Αστυνομικοί άνοιξαν δρόμο σωτηρίας για γυναίκα με σοβαρό καρδιακό επεισόδιο – Μεταφέρθηκε σε 8' από την Πειραιώς στο 401
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομία καρδιακό επεισόδιο

Αστυνομικοί άνοιξαν δρόμο σωτηρίας για γυναίκα με σοβαρό καρδιακό επεισόδιο – Μεταφέρθηκε σε 8' από την Πειραιώς στο 401

Οι αστυνομικοί ανέλαβαν να ανοίξουν δρόμο μέσα στην κυκλοφορία, προκειμένου το όχημα να φτάσει το συντομότερο δυνατό στο νοσοκομείο

Αστυνομικοί άνοιξαν δρόμο σωτηρίας για γυναίκα με σοβαρό καρδιακό επεισόδιο – Μεταφέρθηκε σε 8' από την Πειραιώς στο 401
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Μια επιχείρηση άμεσης συνδρομής σε περιστατικό υγείας καταγράφηκε στην Αθήνα, όταν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. παρείχαν συνοδεία σε όχημα που μετέφερε γυναίκα η οποία είχε υποστεί σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε αστυνομικός μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ιεράς Οδού. Ο οδηγός του οχήματος, σύζυγος της γυναίκας, βρισκόταν σε κατάσταση πανικού, καθώς η σύζυγός του ήταν ημιλιπόθυμη και έχρηζε άμεσης ιατρικής βοήθειας.

Οι αστυνομικοί ανέλαβαν να ανοίξουν δρόμο μέσα στην κυκλοφορία, προκειμένου το όχημα να φτάσει το συντομότερο δυνατό στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Δείτε το βίντεο:

@lepidasspyros

Συνοδεια....Γυναικα ημιλυποθυμη απο σοβαρό καρδιακό επεισόδιο-ανδρας οδηγος σε πανικό... Πειραιως και Ιερα οδο - 401 σε 8'.. #police#greekpolicebikers #dias #amesidrasi

♬ Holding Out for a Hero - yourmusic4ever💯


Όπως αναφέρεται, η μεταφορά ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά, με την ασθενή να παραδίδεται στους γιατρούς για την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας.

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Το βίντεο που αναρτήθηκε καταγράφει στιγμές από τη διαδρομή της συνοδείας, αναδεικνύοντας την κινητοποίηση των αστυνομικών για την ασφαλή και ταχεία μεταφορά της γυναίκας στο νοσοκομείο.
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