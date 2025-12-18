Ρομπ Ράινερ: Τρεις μήνες πριν από τη δολοφονία του έλεγε ότι ο γιος του ήταν καθαρός από τα ναρκωτικά εδώ και έξι χρόνια

Σε δηλώσεις που έκανε ο σκηνοθέτης τον Σεπτέμβριο στην εκπομπή «Fresh Air» του NPR, στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας του «Spinal Tap II: The End Continues» είχε αναφερθεί με αισιοδοξία στην πορεία του 32χρονου γιου του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «

» και ότι δεν είχε να κάνει χρήση ναρκωτικών «

».