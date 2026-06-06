Μαριάνα Κατσιμίχα: Δεν νιώθω ότι η εμφάνισή μου είναι ιδιαίτερη, μάλλον το κούρεμά μου είναι αυτό που προκαλεί εντύπωση

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε άλλο σημείο στην επιτυχία που έκανε με το «Βαλς των ονείρων», δηλώνοντας πως πλέον το απολμβάνει: «Στην αρχή όταν πρωτοξεκίνησε αυτό, ήμουν σε φάση "τι μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή;". Τώρα που έχει περάσει ο λίγος καιρός και έχει κατακάτσει μέσα μου όλο αυτό και τα πράγματα έχουν ηρεμήσει λίγο, νομίζω ότι έχω αρχίσει και το απολαμβάνω. Μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα αυτό, ενώ το virality δεν είναι κάτι που επιδίωκα ή μου αρέσει πολύ σαν κατάσταση. Δεν πίστευα αρχικά ότι αυτό το τραγούδι θα γίνει viral για κανέναν λόγο. Όχι ότι δεν είναι ωραίο τραγούδι, αλλά επειδή ξέρουμε τι γίνεται viral στις μέρες μας. Δεν νομίζω ότι κάποιος είναι έτοιμος για τόση αναγνωρισιμότητα γενικά. Οπότε έπρεπε να διαχειριστώ το να βγαίνω έξω και να με αγανωρίζει ο κόσμος, το να ακούω το τραγούδι μου παντού και να μην κριντζάρω. Εγώ είμαι και χαζούλα μάλλον, γιατί εγώ το αντιλήφθηκα πολύ αργότερα απ' όταν συνέβη.

Πρέπει να μάθεις να το διαχειρίζεσαι. Είναι μία καινούρια πραγματικότητα που πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος, που μπορεί και να αλλάξει. Μπορεί σε τρεις, τέσσερις, πέντε μήνες να μην συμβαίνει αυτό», είπε.