«No Villa No Party»: Πώς οι φωτογραφίες με Porsche, Ferrari και Lamborghini οδήγησαν τους Βιλανάκηδες στο μικροσκόπιο των Αρχών

Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η εικόνα χλιδής που προβαλλόταν επί χρόνια μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται πως αποτέλεσε ένα από τα πρώτα νήματα που άρχισαν να ξετυλίγουν οι ερευνητές. Οι φωτογραφίες με τις Porsche, τις Ferrari, τις Lamborghini και το σύνθημα «No Villa No Party» δεν έμειναν απλώς στα social media, αλλά κατέληξαν να αποτελούν μέρος του αποδεικτικού υλικού μιας από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις των τελευταίων μηνών.