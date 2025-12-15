Κωνσταντίνα Ευρυπίδου για Φίλιππο Μιχόπουλο: Είτε παντρευτώ είτε όχι, συνεχίζω τη ζωή μου ως ελεύθερος άνθρωπος
Είμαστε μαζί ενάμιση χρόνο, είναι όλα πολύ καλά, δήλωσε η παρουσιάστρια για τον επιχειρηματία
Το ενδεχόμενο ενός γάμου σχολίασε η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου, ξεκαθαρίζοντας ότι είτε παντρευτεί, είτε όχι, θα πορεύεται ως ένας ελεύθερος άνθρωπος.
Η Κύπρια παρουσιάστρια που είναι σε σχέση με τον Φίλιππο Μιχόπουλο μίλησε σε vidcast του Δημήτρη Σούγλη που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο YouTube, τόσο για τον επιχειρηματία, όσο και για τον πρώην σύζυγό της, Φίλιππο Μιχαήλ με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά.
Πιο αναλυτικά, η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου σχολίασε ότι ένα διαζύγιο αποτελεί μία «πληγή» κυρίως όταν υπάρχουν στη μέση παιδιά: «Είναι ένα κουπί το οποίο θα τραβάς για πάντα. Θεωρώ πως υπάρχει κόσμος που τραβάει κουπί και μέσα στον γάμο, το κουπί μας θα το τραβήξουμε όλοι στη ζωή μας. Επιλέγουμε τον τρόπο που θα το τραβήξουμε. Επέλεξα τον τρόπο στον οποίο θέλω να είμαι πάντα αισιόδοξη, όσο κουπί και να τραβώ. Σίγουρα πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, σίγουρα περνώ κάποιες φάσεις. Είναι μια πληγή, την οποία προσπαθείς να επουλώσεις, και θεωρώ πως επουλώνεται όμως είναι στιγμές που μπορεί να σε πληγώνει για τα παιδιά σου, όχι για σένα, εσύ μπορεί να φτιάξεις τη ζωή σου, να είσαι ευτυχισμένος, να είσαι καλά, τα παιδιά σου να είναι ευτυχισμένα. Σε πληγώνει ίσως ο θεσμός της οικογένειας, που θα ήταν καλό να μην σε πλήγωνε, γιατί η οικογένεια μπορεί να ξαναφτιαχτεί. Πέρασαν 4-5 χρόνια από τον δικό μου χωρισμό, συνέχισα τη ζωή μου, είτε παντρευτώ είτε όχι, μπορεί να θέλω, μπορεί και να μην θέλω, συνεχίζω τη ζωή μου ως ελεύθερος άνθρωπος. Είμαι η Κωνσταντίνα».
Για τη σχέση της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, η παρουσιάστρια δήλωσε ότι είναι μαζί ενάμιση χρόνο και ότι η μεταξύ τους επικοινωνία εξελίσσεται θετικά: «Eίμαστε μαζί 1,5 χρόνο, είναι όλα πολύ καλά. Πάει πολύ καλά σε αυτή τη φάση που μιλάμε η σχέση μας. Έχω τη χαρά να δω την καλή πλευρά του συγκεκριμένου ανθρώπου. Για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο άνθρωπος που θα είναι δίπλα σου, να είναι σταράτος, να είναι σωστός, να λέει κάτι και να το κάνει, να είναι γλυκός, τρυφερός, προστατευτικός».
Όσο για το ενδεχόμενο ενός γάμου δεν εμφανίστηκε αρνητική: «Τίποτα δεν αποκλείω στη ζωή μου, ούτε θέλω να προγραμματίζομαι, ούτε να σκέφτομαι, είμαστε πάρα πολύ καλά, όπως είμαστε. Δεν ξέρω καν τι θα γίνει στη ζωή μου, σε ένα μήνα. Θέλω να πιστεύω στο όνειρο, στο happy ending, πάντα. Θέλω να ζω την κάθε μας στιγμή, πρέπει να απολαμβάνεις ότι κάνεις. Δεν θα κάνω τίποτα με το ζόρι».
