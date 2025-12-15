Η άβολη συνάντηση του Μπεν Άφλεκ με την Τζένιφερ Λόπεζ: Ήταν σαν ξένοι, της είχε γυρισμένη την πλάτη

Ben Affleck awkwardly reunites with exes Jennifer Lopez and Jennifer Garner at their kids’ school play https://t.co/DWD47jjxxn pic.twitter.com/rLx344WcjX — Page Six (@PageSix) December 14, 2025

Μια κοινή συνάντηση με τις πρώην τουΟ ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου σε κοινή σχολική εκδήλωση με τις δύο πρώην συζύγους του με αφορμή θεατρική παράσταση στην οποία συμμετείχαν τα παιδιά τους. Σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στην «Page Six», ο Άφλεκ εθεάθη σε θέατρο του Λος Άντζελες μαζί με την Γκάρνερ και τον γιο τους Σάμιουελ, ενώ η Λόπεζ φαίνεται να έφτασε στον χώρο ξεχωριστά.Η παράσταση περιλάμβανε τη συμμετοχή της Σεραφίνα, κόρης του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Γκάρνερ, καθώς και της Έμμε, που απέκτησε η Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μαρκ Άντονι. Η τραγουδίστρια συνοδευόταν από τον μάνατζέρ της, Μπένι Μεδίνα, και τη μητέρα της, Γκουανταλούπε, ενώ εθεάθη να συνομιλεί με άλλους γονείς και παιδιά έξω από το θέατρο. Όπως προκύπτει από τις ίδιες εικόνες, δεν υπήρξε εμφανής αλληλεπίδραση ανάμεσα στη Λόπεζ και τον Άφλεκ ή την Τζένιφερ Γκάρνερ στον εξωτερικό χώρο.Σε κάποια στιγμή, ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση, ωστόσο ο ηθοποιός είχε στραμμένη την πλάτη του προς εκείνη, καθώς συνομιλούσαν με διαφορετικές παρέες.Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ παντρεύτηκαν το 2005 και χώρισαν το 2015, διατηρώντας έκτοτε στενή σχέση σε ό,τι αφορά την ανατροφή των παιδιών τους. Μετά το διαζύγιό τους, ο Άφλεκ επανασυνδέθηκε το 2021 με την Τζένιφερ Λόπεζ, με την οποία είχε αρραβωνιαστεί το 2002. Οι δύο καλλιτέχνες παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022, ενώ η Λόπεζ έχει αποκτήσει τα δίδυμα Έμμε και Μαξ από τον γάμο της με τον Μαρκ Άντονι.Τον Μάιο του 2024 κυκλοφορήσαν πληροφορίες ότι το τότε ζευγάρι ζούσε χωριστά, ενώ στις 20 Αυγούστου 2024 η Τζένιφερ Λόπεζ κατέθεσε επίσημα αίτηση διαζυγίου, έπειτα από δύο χρόνια γάμου. Παρά τις εξελίξεις στην προσωπική τους ζωή, η τραγουδίστρια φέρεται να διατηρεί επαφή με τα παιδιά του Μπεν Άφλεκ, καθώς τον Σεπτέμβριο είχε απαθανατιστεί σε έξοδο για φαγητό και αγορές με τον Σάμιουελ, χωρίς την παρουσία άλλων μελών της οικογένειας.: Shutterstock