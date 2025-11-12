Κωνσταντίνα Ευρυπίδου για Φίλιππο Μιχόπουλο: Ξέρει τι νιώθω για εκείνον, δεν χρειάζεται να το πω δημόσια
Η απόσταση σε μια σχέση πολλές φορές κουράζει, γιατί μπορεί να θες τον άνθρωπό σου δίπλα σου, δήλωσε η παρουσιάστρια
Στη σχέση της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο αναφέρθηκε η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου εξηγώντας πως εκφράζει απευθείας σε εκείνον τα συναισθήματά της, τονίζοντας ότι δεν νιώθει την ανάγκη να μιλάει για τον δεσμό τους δημόσια.
Η Κύπρια παρουσιάστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, το διαζύγιο και τα παιδιά της.
Μιλώντας για τον σύντροφό της εξήγησε ποια χαρακτηριστικά ξεχωρίζει σε εκείνον: «Ο Φίλιππος ξέρει τι νιώθω για εκείνον, δεν θεωρώ ότι πρέπει να κάτσω εδώ και να τα πω δημόσια. Το πιο σημαντικό του στοιχείο είναι ότι είναι άνθρωπος με Α κεφαλαίο. Είναι ευγενικός, καλοσυνάτος και έχει πολύ χιούμορ. Η απόσταση σε μια σχέση πολλές φορές κουράζει γιατί μπορεί να θες τον άνθρωπό σου δίπλα σου. Είναι δύσκολο, αλλά δεν με έχει κουράσει ακόμα».
Όσο για το πώς πέρασε το φετινό καλοκαίρι, η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου σχολίασε: «Το καλοκαίρι μου ήταν ονειρεμένο, γέμισα με όμορφες εικόνες. Ήταν διαφορετικό γιατί φέτος, σε πολλά από τα μέρη που πήγα, είχα και τα παιδιά μου μαζί μου» και για τη δημοσιότητα που πήρε η σχέση της πρόσθεσε: «Δεν θεωρώ ότι έχει γίνει ντόρος για τη σχέση μου με τον Φίλιππο. Ανακοινώθηκε, γράφτηκε, σχολιάστηκε, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρξε υπερβολή. Το μόνο που δεν θέλω είναι να δίνουν έκταση σε θέματα που αφορούν τα παιδιά μας».
Σε άλλο σημείο, η παρουσιάστρια τόνισε για το διαζύγιό της και τα κοινωνικά στερεότυπα που συχνά συνοδεύουν τις γυναίκες μετά από έναν χωρισμό: «Δεν είναι ωραίο να βάζουμε ταμπέλα σε μια γυναίκα που έχει χωρίσει. Έχω χωρίσει εδώ και πέντε χρόνια. Το διαζύγιο δεν είναι η μόνη δυσκολία που περνά μια γυναίκα διαζευγμένη. Πρέπει να ξεκολλήσουμε αυτή την ταμπέλα· η διαζευγμένη είναι ελεύθερη».
Η σχέση της Κωνσταντίνα Ευρυπίδου και του Φίλιππου Μιχόπουλου έγινε γνωστή τον περασμένο Νοέμβριο, όταν οι δυο τους έκαναν την πρώτη κοινή τους εμφάνιση σε κοινωνική εκδήλωση. Μερικούς μήνες αργότερα, τον Μάιο, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε δημοσίως στα στοιχεία της προσωπικότητας του επιχειρηματία που την είχαν κερδίσει.
Όπως είχε πει στην εκπομπή «Το Πρωινό»: «Αυτό που με τράβηξε στον Φίλιππο ήταν ο όμορφος τρόπος προσέγγισης και η επικοινωνία του. Είχε σεβασμό, εξυπνάδα και αυθορμητισμό. Με κέρδισε η ευγένεια και η γοητεία του. Το ιδανικό είναι να βρίσκεσαι στο ίδιο μέρος με τον σύντροφό σου, ωστόσο δεν είναι πάντα εφικτό, καθώς οι επαγγελματικές του δραστηριότητες βρίσκονται σε δύο ή τρία διαφορετικά μέρη. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να μετακομίσω στην Ελλάδα».
