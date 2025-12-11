Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για Καίτη Κωνσταντίνου: Ας μην περνούσε στην αθανασία κι ας την είχαμε ακόμα κοντά μας
Καίτη Κωνσταντίνου Βασίλης Χαραλαμπόπουλος Ηθοποιός

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για Καίτη Κωνσταντίνου: Ας μην περνούσε στην αθανασία κι ας την είχαμε ακόμα κοντά μας

Μια τέτοιου είδους απώλεια, άδικη, είναι κάτι που θα μας κατατρέχει σε όλη μας τη ζωή, δήλωσε ο ηθοποιός για τον θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για Καίτη Κωνσταντίνου: Ας μην περνούσε στην αθανασία κι ας την είχαμε ακόμα κοντά μας
Ιωάννα Μαρίνου
Στην Καίτη Κωνσταντίνου που έφυγε πριν εννέα μήνες από τη ζωή αναφέρθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, τονίζοντας ότι θα ήταν προτιμότερο να ζούσε η ηθοποιός και να μην είχε περάσει στην αθανασία, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

Η Καίτη Κωνσταντίνου πέθανε στις 10 Μαρτίου, σε ηλικία 61 ετών, έπειτα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μίλησε για την απώλειά της στην εκπομπή «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου και σχολιάζοντας τον θάνατό της τον χαρακτήρισε άδικο.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός τόνισε ότι θεωρεί οικογένειά του συναδέλφους με τους οποίους έχει συνεργαστεί και έχει περάσει όμορφες στιγμές, ακόμα και αν δεν υπήρχε στενή επαφή. Όπως είπε αναλυτικά: «Ας μην περνούσε στην αθανασία κι ας την είχαμε ακόμα κοντά μας. Με πολλούς ανθρώπους όταν περνάνε τα χρόνια και φτάνουμε σε μία ηλικία, συνειδητοποιείς ότι παρ' όλο που μπορεί να μην κάνουμε κολλητή παρέα, βρισκόμαστε, αλλά είμαστε μια οικογένεια και αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Μια τέτοιους είδους απώλεια, άδικη, είναι κάτι που θα μας κατατρέχει σε όλη μας τη ζωή, όπως όλες οι άδικες απώλειες, πόσω μάλλον με ανθρώπους που έχουμε λειτουργήσει, έχουμε δουλέψει και έχουμε αγαπηθεί μέσα από τη δουλειά και μέσα από λίγες προσωπικές στιγμές που έχουμε ζήσει. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το διαχειριστείς».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
