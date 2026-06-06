Μαριάνα Κατσιμίχα: Δεν νιώθω ότι η εμφάνισή μου είναι ιδιαίτερη, μάλλον το κούρεμά μου είναι αυτό που προκαλεί εντύπωση
Μαριάνα Κατσιμίχα: Δεν νιώθω ότι η εμφάνισή μου είναι ιδιαίτερη, μάλλον το κούρεμά μου είναι αυτό που προκαλεί εντύπωση
«Δεν αρέσουμε σε όλους, ούτε η φωνή μας, ούτε το έργο μας, ούτε η εμφάνισή μας», τόνισε η τραγουδίστρια
Καθόλου ιδιαίτερη δεν θεωρεί την εμφάνισή της η Μαριάνα Κατσιμίχα, υποστηρίζοντας πως μάλλον αυτό που κάνει εντύπωση στον κόσμο είναι το κούρεμά της.
Η τραγουδίστρια μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» το Σάββατο 6 Ιουνίου, αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχεται από τον κόσμο, σημειώνοντας πως ένα από τα καλύτερα που έχει ακούσει είναι από άνθρωπο που νοσηλευόταν και άκουγε τη μουσική της για να αισθάνεται καλύτερα. Όσον αφορά στα αρνητικά σχόλια, η ίδια δήλωσε: «Προσπαθώ να έχω μία απάθεια στα hate comments. Τους λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους πάρα πολύ, πρέπει να είναι τρομερά αδιάφορη η ζωή τους για να το κάνουν αυτό. Δεν νομίζω ότι έχω απαντήσει ποτέ. Μόνο μία φορά που είχα πει "σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια" με καρδούλα. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να με επηρεάσουν, δεν είμαι πάντα αλώβητη, αλλά δεν αρέσουμε σε όλους. Ούτε η φωνή μας, ούτε το έργο μας, ούτε η εμφάνισή μας. Αν άρεσε σε όλους ίσως και να μην ήμουν ευχαριστημένη».
Κάνοντας αναφορά στην εξωτερική της εμφάνιση, η Μαριάνα Κατσιμίχα επισήμανε πως δεν αισθάνεται κάτι ιδιαίτερο πάνω της: «Νομίζω ότι δεν έχει κάτι ιδιαίτερο η εμφάνισή μου. Νομίζω το κούρεμά μου είναι που κάνει εντύπωση» και τόνισε πως δεν σκοπεύει να αλλάξει για να μπει στη βιομηχανία του θεάματος.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε άλλο σημείο στην επιτυχία που έκανε με το «Βαλς των ονείρων», δηλώνοντας πως πλέον το απολμβάνει: «Στην αρχή όταν πρωτοξεκίνησε αυτό, ήμουν σε φάση "τι μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή;". Τώρα που έχει περάσει ο λίγος καιρός και έχει κατακάτσει μέσα μου όλο αυτό και τα πράγματα έχουν ηρεμήσει λίγο, νομίζω ότι έχω αρχίσει και το απολαμβάνω. Μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα αυτό, ενώ το virality δεν είναι κάτι που επιδίωκα ή μου αρέσει πολύ σαν κατάσταση. Δεν πίστευα αρχικά ότι αυτό το τραγούδι θα γίνει viral για κανέναν λόγο. Όχι ότι δεν είναι ωραίο τραγούδι, αλλά επειδή ξέρουμε τι γίνεται viral στις μέρες μας. Δεν νομίζω ότι κάποιος είναι έτοιμος για τόση αναγνωρισιμότητα γενικά. Οπότε έπρεπε να διαχειριστώ το να βγαίνω έξω και να με αγανωρίζει ο κόσμος, το να ακούω το τραγούδι μου παντού και να μην κριντζάρω. Εγώ είμαι και χαζούλα μάλλον, γιατί εγώ το αντιλήφθηκα πολύ αργότερα απ' όταν συνέβη. Πρέπει να μάθεις να το διαχειρίζεσαι. Είναι μία καινούρια πραγματικότητα που πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος, που μπορεί και να αλλάξει. Μπορεί σε τρεις, τέσσερις, πέντε μήνες να μην συμβαίνει αυτό», είπε.
Όσον αφορά στο βάρος του ονόματος του πατέρα της, Πάνου Κατσιμίχα, ανέφερε: «Δεν το αντιλήφθηκα τόσο νωρίς και έντονα γιατί δεν μεγάλωσα με τον μπαμπά μου, δεν μέναμε στο ίδιο σπίτι επειδή οι γονείς μου είναι χωρισμένοι. Οπότε δεν τον είχα πλήρως στην καθημερινότητά μου. Σαν παιδί δεν είχα αντιλφθεί την αξία του έργου του πατέρα μου. Από την εφηβεία και μετά - ειδικά πλέον που είμαι ενήλικη- αντιλαμβάνομαι τι έχουν κάνει και τι έχουν αφήσει πίσω τους. Θέλω αν κάποιος με συγκρίνει να μην πει "κρίμα". Μόνο καλό το νιώθω εγώ το επώνυμο. Με κατηγορούν για νεποτισμό και ότι με έχει βοηθήσει ο πατέρας μου, αλλά δεν έχει γίνει στην πραγματικότητα αυτό». Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως ο ίδιος χάρηκε με την απόφασή της να ασχοληθεί με τη μουσική.
