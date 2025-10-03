Κωνσταντίνα Ευρυπίδου: Οι φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι με τον Φίλιππο Μιχόπουλο
Κωνσταντίνα Ευρυπίδου: Οι φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι με τον Φίλιππο Μιχόπουλο

Η παρουσιάστρια πόζαρε αγκαλιά με τον σύντροφό της με φόντο τον Πύργο του Άιφελ

Γεωργία Κοτζιά
Φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι με τον Φίλιππο Μιχόπουλο μοιράστηκε η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου  με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Κύπρια παρουσιάστρια δημοσίευσε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμές από την απόδρασή τους. Στα περισσότερα στιγμιότυπα η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου πόζαρε μόνη της με ένα ροζ σατέν φόρεμα, ενώ σε μία εικόνα εμφανίζεται αγκαλιά με τον σύντροφό της με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

«Σου αρέσει το Παρίσι;Τη ρώτησε.Εκείνη χαμογέλασε κι ύστερα χαμογέλασε κι εκείνος. Αυτή τη φορά αληθινά και απάντησε:"Το λατρεύω"» έγραψε η παρουσιάστρια στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της.

Η σχέση του Φίλιππου Μιχόπουλου και της Κωνσταντίνας Ευρυπίδου αποκαλύφθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, όταν το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί σε κοινωνική εκδήλωση. Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο, η παρουσιάστρια μίλησε για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του επιχειρηματία, που της είχαν κάνει εντύπωση.

Όπως είχε αναφέρει στην εκπομπή «Το Πρωινό»: «Αυτό που με τράβηξε στον Φίλιππο ήταν ο όμορφος τρόπος προσέγγισης και η επικοινωνία του. Είχε σεβασμό, εξυπνάδα και αυθορμητισμό. Με κέρδισε η ευγένεια και η γοητεία του. Το ιδανικό είναι να βρίσκεσαι στο ίδιο μέρος με τον σύντροφό σου, ωστόσο δεν είναι πάντα εφικτό, καθώς οι επαγγελματικές του δραστηριότητες βρίσκονται σε δύο ή τρία διαφορετικά μέρη. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να μετακομίσω στην Ελλάδα».

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτόματη διαγραφή φοιτητών στα 6 χρόνια, οι εξαιρέσεις και πότε δίνεται παράταση - Η Υπουργική Απόφαση που κλειδώνει το ανώτατο όριο φοίτησης

Οι εξομολογήσεις της Άλισα Νιούμαν που από το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων βρέθηκε στο OnlyFans: «Με σεξουαλικοποίησαν στον αθλητισμό»

Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Γεωργία Κοτζιά
