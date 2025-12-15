Η άβολη συνάντηση του Μπεν Άφλεκ με την Τζένιφερ Λόπεζ: Ήταν σαν ξένοι, της είχε γυρισμένη την πλάτη
Η άβολη συνάντηση του Μπεν Άφλεκ με την Τζένιφερ Λόπεζ: Ήταν σαν ξένοι, της είχε γυρισμένη την πλάτη
Ο ηθοποιός και οι πρώην σύζυγοί του εθεάθησαν σε σχολική παράσταση των παιδιών τους
Μια κοινή συνάντηση με τις πρώην του Τζένιφερ Λόπεζ και Τζένιφερ Γκάρνερ είχε ο Μπεν Άφλεκ σε σχολική παράσταση των παιδιών τους.
Ο ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου σε κοινή σχολική εκδήλωση με τις δύο πρώην συζύγους του με αφορμή θεατρική παράσταση στην οποία συμμετείχαν τα παιδιά τους. Σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στην «Page Six», ο Άφλεκ εθεάθη σε θέατρο του Λος Άντζελες μαζί με την Γκάρνερ και τον γιο τους Σάμιουελ, ενώ η Λόπεζ φαίνεται να έφτασε στον χώρο ξεχωριστά.
Η παράσταση περιλάμβανε τη συμμετοχή της Σεραφίνα, κόρης του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Γκάρνερ, καθώς και της Έμμε, που απέκτησε η Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μαρκ Άντονι. Η τραγουδίστρια συνοδευόταν από τον μάνατζέρ της, Μπένι Μεδίνα, και τη μητέρα της, Γκουανταλούπε, ενώ εθεάθη να συνομιλεί με άλλους γονείς και παιδιά έξω από το θέατρο. Όπως προκύπτει από τις ίδιες εικόνες, δεν υπήρξε εμφανής αλληλεπίδραση ανάμεσα στη Λόπεζ και τον Άφλεκ ή την Τζένιφερ Γκάρνερ στον εξωτερικό χώρο.
Δείτε φωτογραφίες
Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ παντρεύτηκαν το 2005 και χώρισαν το 2015, διατηρώντας έκτοτε στενή σχέση σε ό,τι αφορά την ανατροφή των παιδιών τους. Μετά το διαζύγιό τους, ο Άφλεκ επανασυνδέθηκε το 2021 με την Τζένιφερ Λόπεζ, με την οποία είχε αρραβωνιαστεί το 2002. Οι δύο καλλιτέχνες παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022, ενώ η Λόπεζ έχει αποκτήσει τα δίδυμα Έμμε και Μαξ από τον γάμο της με τον Μαρκ Άντονι.
Τον Μάιο του 2024 κυκλοφορήσαν πληροφορίες ότι το τότε ζευγάρι ζούσε χωριστά, ενώ στις 20 Αυγούστου 2024 η Τζένιφερ Λόπεζ κατέθεσε επίσημα αίτηση διαζυγίου, έπειτα από δύο χρόνια γάμου. Παρά τις εξελίξεις στην προσωπική τους ζωή, η τραγουδίστρια φέρεται να διατηρεί επαφή με τα παιδιά του Μπεν Άφλεκ, καθώς τον Σεπτέμβριο είχε απαθανατιστεί σε έξοδο για φαγητό και αγορές με τον Σάμιουελ, χωρίς την παρουσία άλλων μελών της οικογένειας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου σε κοινή σχολική εκδήλωση με τις δύο πρώην συζύγους του με αφορμή θεατρική παράσταση στην οποία συμμετείχαν τα παιδιά τους. Σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στην «Page Six», ο Άφλεκ εθεάθη σε θέατρο του Λος Άντζελες μαζί με την Γκάρνερ και τον γιο τους Σάμιουελ, ενώ η Λόπεζ φαίνεται να έφτασε στον χώρο ξεχωριστά.
Η παράσταση περιλάμβανε τη συμμετοχή της Σεραφίνα, κόρης του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Γκάρνερ, καθώς και της Έμμε, που απέκτησε η Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μαρκ Άντονι. Η τραγουδίστρια συνοδευόταν από τον μάνατζέρ της, Μπένι Μεδίνα, και τη μητέρα της, Γκουανταλούπε, ενώ εθεάθη να συνομιλεί με άλλους γονείς και παιδιά έξω από το θέατρο. Όπως προκύπτει από τις ίδιες εικόνες, δεν υπήρξε εμφανής αλληλεπίδραση ανάμεσα στη Λόπεζ και τον Άφλεκ ή την Τζένιφερ Γκάρνερ στον εξωτερικό χώρο.
Δείτε φωτογραφίες
Σε κάποια στιγμή, ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση, ωστόσο ο ηθοποιός είχε στραμμένη την πλάτη του προς εκείνη, καθώς συνομιλούσαν με διαφορετικές παρέες.
Ben Affleck awkwardly reunites with exes Jennifer Lopez and Jennifer Garner at their kids’ school play https://t.co/DWD47jjxxn pic.twitter.com/rLx344WcjX— Page Six (@PageSix) December 14, 2025
Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ παντρεύτηκαν το 2005 και χώρισαν το 2015, διατηρώντας έκτοτε στενή σχέση σε ό,τι αφορά την ανατροφή των παιδιών τους. Μετά το διαζύγιό τους, ο Άφλεκ επανασυνδέθηκε το 2021 με την Τζένιφερ Λόπεζ, με την οποία είχε αρραβωνιαστεί το 2002. Οι δύο καλλιτέχνες παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022, ενώ η Λόπεζ έχει αποκτήσει τα δίδυμα Έμμε και Μαξ από τον γάμο της με τον Μαρκ Άντονι.
Τον Μάιο του 2024 κυκλοφορήσαν πληροφορίες ότι το τότε ζευγάρι ζούσε χωριστά, ενώ στις 20 Αυγούστου 2024 η Τζένιφερ Λόπεζ κατέθεσε επίσημα αίτηση διαζυγίου, έπειτα από δύο χρόνια γάμου. Παρά τις εξελίξεις στην προσωπική τους ζωή, η τραγουδίστρια φέρεται να διατηρεί επαφή με τα παιδιά του Μπεν Άφλεκ, καθώς τον Σεπτέμβριο είχε απαθανατιστεί σε έξοδο για φαγητό και αγορές με τον Σάμιουελ, χωρίς την παρουσία άλλων μελών της οικογένειας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα