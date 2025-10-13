Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ: Δεν υπάρχει επανασύνδεση μετά την κοινή εμφάνισή τους, λέει πρόσωπο από το περιβάλλον τους
Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ: Δεν υπάρχει επανασύνδεση μετά την κοινή εμφάνισή τους, λέει πρόσωπο από το περιβάλλον τους
Πρόσφατα, το πρώην ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα του «Kiss of the Spider Woman» και φωτογραφήθηκε μαζί στο κόκκινο χαλί
Η πρόσφατη κοινή εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ προκάλεσε συζητήσεις για πιθανή επανασύνδεση, με πρόσωπο από το περιβάλλον του πρώην ζευγαριού να ξεκαθαρίζει, πως η επαφή του παραμένει σε φιλικό επίπεδο χωρίς να υπάρχει προοπτική αναζωπύρωσης της σχέσης του.
Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Kiss of the Spider Woman». Οι δύο τους μάλιστα φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί μαζί, δείχνοντας ευδιάθετοι.
Πηγή κοντά στη Λόπεζ ανέφερε στο «People» ότι η τραγουδίστρια «είναι καλά» και πως «επικεντρώνεται στα πράγματα που την κάνουν ευτυχισμένη – την οικογένεια και τη δουλειά της. Πάντα απολάμβανε να συνεργάζεται με τον Μπεν, αυτό δεν έχει αλλάξει». Το ίδιο πρόσωπο ξεκαθάρισε ωστόσο: «Δεν υπάρχει ρομαντική επανασύνδεση με τον Μπεν. Είναι σε πολύ καλό σημείο η επαφή τους. Συνεχίζουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον και είναι και οι δύο περήφανοι για όσα πέτυχαν μαζί».
Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε το 2002 και σύντομα αρραβωνιάστηκε, ακύρωσε όμως τον αρραβώνα του το 2004, ακολουθώντας χωριστούς δρόμους. Η τραγουδίστρια παντρεύτηκε τον Μαρκ Άντονι, με τον οποίο απέκτησε τα δίδυμα, Μαξ και Έμμε, ενώ ο Άφλεκ προχώρησε σε γάμο με την Τζένιφερ Γκάρνερ, με την οποία έχει τρία παιδιά – τη Βάιολετ, τη Σεραφίνα και τον Σάμιουελ.
Η Λόπεζ και ο Άφλεκ επανασυνδέθηκαν το 2021 και παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική τελετή στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022. Έναν μήνα αργότερα, πραγματοποίησαν δεύτερη τελετή στην Τζόρτζια, παρουσία φίλων και συγγενών. Ωστόσο, δύο χρόνια μετά, αποφάσισαν να χωρίσουν, με τη Λόπεζ να καταθέτει αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».
Στην επερχόμενη ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ, «Kiss of the Spider Woman», ο Άφλεκ συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός, μέσω της εταιρείας παραγωγής Artist Equity, που ίδρυσε μαζί με τον Ματ Ντέιμον. Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας στη Νέα Υόρκη, ο Άφλεκ μίλησε με θερμά λόγια για τη Λόπεζ, χαρακτηρίζοντάς την «απίστευτη», και επαίνεσε τον σκηνοθέτη Μπιλ Κόντον για τη δουλειά του.
Δείτε φωτογραφίες από την πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή CBS News Sunday Morning, η Λόπεζ αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που περνούσε στην προσωπική της ζωή την εποχή των γυρισμάτων. «Ήταν μια πραγματικά δύσκολη περίοδος. Κάθε στιγμή στα γυρίσματα με έκανε ευτυχισμένη, αλλά όταν επέστρεφα στο σπίτι, τα πράγματα δεν ήταν καλά. Ήταν σαν να σκεφτόμουν: “Πώς να το συμβιβάσω αυτό;”», είπε χαρακτηριστικά.
Φωτογραφίες: AP / Shutterstock
Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Kiss of the Spider Woman». Οι δύο τους μάλιστα φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί μαζί, δείχνοντας ευδιάθετοι.
Jennifer Lopez, Ben Affleck Are in a 'Good Place' but 'There's No Romantic Reunion' After N.Y.C. Premiere (Exclusive) https://t.co/q23zIGxo6l— People (@people) October 12, 2025
Πηγή κοντά στη Λόπεζ ανέφερε στο «People» ότι η τραγουδίστρια «είναι καλά» και πως «επικεντρώνεται στα πράγματα που την κάνουν ευτυχισμένη – την οικογένεια και τη δουλειά της. Πάντα απολάμβανε να συνεργάζεται με τον Μπεν, αυτό δεν έχει αλλάξει». Το ίδιο πρόσωπο ξεκαθάρισε ωστόσο: «Δεν υπάρχει ρομαντική επανασύνδεση με τον Μπεν. Είναι σε πολύ καλό σημείο η επαφή τους. Συνεχίζουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον και είναι και οι δύο περήφανοι για όσα πέτυχαν μαζί».
Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε το 2002 και σύντομα αρραβωνιάστηκε, ακύρωσε όμως τον αρραβώνα του το 2004, ακολουθώντας χωριστούς δρόμους. Η τραγουδίστρια παντρεύτηκε τον Μαρκ Άντονι, με τον οποίο απέκτησε τα δίδυμα, Μαξ και Έμμε, ενώ ο Άφλεκ προχώρησε σε γάμο με την Τζένιφερ Γκάρνερ, με την οποία έχει τρία παιδιά – τη Βάιολετ, τη Σεραφίνα και τον Σάμιουελ.
Η Λόπεζ και ο Άφλεκ επανασυνδέθηκαν το 2021 και παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική τελετή στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022. Έναν μήνα αργότερα, πραγματοποίησαν δεύτερη τελετή στην Τζόρτζια, παρουσία φίλων και συγγενών. Ωστόσο, δύο χρόνια μετά, αποφάσισαν να χωρίσουν, με τη Λόπεζ να καταθέτει αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».
Στην επερχόμενη ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ, «Kiss of the Spider Woman», ο Άφλεκ συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός, μέσω της εταιρείας παραγωγής Artist Equity, που ίδρυσε μαζί με τον Ματ Ντέιμον. Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας στη Νέα Υόρκη, ο Άφλεκ μίλησε με θερμά λόγια για τη Λόπεζ, χαρακτηρίζοντάς την «απίστευτη», και επαίνεσε τον σκηνοθέτη Μπιλ Κόντον για τη δουλειά του.
Δείτε φωτογραφίες από την πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή CBS News Sunday Morning, η Λόπεζ αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που περνούσε στην προσωπική της ζωή την εποχή των γυρισμάτων. «Ήταν μια πραγματικά δύσκολη περίοδος. Κάθε στιγμή στα γυρίσματα με έκανε ευτυχισμένη, αλλά όταν επέστρεφα στο σπίτι, τα πράγματα δεν ήταν καλά. Ήταν σαν να σκεφτόμουν: “Πώς να το συμβιβάσω αυτό;”», είπε χαρακτηριστικά.
Φωτογραφίες: AP / Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα