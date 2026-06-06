Ώρα μηδέν στην ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: «Δίπλα στον Τσίπρα;» η γραμμή Φάμελλου - Μόνο 39 υπογραφές στους 280 μάζεψε ο Πολάκης
Ώρα μηδέν στην ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: «Δίπλα στον Τσίπρα;» η γραμμή Φάμελλου - Μόνο 39 υπογραφές στους 280 μάζεψε ο Πολάκης
Ο Φάμελλος καλεί τα μέλη να ταχθούν «δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα» και υπέρ ενιαίου προοδευτικού ψηφοδελτίου, ενώ ο Πολάκης και κάποια μέλη ζητούν να απορριφθούν τα σενάρια «ρευστοποίησης» και «αυτοδιάλυσης» του ΣΥΡΙΖΑ
Το τελικό ξεκαθάρισμα αναμένεται σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Σωκράτη Φάμελλο να ρωτά τα περίπου 280 μέλη του οργάνου εάν θέλουν να σταθούν «δίπλα ή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα».
Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι «δίπλα». «Δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για Plan B. Δίπλα είναι η απάντηση», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας να υπάρξει ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. «Μέσα από τη ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, δίνουμε και μία καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας. Και έτσι θα δημιουργηθούν και οι απαραίτητοι όροι για να δημιουργηθεί το προγραμματικό δυναμικό αλλά και το πολιτικό κεφάλαιο για αυτήν την αλλαγή», πρόσθεσε, παρέχοντας έμμεσες εγγυήσεις στα στελέχη.
Σε διαφορετική κατεύθυνση βρίσκεται η μειοψηφία. Ο Παύλος Πολάκης, σε αντιπρόταση που κατέθεσε και βρίσκεται στη διάθεση των μελών της ΚΕ για συνυπογραφή καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ζήτησε από το όργανο να πει «όχι στη ρευστοποίηση και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ». Το δικό του μήνυμα έστειλε και ο Νίκος Παππάς, που δήλωσε πριν την έναρξη της συνεδρίασης: «Η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να πει όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συνεργασίες».
Την ίδια ώρα, κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα, απαντώντας αρνητικά στα σενάρια περί παράτασης στον χρόνο λήψης της απόφασης.
Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι «δίπλα». «Δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για Plan B. Δίπλα είναι η απάντηση», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας να υπάρξει ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. «Μέσα από τη ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, δίνουμε και μία καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας. Και έτσι θα δημιουργηθούν και οι απαραίτητοι όροι για να δημιουργηθεί το προγραμματικό δυναμικό αλλά και το πολιτικό κεφάλαιο για αυτήν την αλλαγή», πρόσθεσε, παρέχοντας έμμεσες εγγυήσεις στα στελέχη.
Σε διαφορετική κατεύθυνση βρίσκεται η μειοψηφία. Ο Παύλος Πολάκης, σε αντιπρόταση που κατέθεσε και βρίσκεται στη διάθεση των μελών της ΚΕ για συνυπογραφή καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ζήτησε από το όργανο να πει «όχι στη ρευστοποίηση και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ». Το δικό του μήνυμα έστειλε και ο Νίκος Παππάς, που δήλωσε πριν την έναρξη της συνεδρίασης: «Η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να πει όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συνεργασίες».
Την ίδια ώρα, κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα, απαντώντας αρνητικά στα σενάρια περί παράτασης στον χρόνο λήψης της απόφασης.
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