Κλείνοντας, η Μαριάνα Κατσιμίχα αναφέρθηκε στην απόφασή της να κάνει ψυχοθεραπεία: «Έχω περάσει πολύ σκοτεινές περιόδους και ένιωθα ότι έχω ανάγκη την ψυχοθεραπεία», είπε.
Η τραγουδίστρια μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» το Σάββατο 6 Ιουνίου, αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχεται από τον κόσμο, σημειώνοντας πως ένα από τα καλύτερα που έχει ακούσει είναι από άνθρωπο που νοσηλευόταν και άκουγε τη μουσική της για να αισθάνεται καλύτερα. Όσον αφορά στα αρνητικά σχόλια, η ίδια δήλωσε: «Προσπαθώ να έχω μία απάθεια στα hate comments. Τους λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους πάρα πολύ, πρέπει να είναι τρομερά αδιάφορη η ζωή τους για να το κάνουν αυτό. Δεν νομίζω ότι έχω απαντήσει ποτέ. Μόνο μία φορά που είχα πει "σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια" με καρδούλα. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να με επηρεάσουν, δεν είμαι πάντα αλώβητη, αλλά δεν αρέσουμε σε όλους. Ούτε η φωνή μας, ούτε το έργο μας, ούτε η εμφάνισή μας. Αν άρεσε σε όλους ίσως και να μην ήμουν ευχαριστημένη».
Κάνοντας αναφορά στην εξωτερική της εμφάνιση, η Μαριάνα Κατσιμίχα επισήμανε πως δεν αισθάνεται κάτι ιδιαίτερο πάνω της: «Νομίζω ότι δεν έχει κάτι ιδιαίτερο η εμφάνισή μου. Νομίζω το κούρεμά μου είναι που κάνει εντύπωση» και τόνισε πως δεν σκοπεύει να αλλάξει για να μπει στη βιομηχανία του θεάματος.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε άλλο σημείο στην επιτυχία που έκανε με το «Βαλς των ονείρων», δηλώνοντας πως πλέον το απολμβάνει: «Στην αρχή όταν πρωτοξεκίνησε αυτό, ήμουν σε φάση "τι μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή;". Τώρα που έχει περάσει ο λίγος καιρός και έχει κατακάτσει μέσα μου όλο αυτό και τα πράγματα έχουν ηρεμήσει λίγο, νομίζω ότι έχω αρχίσει και το απολαμβάνω. Μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα αυτό, ενώ το virality δεν είναι κάτι που επιδίωκα ή μου αρέσει πολύ σαν κατάσταση. Δεν πίστευα αρχικά ότι αυτό το τραγούδι θα γίνει viral για κανέναν λόγο. Όχι ότι δεν είναι ωραίο τραγούδι, αλλά επειδή ξέρουμε τι γίνεται viral στις μέρες μας. Δεν νομίζω ότι κάποιος είναι έτοιμος για τόση αναγνωρισιμότητα γενικά. Οπότε έπρεπε να διαχειριστώ το να βγαίνω έξω και να με αγανωρίζει ο κόσμος, το να ακούω το τραγούδι μου παντού και να μην κριντζάρω. Εγώ είμαι και χαζούλα μάλλον, γιατί εγώ το αντιλήφθηκα πολύ αργότερα απ' όταν συνέβη. Πρέπει να μάθεις να το διαχειρίζεσαι. Είναι μία καινούρια πραγματικότητα που πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος, που μπορεί και να αλλάξει. Μπορεί σε τρεις, τέσσερις, πέντε μήνες να μην συμβαίνει αυτό», είπε.
Όσον αφορά στο βάρος του ονόματος του πατέρα της, Πάνου Κατσιμίχα, ανέφερε: «Δεν το αντιλήφθηκα τόσο νωρίς και έντονα γιατί δεν μεγάλωσα με τον μπαμπά μου, δεν μέναμε στο ίδιο σπίτι επειδή οι γονείς μου είναι χωρισμένοι. Οπότε δεν τον είχα πλήρως στην καθημερινότητά μου. Σαν παιδί δεν είχα αντιλφθεί την αξία του έργου του πατέρα μου. Από την εφηβεία και μετά - ειδικά πλέον που είμαι ενήλικη- αντιλαμβάνομαι τι έχουν κάνει και τι έχουν αφήσει πίσω τους. Θέλω αν κάποιος με συγκρίνει να μην πει "κρίμα". Μόνο καλό το νιώθω εγώ το επώνυμο. Με κατηγορούν για νεποτισμό και ότι με έχει βοηθήσει ο πατέρας μου, αλλά δεν έχει γίνει στην πραγματικότητα αυτό». Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως ο ίδιος χάρηκε με την απόφασή της να ασχοληθεί με τη μουσική.
Κλείνοντας, η Μαριάνα Κατσιμίχα αναφέρθηκε στην απόφασή της να κάνει ψυχοθεραπεία: «Έχω περάσει πολύ σκοτεινές περιόδους και ένιωθα ότι έχω ανάγκη την ψυχοθεραπεία», είπε.
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