Μαρία Καλάβρια: Ήταν σπάνια η αγάπη της Γωγώς Μαστροκώστα με τον Τραϊανό Δέλλα, πιστεύω ότι είναι εδώ και μας ακούει

Ο Τραϊανός είναι ένας άνθρωπος υπόδειγμα όπως και η Γωγώ, γι’ αυτό ταίριαξαν, ανέφερε ακόμη μιλώντας με συγκίνηση για τον θάνατο της πρώην γυμνάστριας και μοντέλου