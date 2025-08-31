Φίλιππος Μιχόπουλος και Κωνσταντίνα Ευρυπίδου πόζαραν μαζί σε βραδινή τους έξοδο - Δείτε τις φωτογραφίες
Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή τον περασμένο Νοέμβριο
Φωτογραφίες από βραδινή της έξοδο με τον Φίλιππο Μιχόπουλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Κωνσταντίνα Ευριπίδου. Στο πρώτο από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Κύπρια παρουσιάστρια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάρει χαμογελώντας στον φωτογραφικό φακό, έχοντας στο πλευρό της τον επιχειρηματία και σύντροφό της.
Ακολούθησε μια ακόμα φωτογραφία από την έξοδό τους στη νυχτερινή Αθήνα, στην οποία εκείνη φαίνεται να αγκαλιάζει τον Φίλιππο Μιχόπουλο από πίσω, φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η σχέση του Φίλιππου Μιχόπουλου και της Κωνσταντίνας Ευριπίδου έγινε γνωστή τον περασμένο Νοέμβριο, όταν εθεάθησαν μαζί σε κοινωνική εκδήλωση. Μερικούς μήνες αργότερα και συγκεκριμένα τον Μάιο, η παρουσιάστρια είχε αναφερθεί στα στοιχεία της προσωπικότητάς του που της κέντρισαν την προσοχή. Όπως είχε πει στην εκπομπή «Το Πρωινό»: «Αυτό που με κέντρισε στον Φίλιππο ήταν ο υπέροχος τρόπος προσέγγισης, αλλά και ο τρόπος επικοινωνίας. Είχε σεβασμό, εξυπνάδα και αυθορμητισμό. Με κέρδισε η ευγένεια και η γοητεία. Το ιδανικό είναι να είσαι στο ίδιο μέρος με τον σύντροφό σου, παρόλα αυτά δεν είναι εφικτό να είμαστε σε ένα μέρος γιατί και οι δουλειές του είναι σε δύο τρία μέρη. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να μετακομίσω στην Ελλάδα».
