όταν τα ακούσω, πρόσθεσε ο Δαμιανός Κεσογλίδης

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Βασίλη Καρρά ο αδερφός του δήλωσε ότι δεν μπορεί να ακούσει τα τραγούδια του. Ο Δαμιανός Κεσογλίδης εξομολογήθηκε ότι κλείνει το ραδιόφωνο, όταν παίζεται κάποιο κομμάτι του αείμνηστου τραγουδιστή, αφού το να ακούει τη φωνή του τον φορτίζει συναισθηματικά, φέρνοντάς του δάκρυα.

«Νομίζω πως ήταν χθες… Είναι πάντα δίπλα μου, πάντα. Δεν έφυγε. Αλλά και τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον Θεό», είπε αρχικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, μοιράστηκε ότι από τότε που ο Βασίλης Καρράς έφυγε από τη ζωή από καρκίνο, δεν έχει ακούσει ξανά τα τραγούδια που είχε ερμηνεύσει στη μακρόχρονη καλλιτεχνική του διαδρομή.

«Δεν μπορώ να ακούσω τα τραγούδια του Βασίλη. Κλείνω κατευθείαν το ραδιόφωνο όταν ακούσω τα τραγούδια του. Ακόμα και στο αυτοκίνητο μου, που έχω τραγούδια από το μαγαζί. Δεν τα βάζω, δεν θέλω να τα βάζω, γιατί μπορεί να κλάψω όταν είμαι στο αυτοκίνητο. Εδώ στο μνήμα του πάω και συνέρχομαι μετά από τρεις μέρες», πρόσθεσε.

