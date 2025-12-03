Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος για Ελένη Μενεγάκη: Κανένας δεν είναι αναντικατάστατος
Καθένας έχει την προσωπικότητά του, τόνισε ο κριτικός κινηματογράφου
Την αποχή της Ελένης Μενεγάκη από την τηλεόραση κλήθηκε να σχολιάσει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος. Ο κριτικός κινηματογράφου που επί σειρά ετών υπήρξε στενός συνεργάτης της παρουσιάστριας υποστήριξε πως κανένα τηλεοπτικό πρόσωπο δεν είναι αναντικατάστατο.
Όπως είπε, κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και έχει τη δική του προσωπικότητα, ενώ διευκρίνισε πως δεν έχει γνώση για το αν η Ελένη Μενεγάκη σκοπεύει να επιστρέψει τηλεοπτικά.
«Δεν νομίζω ότι κάποιος είναι αναντικατάστατος, καθένας έχει την προσωπικότητά του, έτσι και η Ελένη τη δικιά της», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», όταν ρωτήθηκε για το αν η Ελένη Μενεγάκη λείπει από την τηλεόραση.
Επίσης, ξεκαθάρισε πως δεν γνωρίζει αν η παρουσιάστρια σχεδιάζει την επιστροφή της στην τηλεόραση: «Δεν έχω ιδέα. Είναι μια χαρά, ευχαριστώ», πρόσθεσε.
