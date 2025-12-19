Ο Γιώργος Χρυσοστόμου δημοσίευσε φωτογραφίες του από τα γυρίσματα στο «Maestro»
Ο Γιώργος Χρυσοστόμου δημοσίευσε φωτογραφίες του από τα γυρίσματα στο «Maestro»
Σε ορισμένες εικόνες ο ηθοποιός εμφανίζεται μαζί με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη
Φωτογραφίες από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro» δημοσίευσε ο Γιώργος Χρυσοστόμου.
Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ο ηθοποιός που συμμετέχει στην επερχόμενη τέταρτη σεζόν της σειράς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram backstage εικόνες από τα γυρίσματα, σε ορισμένες εκ των οποίων εμφανίζεται δίπλα στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη.
Εκτός από τους γνώριμους ήρωες που θα παίξουν στον επόμενο κύκλο, ο Γιώργος Χρυσοστόμου αποτελεί μία προσθήκη στο «Maestro», ο ρόλος του ωστόσο παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος.
Δείτε την ανάρτησή του
