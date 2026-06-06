Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Αστυνομικοί άνοιξαν δρόμο σωτηρίας για γυναίκα με σοβαρό καρδιακό επεισόδιο – Μεταφέρθηκε σε 8' από την Πειραιώς στο 401
Αστυνομικοί άνοιξαν δρόμο σωτηρίας για γυναίκα με σοβαρό καρδιακό επεισόδιο – Μεταφέρθηκε σε 8' από την Πειραιώς στο 401
Οι αστυνομικοί ανέλαβαν να ανοίξουν δρόμο μέσα στην κυκλοφορία, προκειμένου το όχημα να φτάσει το συντομότερο δυνατό στο νοσοκομείο
Μια επιχείρηση άμεσης συνδρομής σε περιστατικό υγείας καταγράφηκε στην Αθήνα, όταν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. παρείχαν συνοδεία σε όχημα που μετέφερε γυναίκα η οποία είχε υποστεί σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε αστυνομικός μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ιεράς Οδού. Ο οδηγός του οχήματος, σύζυγος της γυναίκας, βρισκόταν σε κατάσταση πανικού, καθώς η σύζυγός του ήταν ημιλιπόθυμη και έχρηζε άμεσης ιατρικής βοήθειας.
Οι αστυνομικοί ανέλαβαν να ανοίξουν δρόμο μέσα στην κυκλοφορία, προκειμένου το όχημα να φτάσει το συντομότερο δυνατό στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
Δείτε το βίντεο:
Όπως αναφέρεται, η μεταφορά ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά, με την ασθενή να παραδίδεται στους γιατρούς για την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας.
Το βίντεο που αναρτήθηκε καταγράφει στιγμές από τη διαδρομή της συνοδείας, αναδεικνύοντας την κινητοποίηση των αστυνομικών για την ασφαλή και ταχεία μεταφορά της γυναίκας στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε αστυνομικός μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ιεράς Οδού. Ο οδηγός του οχήματος, σύζυγος της γυναίκας, βρισκόταν σε κατάσταση πανικού, καθώς η σύζυγός του ήταν ημιλιπόθυμη και έχρηζε άμεσης ιατρικής βοήθειας.
Οι αστυνομικοί ανέλαβαν να ανοίξουν δρόμο μέσα στην κυκλοφορία, προκειμένου το όχημα να φτάσει το συντομότερο δυνατό στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
Δείτε το βίντεο:
@lepidasspyros
Συνοδεια....Γυναικα ημιλυποθυμη απο σοβαρό καρδιακό επεισόδιο-ανδρας οδηγος σε πανικό... Πειραιως και Ιερα οδο - 401 σε 8'.. #police#greekpolicebikers #dias #amesidrasi♬ Holding Out for a Hero - yourmusic4ever💯
Όπως αναφέρεται, η μεταφορά ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά, με την ασθενή να παραδίδεται στους γιατρούς για την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας.
Το βίντεο που αναρτήθηκε καταγράφει στιγμές από τη διαδρομή της συνοδείας, αναδεικνύοντας την κινητοποίηση των αστυνομικών για την ασφαλή και ταχεία μεταφορά της γυναίκας στο νοσοκομείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα