Ώρα μηδέν στην ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: «Δίπλα στον Τσίπρα;» η γραμμή Φάμελλου - Μόνο 39 υπογραφές στους 280 μάζεψε ο Πολάκης

Ο Φάμελλος καλεί τα μέλη να ταχθούν «δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα» και υπέρ ενιαίου προοδευτικού ψηφοδελτίου, ενώ ο Πολάκης και κάποια μέλη ζητούν να απορριφθούν τα σενάρια «ρευστοποίησης» και «αυτοδιάλυσης» του ΣΥΡΙΖΑ