Ρομπ Ράινερ: Τρεις μήνες πριν από τη δολοφονία του έλεγε ότι ο γιος του ήταν καθαρός από τα ναρκωτικά εδώ και έξι χρόνια
Ο γιος του σκηνοθέτη, Νικ Ράινερ κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του
Μόλις τρεις μήνες πριν από τη δολοφονία του, ο Ρομπ Ράινερ μιλούσε δημόσια για την πορεία της απεξάρτησης του γιου του, Νικ από τα ναρκωτικά, δηλώνοντας ότι ήταν «καθαρός εδώ και έξι χρόνια» και ότι βρισκόταν «σε πολύ καλή κατάσταση».
Ο Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ βρέθηκαν νεκροί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, με τον γιο τους να συλλαμβάνεται ως βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία. Ο Νικ Ράινερ συνελήφθη τη Δευτέρα και κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του και τη μητέρα του. H αστυνομία του Λος Άντζελες απηύθυνε και επίσημα κατηγορίες κατά του Νικ Ράινερ για την ανθρωποκτονία των γονιών του. Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι οι κατηγορίες θα είναι δύο για φόνο εκ προμέλετης με την ειδική περίσταση των πολλαπλών φόνων. Οι κατηγορίες επισύρουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής. «Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με τη θανατική ποινή», προσέθεσε ο ίδιος.
Σε δηλώσεις που έκανε ο σκηνοθέτης τον Σεπτέμβριο στην εκπομπή «Fresh Air» του NPR, στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας του «Spinal Tap II: The End Continues» είχε αναφερθεί με αισιοδοξία στην πορεία του 32χρονου γιου του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι εξαιρετικά καλά» και ότι δεν είχε να κάνει χρήση ναρκωτικών «πάνω από έξι χρόνια».
Κατά τη συνέντευξή του στο NPR, ο Ρομπ Ράινερ είχε αναφερθεί στον γιο του όταν η συζήτηση στράφηκε στην ταινία «Being Charlie» του 2015, την οποία είχε σκηνοθετήσει βασισμένος σε σενάριο που είχε συνυπογράψει ο ίδιος ο Νικ. Όπως είχαν εξηγήσει πατέρας και γιος, η ταινία αποτελούσε μια ημιαυτοβιογραφική απεικόνιση των πρώτων χρόνων του Νικ Ράινερ, των προβλημάτων του με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά, των επανειλημμένων εισαγωγών σε κέντρα αποτοξίνωσης και των περιόδων που ήταν άστεγος.
Ο Ρομπ Ράινερ είχε σπεύσει τότε να διευκρινίσει στην παρουσιάστρια Τέρι Γκρος ότι η κινηματογραφική αυτή σχέση δεν αντανακλούσε τη δική του σχέση με τον γιο του. «Δεν ήμουν ποτέ υπερβολικά απασχολημένος», είχε δηλώσει και είχε προσθέσει: «Αντίθετα, ήμουν ιδιαίτερα παρών και προσπαθούσα να κάνω ό,τι νόμιζα ότι θα μπορούσε να βοηθήσει. Σίγουρα έκανα λάθη και τα έχουμε συζητήσει μαζί του».
Σε παλαιότερη συνέντευξη του 2015 στους «Los Angeles Times», με αφορμή την προώθηση του «Being Charlie», ο σκηνοθέτης είχε αποκαλύψει ότι μια καθοριστική σκηνή της ταινίας βασιζόταν σε πραγματικό περιστατικό ανάμεσα στον ίδιο και τον γιο του. Στη σκηνή αυτή, ο πατέρας ζητά συγγνώμη για τον τρόπο που είχε χειριστεί αρχικά τον εθισμό του γιου του, εκφράζοντας παράλληλα την αδιάλειπτη αγάπη του, με τον γιο να απαντά ότι δεν τον «μισεί» πριν αποχωρήσει. Ο Ράινερ είχε εξηγήσει ότι η σκηνή εμπνεύστηκε από τη στιγμή που ζήτησε συγγνώμη από τον Νικ, παρουσία της οικογένειας, κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού δείπνου.
Rob Reiner said son Nick was doing 'great' and hadn't done drugs in three years just months before murders https://t.co/hLeIgVmCvG— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 17, 2025
