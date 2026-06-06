Ο Σον Πεν ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να βγάζει selfies: Ακόμα κι αν είναι μια γιαγιά επιζήσασα του Ολοκαυτώματος με το 6χρονο εγγόνι της σε αναπηρικό αμαξίδιο, όχι