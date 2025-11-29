Μπεν Άφλεκ - Τζένιφερ Γκάρνερ: Μαζί πέρασαν την Ημέρα των Ευχαριστιών
Το πρώην ζευγάρι ήθελε να περάσει οικογενειακά την ξεχωριστή αυτή ημέρα με τα παιδιά του
Μαζί πέρασαν και φέτος την Ημέρα των Ευχαριστιών ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ, συνεχίζοντας τη στενή και πολιτισμένη σχέση συν-γονεϊκότητας που διατηρούν εδώ και χρόνια. Οι δύο πρώην σύζυγοι συναντήθηκαν προκειμένου να γιορτάσουν την Ημέρα των Ευχαριστιών με τα παιδιά τους, δίνοντας για ακόμη μία φορά το παράδειγμα μιας οικογένειας που, παρά τον χωρισμό, παραμένει ενωμένη.
Σύμφωνα με φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την Πέμπτη, ο Μπεν Άφλεκ εθεάθη να φτάνει στο σπίτι της Τζένιφερ Γκάρνερ στο Λος Άντζελες μαζί με τον γιο τους, Σάμιουελ, ενώ μαζί του ήταν και η μητέρα του, Κρις Μπολντ. Όπως αποκάλυψε άτομο από το στενό περιβάλλον της ηθοποιού στο People, το πρώην ζευγάρι επέλεξε να περάσει την ημέρα όλοι μαζί, «ακριβώς όπως και πέρυσι».
«Ο Μπεν και η μητέρα του πήγαν στο σπίτι», ανέφερε η ίδια πηγή και πρόσθεσε: «Η Τζεν το κάνει πάντα ξεχωριστό. Είναι εξαιρετική μαγείρισσα». Το ίδιο άτομο σημείωσε ακόμη ότι η Τζένιφερ Γκάρνερ «αγαπά να έχει όλη της την οικογένεια μαζί» και πως «ο Μπεν είναι πάντα ευπρόσδεκτος στο σπίτι της».
Η σχέση των δύο πρώην συζύγων, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, παραμένει θερμή και υποστηρικτική, χρόνια μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό τους το 2015. «Η Τζεν είναι η μεγαλύτερη υποστηρίκτρια του Μπεν», δήλωσε η πηγή στο People. «Τους πήρε χρόνια για να φτάσουν σε αυτό το σημείο, αλλά η Τζεν δεν τα παράτησε ποτέ μαζί του. Τώρα όλα είναι φιλικά και περιστρέφονται γύρω από τα παιδιά».
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, σε εξαιρετικό σημείο βρίσκεται και η σχέση της Τζένιφερ Γκάρνερ με τον σύντροφό της, Τζον Μίλερ, CEO της CaliBurger, με τον οποίο είναι μαζί από το 2018.
«Ήταν απίστευτα υπομονετικός και κατανοητικός με το γεγονός ότι η οικογένεια αποτελεί προτεραιότητά της», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας πως η ηθοποιός είναι «ευτυχισμένη μαζί του». «Είναι υπέροχος άνθρωπος και φέρεται πολύ καλά στην Τζεν. Της αρέσει πολύ να είναι μαζί του», συμπλήρωσε.
Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ παντρεύτηκαν το 2005 και οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους το 2018. Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τη Βάιολετ, τη Σεραφίνα και τον Σάμιουελ.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, ο Μπεν Άφλεκ μίλησε με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για τα παιδιά του και τη σχέση με την πρώην σύζυγό του, στην πρεμιέρα της ταινίας «Kiss of the Spider Woman» στη Νέα Υόρκη.
«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για τα παιδιά μου, δεν μπορώ καν να το περιγράψω», είχε δηλώσει στο Access Hollywood. «Είμαι πολύ τυχερός που έχω μια εξαιρετική σύντροφο στη συν-γονεϊκότητα και έχουμε υπέροχα παιδιά. Είναι η χαρά της ζωής μου και είμαι πραγματικά πολύ τυχερός. Με κάνει χαρούμενο κάθε μέρα».
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η σχέση του με την Τζένιφερ Λόπεζ φαίνεται πως έχει κλείσει οριστικά τον κύκλο της, παρά τη θερμή επανένωσή τους στην ίδια κινηματογραφική πρεμιέρα.
«Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα ανάμεσά τους», ανέφερε πηγή στο Us Weekly τον περασμένο μήνα, μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους τον Ιανουάριο, έπειτα από δύο χρόνια γάμου.
