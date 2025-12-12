Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
«Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους» λέει η Ζουγανέλη που βρέθηκε να οδηγεί μηχανάκι έχοντας καταναλώσει αλκοόλ
Η καλλιτέχνις είδε τους αστυνομικούς να της επιβάλλουν πρόστιμο 350 ευρώ και να της αφαιρούν το δίπλωμα για 30 ημέρες
Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκε να οδηγεί μηχανάκι η Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Η καλλιτέχνις ξεκαθαρίζει πως «ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους» και ότι η ίδια είχε καταναλώσει ένα ποτήρι κρασί.
Ολα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν την τραγουδίστρια για έλεγχο, λίγο πριν τις τρεις τα ξημερώματα της 12ης Δεκεμβρίου.
Αφού της έκαναν αλκοτέστ, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα 0,10 αλκοόλ. Είχε προηγηθεί και άλλη μέτρηση που έδειξε 0,15. Στα δίκυκλα το όριο είναι 0,10 που σημαίνει ότι η Ελεονώρα Ζουγανέλη ήταν πάνω από αυτό, με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το δίπλωμα για έναν μήνα και να της επιβληθεί πρόστιμο 350 ευρώ.
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη τοποθετήθηκε σχετικά με το περιστατικό μέσα από μια ανάρτηση στoν προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου. Η τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι πίνοντας ένα ποτήρι κρασί βρέθηκε πάνω από το επιτρεπτό όριο, ενώ τόνισε ότι ο νόμος δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις.
Όπως έγραψε: «Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και είναι καλύτερα να τα μάθετε από εμένα. Για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες. Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους. Να είστε καλά και να προσέχετε! Καλές γιορτές!».
