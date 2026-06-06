Παντρεύτηκε ο Λευτέρης Ζαφειρόπουλος του MasterChef λίγο πριν γίνει πατέρας
Παντρεύτηκε ο Λευτέρης Ζαφειρόπουλος του MasterChef λίγο πριν γίνει πατέρας
Ο σεφ είχε αναδειχτεί νικητής του διαγωνισμού το 2024 - Το ζευγάρι έκανε πολιτικό γάμο
Λίγο πριν γίνει πατέρας παντρεύτηκε ο Λευτέρης Ζαφειρόπουλος, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από το MasterChef από όπου αναδείχτηκε νικητής το 2024.
Ο σεφ έκανε πολιτικό γάμο με τη σύντροφό του Κατερίνα Αφεντάκη και το αποκάλυψε μέσα από stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 5 Ιουνίου.
Ο ίδιος φορούσε ένα σκουρόχρωμο κοστούμι με γιλέκο, ενώ η σύζυγός του ένα μακρύ στράπλες φόρεμα, με τη φουσκωμένη της κοιλιά να ξεπροβάλλει. Με το που βγήκαν από το δημαρχείο οι λίγοι φίλοι και συγγενείς που βρίσκονταν εκεί τους πέταξαν ρύζι, ενώ μετά την τελετή οι νεόνυμφοι έκαναν τραπέζι για να το γιορτάσουν, ανακοινώνοντας πως την επόμενη χρονιά θα πραγματοποιήσουν και τον θρησκευτικό τους γάμο.
«Και του χρόνου στην κυριολεξία με τον θρησκευτικό», είπε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Ζαφειρόπουλος στον λόγο που έβγαλε, με τα αγαπημένα τους πρόσωπα να τους εύχονται για το νέο κεφάλαιο της ζωής τους και το μωρό που περιμένουν.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Ο σεφ έκανε πολιτικό γάμο με τη σύντροφό του Κατερίνα Αφεντάκη και το αποκάλυψε μέσα από stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 5 Ιουνίου.
Ο ίδιος φορούσε ένα σκουρόχρωμο κοστούμι με γιλέκο, ενώ η σύζυγός του ένα μακρύ στράπλες φόρεμα, με τη φουσκωμένη της κοιλιά να ξεπροβάλλει. Με το που βγήκαν από το δημαρχείο οι λίγοι φίλοι και συγγενείς που βρίσκονταν εκεί τους πέταξαν ρύζι, ενώ μετά την τελετή οι νεόνυμφοι έκαναν τραπέζι για να το γιορτάσουν, ανακοινώνοντας πως την επόμενη χρονιά θα πραγματοποιήσουν και τον θρησκευτικό τους γάμο.
«Και του χρόνου στην κυριολεξία με τον θρησκευτικό», είπε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Ζαφειρόπουλος στον λόγο που έβγαλε, με τα αγαπημένα τους πρόσωπα να τους εύχονται για το νέο κεφάλαιο της ζωής τους και το μωρό που περιμένουν.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
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