Ο Σον Πεν ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να βγάζει selfies: Ακόμα κι αν είναι μια γιαγιά επιζήσασα του Ολοκαυτώματος με το 6χρονο εγγόνι της σε αναπηρικό αμαξίδιο, όχι
Ο Σον Πεν ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να βγάζει selfies: Ακόμα κι αν είναι μια γιαγιά επιζήσασα του Ολοκαυτώματος με το 6χρονο εγγόνι της σε αναπηρικό αμαξίδιο, όχι
Ο ηθοποιός αποφάσισε επίσης να μην παρευρεθεί ξανά σε τελετές βραβείων - «Δεν θα πηγαίνω πουθενά αν υπάρχουν περισσότερα από οκτώ άτομα», είπε
Σε ένα ξεκαθάρισμα προχώρησε ο Σον Πεν σχετικά με τις φωτογραφίες selfie, δηλώνοντας πως δεν θέλει να ξαναβγάλει, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η απάντηση θα είναι αρνητική ακόμα κι αν του το ζητήσει «γιαγιά επιζήσασα του Ολοκαυτώματος με το 6χρονο εγγόνι της σε αναπηρικό αμαξίδιο».
Μιλώντας στο Tribeca Festival στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή 5 Ιουνίου, ο ηθοποιός ανέφερε πως έχει αποφασίσει να μην παρευρεθεί ξανά σε τελετές βραβείων καθώς του προκαλεί άγχος και δυσφορία: «Για μένα αυτό πάντα συμβόλιζε κοινωνική δυσφορία. Πάρα πολύς κόσμος. Πλέον έχω αποφασίσει, και το έχω δεσμευτεί για όλη μου τη ζωή, ότι δεν θα πηγαίνω πουθενά όπου υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα με περισσότερα από οκτώ άτομα», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Πεν σημείωσε ότι αποφάσισε οριστικά να αποφεύγει τέτοιες εκδηλώσεις μετά την εμπειρία του στις Χρυσές Σφαίρες τον Ιανουάριο, όπου όπως περιέγραψε κατακλύστηκε από ανθρώπους που ζητούσαν selfies: «Ο κόσμος δεν θα έπρεπε να βγάζει selfies με κανέναν. Είναι κακό για όλους. Σου ρουφάει την ψυχή. Ακόμα κι αν είναι μια γιαγιά επιζήσασα του Ολοκαυτώματος με το 6χρονο εγγόνι της σε αναπηρικό αμαξίδιο που έρχεται προς το μέρος σου; Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι», δήλωσε τονίζοντας ότι απορρίπτει τέτοια αιτήματα σε κάθε περίπτωση.
Παράλληλα, τόνισε ότι η στάση του δεν σχετίζεται με περιφρόνηση προς τον χώρο του Χόλιγουντ, αλλά με την ανάγκη του να προστατεύσει την ψυχική του υγεία.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Μιλώντας στο Tribeca Festival στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή 5 Ιουνίου, ο ηθοποιός ανέφερε πως έχει αποφασίσει να μην παρευρεθεί ξανά σε τελετές βραβείων καθώς του προκαλεί άγχος και δυσφορία: «Για μένα αυτό πάντα συμβόλιζε κοινωνική δυσφορία. Πάρα πολύς κόσμος. Πλέον έχω αποφασίσει, και το έχω δεσμευτεί για όλη μου τη ζωή, ότι δεν θα πηγαίνω πουθενά όπου υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα με περισσότερα από οκτώ άτομα», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Πεν σημείωσε ότι αποφάσισε οριστικά να αποφεύγει τέτοιες εκδηλώσεις μετά την εμπειρία του στις Χρυσές Σφαίρες τον Ιανουάριο, όπου όπως περιέγραψε κατακλύστηκε από ανθρώπους που ζητούσαν selfies: «Ο κόσμος δεν θα έπρεπε να βγάζει selfies με κανέναν. Είναι κακό για όλους. Σου ρουφάει την ψυχή. Ακόμα κι αν είναι μια γιαγιά επιζήσασα του Ολοκαυτώματος με το 6χρονο εγγόνι της σε αναπηρικό αμαξίδιο που έρχεται προς το μέρος σου; Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι», δήλωσε τονίζοντας ότι απορρίπτει τέτοια αιτήματα σε κάθε περίπτωση.
Sean Penn says he decided to stop attending award shows (including this year’s Oscars, where he won Best Supporting Actor) after being bombarded by people asking for selfies at the Golden Globes.— Variety (@Variety) June 5, 2026
"People should not do selfies ever with anyone. It’s bad for you; it’s bad for… pic.twitter.com/0N5ppAkEYQ
Παράλληλα, τόνισε ότι η στάση του δεν σχετίζεται με περιφρόνηση προς τον χώρο του Χόλιγουντ, αλλά με την ανάγκη του να προστατεύσει την ψυχική του υγεία.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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