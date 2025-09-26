Ελιάνα Χρυσικοπούλου για Ελένη Μενεγάκη: Μιλάμε πολύ τυπικά και λίγο, δεν θέλει καμία σχέση με τα τηλεοπτικά
Η δημοσιογράφος μίλησε για τη σχέση της με την παρουσιάστρια
Τη σημερινή σχέση της με την Ελένη Μενεγάκη περιέγραψε η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, λέγοντας πως η επικοινωνία τους δεν είναι συχνή, αλλά τυπική, ενώ τόνισε πως η παρουσιάστρια απέχει εντελώς από τα τηλεοπτικά παρασκήνια.
Η δημοσιογράφος που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την Ελένη Μενεγάκη εξήγησε, πως από τη στιγμή που η παρουσιάστρια αποφάσισε να κάνει μια παύση από την τηλεόραση, έκτοτε δεν μιλούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση, παραδέχτηκε πως η αγάπη μεταξύ τους είναι δεδομένη.
Όπως είπε η Ελιάνα Χρυσικοπούλου στην εκπομπή «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου: «Με την Ελένη Μενεγάκη μιλάμε πολύ τυπικά και λίγο, αλλά η αγάπη είναι δεδομένη, το ξέρω και το αισθάνομαι και από την πλευρά της και από τη δική μου. Κι εκείνη αυτή τη στιγμή ξεκουράζεται και δεν θέλει καμία σχέση με όλα τα τηλεοπτικά».
