Λίτσα Πατέρα για Ελένη Μενεγάκη: Είναι ένα πλάσμα πραγματικό ηφαίστειο, λείπει από την τηλεόραση
Την είδαμε να μεγαλώνει και έγινε βασίλισσα, είπε η αστρολόγος για την παρουσιάστρια
«Ηφαίστειο» χαρακτήρισε την Ελένη Μενεγάκη η Λίτσα Πατέρα. Η αστρολόγος είχε συνυπάρξει για μια δεκαετία με την παρουσιάστρια ως αστρολόγος της εκπομπής «Πρωινός Καφές». Σε συνέντευξη που παραχώρησε, ανέτρεξε σε εκείνα τα χρόνια, υπογραμμίζοντας την εύθυμη διάθεση της Ελένης Μενεγάκη. Η απουσία της από την τηλεόραση, τόνισε, είναι έντονη, αφού είναι ένα πρόσωπο που δίνει χρώμα.
«Η Ελένη ήταν γλεντζές. Την είδαμε να μεγαλώνει και έγινε βασίλισσα. Είναι ένα πλάσμα, πραγματικό ηφαίστειο», είπε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Κυριακή 12 Οκτωβρίου.
Η Λίτσα Πατέρα θυμήθηκε τη συνεργασία της και με τη Ρούλα Κορομηλά, αναφέροντας: «Δεν θα την ξεχάσω ποτέ γιατί ήταν τα πρώτα μας χρόνια. Όταν έβλεπε τα νούμερα να πέφτουν, μας έβγαζε έξω να πουλάμε γραβάτες».
Αναφερόμενη στα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, η Λίτσα Πατέρα επισήμανε ότι απαιτούνταν ωριμότητα για να διαχειριστεί κάποιος την προβολή. «Η τηλεόραση ήταν σαν μάγισσα. Έμπαινες και γινόσουν άλλος. Αν δεν είχες ωριμότητα, μπορούσε να σε παρασύρει», σχολίασε.
Όπως είπε η αστρολόγος και οι δύο γυναίκες λείπουν από την τηλεόραση. «Από την τηλεόραση λείπει και η Ελένη και η Ρούλα. Ήταν πρόσωπα που έδιναν χρώμα», σημείωσε.
Αναφερόμενη στα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, η Λίτσα Πατέρα επισήμανε ότι απαιτούνταν ωριμότητα για να διαχειριστεί κάποιος την προβολή. «Η τηλεόραση ήταν σαν μάγισσα. Έμπαινες και γινόσουν άλλος. Αν δεν είχες ωριμότητα, μπορούσε να σε παρασύρει», σχολίασε.
