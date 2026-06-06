Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός του κινούνται νομικά μετά τα αρνητικά σχόλια στις φωτογραφίες τους
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός του κινούνται νομικά μετά τα αρνητικά σχόλια στις φωτογραφίες τους
Σε δηλώσεις που έκανε ο stand-up comedian νωρίτερα ωστόσο ανέφερε πως αντιμετώπισαν την κατάσταση με χιούμορ - Η Εύα μπήκε στο ChatGPT και το ρώτησε «φαίνομαι τόσο γριά;», ανέφερε
Για τα αρνητικά σχόλια στις φωτογραφίες με τη σύντροφό του απάντησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, αποκαλύπτοντας πως μαζί με την Ευαγγελία Καρύδη κινούνται νομικά.
Πριν από μερικές ημέρες κυκλοφόρησαν στιγμιότυπα από την έξοδο του stand-up comedian με τη σύντροφό του και η ίδια δέχτηκε κριτική για την εμφάνισή της και για την ηλικία της.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικηγόρου του Ιωάννη Σιαμέλη που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου, αποφάσισαν ότι εφεξής, σε παρόμοιες περιπτώσεις, θα ακολουθούν τη νομική οδό, διότι αισθάνθηκαν πως πρέπει να προστατεύσουν το ήθος και την αξιοπρέπειά τους ως ζευγάρι: «Τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός μου, Εύα Καρύδη δεχθήκαμε μέσω διαδικτύου μια απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων μας, με αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών από διαδικτυακά μέσα και προβολή και αναπαραγωγή βαθύτατα σεξιστικών, καταφρονητικών και σεξιστικών σχολίων προς την Εύα Καρύδη με την ανοχή των μέσων που τα δημοσίευσαν. Με βαθύ σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και τη δημοσιογραφική κριτική, αλλά και με γνώμονα την προστασία του ήθους και της αξιοπρέπειάς μας, δηλώνουμε ότι εφεξής κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας, θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης, έναντι οιουδήποτε παραβιάσει τα όσα ο νόμος ορίζει».
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Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας νωρίτερα είχε μιλήσει στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και ανέφερε πως δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά και πως το αντιμετώπισαν με χιούμορ.
Όπως δήλωσε ο stand-up comedian, έκαναν πλάκα βάζοντας αστείες φωτογραφίες τους στο ChatGPT ώστε να τους λέει κάθε φορά πόσο χρονών φαίνονταν: «Το περίμενα όλο αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Το είχα πει. Όταν είδα τη φωτογραφία είπα στην Εύα "ετοιμάσου για κράξιμο". "Μα γιατί;". Επειδή είναι μισή Αγγλίδα η Εύα είναι πιο χαλαρή. Οκ, όλα καλά. Της είχα πει ότι είμαστε σύντροφοι στη ζωή, τώρα φτάνουμε 13-14 χρόνια, τα περιμένουμε. Εγώ τα έχω ζήσει και τα ζω καθημερινά στο ραδιόφωνο. Δεν στενοχωρήθηκε, έπιανε το κεφάλι της. Μπήκαμε στο ChatGPT και το ρώτησε "φαίνομαι τόσο γριά;". Και της λέω "ρε Εύα όχι". Και μετά μπαίναμε και κάναμε φωτογραφίες με γκριμάτσες και ρωτούσαμε "πόσο μας κάνεις;". Με έβγαζε εμένα μεγαλύτερο, με έκανε εμένα 52. Η τεχνολογία δεν ξέρει τι κάνει, έχουν το διάολο μέσα τους που λένε και κάτι μπαρμπάδες. Τα ρομπότ θα μας καταστρέψουν. Οπότε όλα καλά, δεν μας επηρεάζουν αυτά», είπε.
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Οι φωτογραφίες του Αλέξανδρου Τσουβέλα από τη βόλτα με τη σύντροφό του Ευαγγελία Καρύδη
Πριν από μερικές ημέρες κυκλοφόρησαν στιγμιότυπα από την έξοδο του stand-up comedian με τη σύντροφό του και η ίδια δέχτηκε κριτική για την εμφάνισή της και για την ηλικία της.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικηγόρου του Ιωάννη Σιαμέλη που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου, αποφάσισαν ότι εφεξής, σε παρόμοιες περιπτώσεις, θα ακολουθούν τη νομική οδό, διότι αισθάνθηκαν πως πρέπει να προστατεύσουν το ήθος και την αξιοπρέπειά τους ως ζευγάρι: «Τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός μου, Εύα Καρύδη δεχθήκαμε μέσω διαδικτύου μια απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων μας, με αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών από διαδικτυακά μέσα και προβολή και αναπαραγωγή βαθύτατα σεξιστικών, καταφρονητικών και σεξιστικών σχολίων προς την Εύα Καρύδη με την ανοχή των μέσων που τα δημοσίευσαν. Με βαθύ σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και τη δημοσιογραφική κριτική, αλλά και με γνώμονα την προστασία του ήθους και της αξιοπρέπειάς μας, δηλώνουμε ότι εφεξής κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας, θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης, έναντι οιουδήποτε παραβιάσει τα όσα ο νόμος ορίζει».
Δείτε την ανακοίνωση
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας νωρίτερα είχε μιλήσει στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και ανέφερε πως δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά και πως το αντιμετώπισαν με χιούμορ.
Όπως δήλωσε ο stand-up comedian, έκαναν πλάκα βάζοντας αστείες φωτογραφίες τους στο ChatGPT ώστε να τους λέει κάθε φορά πόσο χρονών φαίνονταν: «Το περίμενα όλο αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Το είχα πει. Όταν είδα τη φωτογραφία είπα στην Εύα "ετοιμάσου για κράξιμο". "Μα γιατί;". Επειδή είναι μισή Αγγλίδα η Εύα είναι πιο χαλαρή. Οκ, όλα καλά. Της είχα πει ότι είμαστε σύντροφοι στη ζωή, τώρα φτάνουμε 13-14 χρόνια, τα περιμένουμε. Εγώ τα έχω ζήσει και τα ζω καθημερινά στο ραδιόφωνο. Δεν στενοχωρήθηκε, έπιανε το κεφάλι της. Μπήκαμε στο ChatGPT και το ρώτησε "φαίνομαι τόσο γριά;". Και της λέω "ρε Εύα όχι". Και μετά μπαίναμε και κάναμε φωτογραφίες με γκριμάτσες και ρωτούσαμε "πόσο μας κάνεις;". Με έβγαζε εμένα μεγαλύτερο, με έκανε εμένα 52. Η τεχνολογία δεν ξέρει τι κάνει, έχουν το διάολο μέσα τους που λένε και κάτι μπαρμπάδες. Τα ρομπότ θα μας καταστρέψουν. Οπότε όλα καλά, δεν μας επηρεάζουν αυτά», είπε.
Δείτε το βίντεο
Οι φωτογραφίες του Αλέξανδρου Τσουβέλα από τη βόλτα με τη σύντροφό του Ευαγγελία Καρύδη
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