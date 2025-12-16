Συντετριμμένη η Ντέμι Μουρ με τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ: Δεν υπάρχουν λόγια, τα παιδιά μας μεγάλωσαν μαζί

Παράλληλα, δημοσίευσε στο Instagram δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη ποζάρουν ο Ρομπ Ράινερ και η Μισέλ Ράινερ, ενώ στη δεύτερη φαίνεται η ίδια στο πλευρό του σκηνοθέτη, μαζί με τον Τομ Κρουζ και τον Κέβιν Μπέικον στο σετ της ταινίας «A Few Good Men».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Demi Moore (@demimoore)