ΔΕΗ – Vodafone: Πώς δημιουργείται ένας νέος τηλεπικοινωνιακός πόλος απέναντι στον ΟΤΕ
ΔΕΗ – Vodafone: Πώς δημιουργείται ένας νέος τηλεπικοινωνιακός πόλος απέναντι στον ΟΤΕ
Το σχέδιο για δίκτυο FTTH με 1,65 εκατ. συνδέσεις έτοιμες προς ενεργοποίηση, η εξίσωση του 50%-50% και τα επόμενα βήματα του deal
Έναν νέο ισχυρό πόλο στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της χώρας δημιουργεί η συμφωνία ΔΕΗ και Vodafone για τη συγχώνευση των δικτύων οπτικών ινών τους, σε μια εξέλιξη που για πρώτη φορά φέρνει απέναντι στον ΟΤΕ ένα σχήμα συγκρίσιμου μεγέθους στην αγορά FTTH. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν μη δεσμευτικό πλαίσιο βασικών όρων (Non-Binding Term Sheet), ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία κοινής εταιρείας με συμμετοχή 50%-50% μέσω της συγχώνευσης της ΔΕΗ FiberGrid και της Fiber2All της Vodafone. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη χονδρική αγορά οπτικών ινών, προσφέροντας πρόσβαση σε όλους τους παρόχους της αγοράς.
Ένα δίκτυο που πλησιάζει τα μεγέθη του ΟΤΕ Η σημασία της συμφωνίας βρίσκεται κυρίως στα μεγέθη. H FiberGrid διαθέτει σήμερα περίπου 1,1 εκατ. γραμμές FTTH έτοιμες προς σύνδεση, ενώ το δίκτυο της Vodafone αριθμεί περίπου 550.000. Η συνένωση των δύο υποδομών δημιουργεί ένα δίκτυο με περίπου 1,65 εκατ. συνδέσεις έτοιμες προς ενεργοποίηση, όταν ο ΟΤΕ διαθέτει περί τα 2,1 εκατ.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα σε επίπεδο κάλυψης. Η FiberGrid έχει ήδη φτάσει σε περίπου 1,9 εκατ. homes passed, δηλαδή κατοικίες και επιχειρήσεις έξω από τις οποίες έχει περάσει δίκτυο οπτικών ινών, με την συνολική κάλυψη να εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 2,4 εκατ. νοικοκυριά. δημιουργώντας για πρώτη φορά μια υποδομή εφάμιλλη σε μέγεθος με εκείνη του ΟΤΕ.
Πηγές με γνώση των συζητήσεων επισημαίνουν ότι η νέα εταιρεία θα αποτελέσει έναν αυτόνομο και ισχυρό ανταγωνιστικό πόλο στις υποδομές FTTH. Με την συμφωνία αυτή, η ΔΕΗ ενισχύει σημαντικά τη θέση της στη χονδρική αγορά τηλεπικοινωνιακών υποδομών, έναν τομέα στον οποίο η εταιρεία επενδύει στρατηγικά. Μέσω του deal η Vodafone αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πελάτες χονδρικής της νέας εταιρείας, εξασφαλίζοντας από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της σημαντική ζήτηση για το δίκτυο. Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί αποκλειστικά ως πάροχος χονδρικής, παρέχοντας πρόσβαση σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της αγοράς με όρους ουδετερότητας.
Επιπλέον, η διεύρυνση του δικτύου αυξάνει σημαντικά τη δυνητική πελατειακή βάση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΔΕΗ. Σήμερα, η ανάπτυξη του πελατολογίου στις υπηρεσίες internet και σταθερής τηλεφωνίας που μπήκε πρόσφατα συνδέεται άμεσα με την έκταση του δικτύου οπτικών ινών που διαθέτει η εταιρεία. Με την προσθήκη του δικτύου της Vodafone, η κάλυψη της FiberGrid αυξάνεται γεωμετρικά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ταχύτερη ανάπτυξη της πελατειακής βάσης και μεγαλύτερη διείσδυση των υπηρεσιών της ΔΕΗ στην αγορά λιανικής τηλεπικοινωνιών.
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Ένα δίκτυο που πλησιάζει τα μεγέθη του ΟΤΕ Η σημασία της συμφωνίας βρίσκεται κυρίως στα μεγέθη. H FiberGrid διαθέτει σήμερα περίπου 1,1 εκατ. γραμμές FTTH έτοιμες προς σύνδεση, ενώ το δίκτυο της Vodafone αριθμεί περίπου 550.000. Η συνένωση των δύο υποδομών δημιουργεί ένα δίκτυο με περίπου 1,65 εκατ. συνδέσεις έτοιμες προς ενεργοποίηση, όταν ο ΟΤΕ διαθέτει περί τα 2,1 εκατ.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα σε επίπεδο κάλυψης. Η FiberGrid έχει ήδη φτάσει σε περίπου 1,9 εκατ. homes passed, δηλαδή κατοικίες και επιχειρήσεις έξω από τις οποίες έχει περάσει δίκτυο οπτικών ινών, με την συνολική κάλυψη να εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 2,4 εκατ. νοικοκυριά. δημιουργώντας για πρώτη φορά μια υποδομή εφάμιλλη σε μέγεθος με εκείνη του ΟΤΕ.
Πηγές με γνώση των συζητήσεων επισημαίνουν ότι η νέα εταιρεία θα αποτελέσει έναν αυτόνομο και ισχυρό ανταγωνιστικό πόλο στις υποδομές FTTH. Με την συμφωνία αυτή, η ΔΕΗ ενισχύει σημαντικά τη θέση της στη χονδρική αγορά τηλεπικοινωνιακών υποδομών, έναν τομέα στον οποίο η εταιρεία επενδύει στρατηγικά. Μέσω του deal η Vodafone αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πελάτες χονδρικής της νέας εταιρείας, εξασφαλίζοντας από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της σημαντική ζήτηση για το δίκτυο. Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί αποκλειστικά ως πάροχος χονδρικής, παρέχοντας πρόσβαση σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της αγοράς με όρους ουδετερότητας.
Επιπλέον, η διεύρυνση του δικτύου αυξάνει σημαντικά τη δυνητική πελατειακή βάση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΔΕΗ. Σήμερα, η ανάπτυξη του πελατολογίου στις υπηρεσίες internet και σταθερής τηλεφωνίας που μπήκε πρόσφατα συνδέεται άμεσα με την έκταση του δικτύου οπτικών ινών που διαθέτει η εταιρεία. Με την προσθήκη του δικτύου της Vodafone, η κάλυψη της FiberGrid αυξάνεται γεωμετρικά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ταχύτερη ανάπτυξη της πελατειακής βάσης και μεγαλύτερη διείσδυση των υπηρεσιών της ΔΕΗ στην αγορά λιανικής τηλεπικοινωνιών.
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