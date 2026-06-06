Η στιγμή που το λεωφορείο παρασύρει την 24χρονη στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Η στιγμή που το λεωφορείο παρασύρει την 24χρονη στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη νεαρή στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται με κάταγμα στο πόδι
Βίντεο από τη στιγμή που το αστικό λεωφορείο παρασύρει την 24χρονη τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, δημοσιεύει το protothema.gr.
Στο οπτικό υλικό που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνεται η στιγμή που η νεαρή γυναίκα βγαίνει στην οδό Κομνηνών, έξω από γνωστό κατάστημα εστίασης της περιοχής και παρασύρεται από τη δεξιά μεριά του λεωφορείου.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 06.20 το πρωί ενώ ο κόσμος που αντιλήφθηκε την παράσυρση έτρεξε να δει τι συνέβη και να βοηθήσει. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη νεαρή στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.
Στην ανακοίνωσή της για το περιστατικό, η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε αναφέρει τα εξής: «Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 06:25 , νεαρή γυναίκα παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, όταν επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα την οδό Κομνηνών, στο Ωραιόκαστρο, σε σημείο που δεν υπάρχει φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών.
Το αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ, εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή Παλαιόκαστρο - Ν.Σ.Σ., με ώρα αναχώρησης από το τέρμα Παλαιοκάστρου, τις 06:15. Λίγο πριν την άφιξη του λεωφορείου στη στάση "Έκκλησία", η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο, μπροστά από το όχημα που βρισκόταν σε κίνηση. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.
Αμέσως, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε, κλήθηκε από τον οδηγό η Τροχαία, το ΕΚΑΒ και η Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχημάτων της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ. Η γυναίκα, η οποία υπέστη κάταγμα στο πόδι, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου και νοσηλεύεται.
Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, επ' αφορμή του συμβάντος, εφιστά την προσοχή των πεζών και των επιβατών των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς, βιαστικές ενέργειες, μπορούν να γίνουν αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε εκφράζει τις θερμότερες ευχές της για ταχεία ανάρρωση της 24χρονης»
Στο οπτικό υλικό που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνεται η στιγμή που η νεαρή γυναίκα βγαίνει στην οδό Κομνηνών, έξω από γνωστό κατάστημα εστίασης της περιοχής και παρασύρεται από τη δεξιά μεριά του λεωφορείου.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 06.20 το πρωί ενώ ο κόσμος που αντιλήφθηκε την παράσυρση έτρεξε να δει τι συνέβη και να βοηθήσει. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη νεαρή στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.
Η επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό
Στην ανακοίνωσή της για το περιστατικό, η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε αναφέρει τα εξής: «Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 06:25 , νεαρή γυναίκα παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, όταν επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα την οδό Κομνηνών, στο Ωραιόκαστρο, σε σημείο που δεν υπάρχει φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών.
Το αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ, εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή Παλαιόκαστρο - Ν.Σ.Σ., με ώρα αναχώρησης από το τέρμα Παλαιοκάστρου, τις 06:15. Λίγο πριν την άφιξη του λεωφορείου στη στάση "Έκκλησία", η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο, μπροστά από το όχημα που βρισκόταν σε κίνηση. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.
Αμέσως, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε, κλήθηκε από τον οδηγό η Τροχαία, το ΕΚΑΒ και η Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχημάτων της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ. Η γυναίκα, η οποία υπέστη κάταγμα στο πόδι, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου και νοσηλεύεται.
Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, επ' αφορμή του συμβάντος, εφιστά την προσοχή των πεζών και των επιβατών των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς, βιαστικές ενέργειες, μπορούν να γίνουν αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε εκφράζει τις θερμότερες ευχές της για ταχεία ανάρρωση της 24χρονης»
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