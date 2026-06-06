Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός του κινούνται νομικά μετά τα αρνητικά σχόλια στις φωτογραφίες τους

Πριν από μερικές ημέρες κυκλοφόρησαν στιγμιότυπα από την έξοδο του stand-up comedian με τη σύντροφό του και η ίδια δέχτηκε κριτική για την εμφάνισή της και για την ηλικία της.





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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικηγόρου του Ιωάννη Σιαμέλη που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου, αποφάσισαν ότι εφεξής, σε παρόμοιες περιπτώσεις, θα ακολουθούν τη νομική οδό, διότι αισθάνθηκαν πως πρέπει να προστατεύσουν το ήθος και την αξιοπρέπειά τους ως ζευγάρι: «Τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός μου, Εύα Καρύδη δεχθήκαμε μέσω διαδικτύου μια απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων μας, με αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών από διαδικτυακά μέσα και προβολή και αναπαραγωγή βαθύτατα σεξιστικών, καταφρονητικών και σεξιστικών σχολίων προς την Εύα Καρύδη με την ανοχή των μέσων που τα δημοσίευσαν. Με βαθύ σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και τη δημοσιογραφική κριτική, αλλά και με γνώμονα την προστασία του ήθους και της αξιοπρέπειάς μας, δηλώνουμε ότι εφεξής κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας, θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης, έναντι οιουδήποτε παραβιάσει τα όσα ο νόμος ορίζει».





Οι φωτογραφίες του Αλέξανδρου Τσουβέλα από τη βόλτα με τη σύντροφό του Ευαγγελία Καρύδη



