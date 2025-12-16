Συντετριμμένη η Ντέμι Μουρ με τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ: Δεν υπάρχουν λόγια, τα παιδιά μας μεγάλωσαν μαζί
Ήταν υπέροχοι γονείς, έγραψε σε ανάρτησή της η ηθοποιός για τον σκηνοθέτη και τη σύζυγό του
Τη θλίψη της για τον θάνατο του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, εξέφρασε η Ντέμι Μουρ, αποκαλύπτοντας πως τα παιδιά τους γνωρίζονται από μικρή ηλικία και ότι μεγάλωσαν μαζί.
Η ηθοποιός μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέφερε πως είχε συνεργαστεί πολλές φορές με τον σκηνοθέτη και ότι πάντα τον θαύμαζε, όπως και τη σύζυγό του. Επίσης, υποστήριξε πως ήταν πολύ καλοί γονείς. Στηλεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουν πραγματικά την ακατανόητη καταστροφή της απώλειας του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ. Τα παιδιά μας μεγάλωσαν μαζί, δουλέψαμε μαζί, και καθώς οι ζωές μας είναι συνυφασμένες προσωπικά και επαγγελματικά θα θυμάμαι πάντα τις στιγμές και τις αναμνήσεις όσων μοιραστήκαμε. Ήταν καταπληκτικοί άνθρωποι και υπέροχοι γονείς που έδωσαν τον εαυτό τους για να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Η καρδιά μου, οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με την οικογένεια, τους φίλους και όλους όσους επηρεάζονται από αυτή την τραγωδία».
Παράλληλα, δημοσίευσε στο Instagram δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη ποζάρουν ο Ρομπ Ράινερ και η Μισέλ Ράινερ, ενώ στη δεύτερη φαίνεται η ίδια στο πλευρό του σκηνοθέτη, μαζί με τον Τομ Κρουζ και τον Κέβιν Μπέικον στο σετ της ταινίας «A Few Good Men».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
