Μαρία Καλάβρια: Ήταν σπάνια η αγάπη της Γωγώς Μαστροκώστα με τον Τραϊανό Δέλλα, πιστεύω ότι είναι εδώ και μας ακούει
Μαρία Καλάβρια: Ήταν σπάνια η αγάπη της Γωγώς Μαστροκώστα με τον Τραϊανό Δέλλα, πιστεύω ότι είναι εδώ και μας ακούει
Ο Τραϊανός είναι ένας άνθρωπος υπόδειγμα όπως και η Γωγώ, γι’ αυτό ταίριαξαν, ανέφερε ακόμη μιλώντας με συγκίνηση για τον θάνατο της πρώην γυμνάστριας και μοντέλου
Σπάνια χαρακτήρισε την αγάπη της Γωγώς Μαστροκώστα με τον Τραϊανό Δέλλα η Μαρία Καλάβρια, η οποία πιστεύει πως η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο είναι ακόμα εδώ και την ακούει.
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» το Σάββατο 6 Ιουνίου, η ίδια ανέφερε πως η Γωγώ Μαστροκώστα, που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου μετά από μία πολυετή μάχη με τον καρκίνο, της λείπει πολύ και ακόμα δεν έχει αντιληφθεί πλήρως την απώλειά της: «Ο Τραϊανός και η Γωγώ ήταν από τα ωραιότερα ζευγάρια. Πραγματική αγάπη. Μου είχε ζητηθεί πολλές φορές να μιλήσω για τη Γωγώ, και δεν έχω πει κάτι, γιατί δεν θεωρώ ότι πρέπει να πω κάτι. Μου λείπει πολύ. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα αυτό που έχει συμβεί. Ήταν σπάνια η αγάπη με τον Τραϊανό. Και ο Τραϊανός είναι ένας άνθρωπος υπόδειγμα. Και η Γωγώ ήταν, γι’ αυτό ταίριαξαν», είπε.
Στη συνέχεια πρόσθεσε πως ήταν ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος και είχε βοηθήσει πολύ κόσμο, τονίζοντας πως αυτό που χρειάζεται η οικογένειά της είναι χρόνος: «Σίγουρα βοήθησε η Γωγώ, παρόλο που περνούσε όλο αυτό που περνούσε, θα σήκωνε το τηλέφωνο, θα μιλούσε. Έχω γνωρίσει γυναίκες που βοηθήθηκαν από τη Γωγώ. Ισχύει ότι είχαν πάει στον γάμο της πρόσωπα που είχε βοηθήσει. Ήταν ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Είναι πολύ στενάχωρο. Πιστεύω ότι είναι εδώ και μας ακούει. Είμαι κοντά στην οικογένεια. Κάνω πολλή παρέα και με την αδελφή της. Τώρα σίγουρα χρειάζονται όλοι τον χρόνο τους για να μπορέσουν να εξοικειωθούν με αυτό που έχει συμβεί, που είναι πολύ δύσκολο με κάποια πράγματα. Μακάρι να είχαμε κι εμείς τη δύναμη που είχε η Γωγώ», σημείωσε.
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Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» το Σάββατο 6 Ιουνίου, η ίδια ανέφερε πως η Γωγώ Μαστροκώστα, που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου μετά από μία πολυετή μάχη με τον καρκίνο, της λείπει πολύ και ακόμα δεν έχει αντιληφθεί πλήρως την απώλειά της: «Ο Τραϊανός και η Γωγώ ήταν από τα ωραιότερα ζευγάρια. Πραγματική αγάπη. Μου είχε ζητηθεί πολλές φορές να μιλήσω για τη Γωγώ, και δεν έχω πει κάτι, γιατί δεν θεωρώ ότι πρέπει να πω κάτι. Μου λείπει πολύ. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα αυτό που έχει συμβεί. Ήταν σπάνια η αγάπη με τον Τραϊανό. Και ο Τραϊανός είναι ένας άνθρωπος υπόδειγμα. Και η Γωγώ ήταν, γι’ αυτό ταίριαξαν», είπε.
Στη συνέχεια πρόσθεσε πως ήταν ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος και είχε βοηθήσει πολύ κόσμο, τονίζοντας πως αυτό που χρειάζεται η οικογένειά της είναι χρόνος: «Σίγουρα βοήθησε η Γωγώ, παρόλο που περνούσε όλο αυτό που περνούσε, θα σήκωνε το τηλέφωνο, θα μιλούσε. Έχω γνωρίσει γυναίκες που βοηθήθηκαν από τη Γωγώ. Ισχύει ότι είχαν πάει στον γάμο της πρόσωπα που είχε βοηθήσει. Ήταν ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Είναι πολύ στενάχωρο. Πιστεύω ότι είναι εδώ και μας ακούει. Είμαι κοντά στην οικογένεια. Κάνω πολλή παρέα και με την αδελφή της. Τώρα σίγουρα χρειάζονται όλοι τον χρόνο τους για να μπορέσουν να εξοικειωθούν με αυτό που έχει συμβεί, που είναι πολύ δύσκολο με κάποια πράγματα. Μακάρι να είχαμε κι εμείς τη δύναμη που είχε η Γωγώ», σημείωσε.
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