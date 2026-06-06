Έκλεισε η υπόθεση για τον θάνατο του Χαλκ Χόγκαν: «Δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι οφείλεται σε οτιδήποτε άλλο πέρα από φυσικά αίτια»
Έκλεισε η υπόθεση για τον θάνατο του Χαλκ Χόγκαν: «Δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι οφείλεται σε οτιδήποτε άλλο πέρα από φυσικά αίτια»
Ο παλαιστής πέθανε στις 24 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 71 ετών, στο σπίτι του
Έκλεισε η υπόθεση για τον θάνατο του Χαλκ Χόγκαν σχεδόν έναν χρόνο μετά, με τα επίσημα ευρήματα των αρχών να αναφέρουν πως δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι οφείλεται σε οτιδήποτε άλλο πέρα από φυσικά αίτια.
Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία γνωστοποίησε ότι η έρευνα για τον θάνατό του -καθώς η οικογένειά του εξέταζε το ενδεχόμενο να έχει προκληθεί από αμέλεια- έχει ολοκληρωθεί και η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως «παρουσία ιατρικού περιστατικού φυσικού θανάτου», χωρίς καμία ένδειξη εγκληματικής ενέργειας.
Ο παλαιστής πέθανε στις 24 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 71 ετών, στο σπίτι του. Οι αρχές έφτασαν στην οικία του γύρω στις 10:21 το πρωί έπειτα από κλήση για επείγον ιατρικό περιστατικό. Του παρασχέθηκε ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 11:17.
Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι ο Χόγκαν πέθανε «αποκλειστικά από σοβαρή φυσική νόσο», έμφραγμα δηλαδή όπως ανέφερε η αρχική εξέταση, χωρίς τραυματικές κακώσεις ή τοξικολογικούς παράγοντες που να συνέβαλαν στον θάνατό του: «Μετά από εξονυχιστικό έλεγχο καταθέσεων, ιατρικών αρχείων και υλικού από κάμερες ασφαλείας, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι ο θάνατος του Τέρι Μπολέα οφείλεται σε οτιδήποτε άλλο πέρα από φυσικά αίτια», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.
Στο σημείο βρισκόταν και η σύζυγός του, Σκάι Ντέιλι ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Χόγκαν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα μετά από χειρουργική επέμβαση. Όπως καταγράφεται, είχε υποβληθεί σε 20 έως 30 επεμβάσεις σε γόνατα, ισχία και πλάτη τα τελευταία χρόνια.
Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία γνωστοποίησε ότι η έρευνα για τον θάνατό του -καθώς η οικογένειά του εξέταζε το ενδεχόμενο να έχει προκληθεί από αμέλεια- έχει ολοκληρωθεί και η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως «παρουσία ιατρικού περιστατικού φυσικού θανάτου», χωρίς καμία ένδειξη εγκληματικής ενέργειας.
Results of Hulk Hogan's Death Investigation Revealed, No Evidence of Criminal Wrongdoing: Police https://t.co/OFhOygYeKc— People (@people) June 6, 2026
Ο παλαιστής πέθανε στις 24 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 71 ετών, στο σπίτι του. Οι αρχές έφτασαν στην οικία του γύρω στις 10:21 το πρωί έπειτα από κλήση για επείγον ιατρικό περιστατικό. Του παρασχέθηκε ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 11:17.
Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι ο Χόγκαν πέθανε «αποκλειστικά από σοβαρή φυσική νόσο», έμφραγμα δηλαδή όπως ανέφερε η αρχική εξέταση, χωρίς τραυματικές κακώσεις ή τοξικολογικούς παράγοντες που να συνέβαλαν στον θάνατό του: «Μετά από εξονυχιστικό έλεγχο καταθέσεων, ιατρικών αρχείων και υλικού από κάμερες ασφαλείας, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι ο θάνατος του Τέρι Μπολέα οφείλεται σε οτιδήποτε άλλο πέρα από φυσικά αίτια», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.
Στο σημείο βρισκόταν και η σύζυγός του, Σκάι Ντέιλι ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Χόγκαν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα μετά από χειρουργική επέμβαση. Όπως καταγράφεται, είχε υποβληθεί σε 20 έως 30 επεμβάσεις σε γόνατα, ισχία και πλάτη τα τελευταία χρόνια.
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