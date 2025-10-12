Λίτσα Πατέρα για Ελένη Μενεγάκη: Είναι ένα πλάσμα πραγματικό ηφαίστειο, λείπει από την τηλεόραση
GALA
Λίτσα Πατέρα Ελένη Μενεγάκη Ρούλα Κορομηλά

Λίτσα Πατέρα για Ελένη Μενεγάκη: Είναι ένα πλάσμα πραγματικό ηφαίστειο, λείπει από την τηλεόραση

Την είδαμε να μεγαλώνει και έγινε βασίλισσα, είπε η αστρολόγος για την παρουσιάστρια

Λίτσα Πατέρα για Ελένη Μενεγάκη: Είναι ένα πλάσμα πραγματικό ηφαίστειο, λείπει από την τηλεόραση
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
«Ηφαίστειο» χαρακτήρισε την Ελένη Μενεγάκη η Λίτσα Πατέρα. Η αστρολόγος είχε συνυπάρξει για μια δεκαετία με την παρουσιάστρια ως αστρολόγος της εκπομπής «Πρωινός Καφές». Σε συνέντευξη που παραχώρησε, ανέτρεξε σε εκείνα τα χρόνια, υπογραμμίζοντας την εύθυμη διάθεση της Ελένης Μενεγάκη. Η απουσία της από την τηλεόραση, τόνισε, είναι έντονη, αφού είναι ένα πρόσωπο που δίνει χρώμα.

«Η Ελένη ήταν γλεντζές. Την είδαμε να μεγαλώνει και έγινε βασίλισσα. Είναι ένα πλάσμα, πραγματικό ηφαίστειο», είπε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Κυριακή 12 Οκτωβρίου.

Η Λίτσα Πατέρα θυμήθηκε τη συνεργασία της και με τη Ρούλα Κορομηλά, αναφέροντας: «Δεν θα την ξεχάσω ποτέ γιατί ήταν τα πρώτα μας χρόνια. Όταν έβλεπε τα νούμερα να πέφτουν, μας έβγαζε έξω να πουλάμε γραβάτες».

Δείτε το βίντεο
Όπως είπε η αστρολόγος και οι δύο γυναίκες λείπουν από την τηλεόραση. «Από την τηλεόραση λείπει και η Ελένη και η Ρούλα. Ήταν πρόσωπα που έδιναν χρώμα», σημείωσε.

Αναφερόμενη στα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, η Λίτσα Πατέρα επισήμανε ότι απαιτούνταν ωριμότητα για να διαχειριστεί κάποιος την προβολή. «Η τηλεόραση ήταν σαν μάγισσα. Έμπαινες και γινόσουν άλλος. Αν δεν είχες ωριμότητα, μπορούσε να σε παρασύρει», σχολίασε.

Ειδήσεις σήμερα:

Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους

Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath δύο χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο

Συνέλαβαν στο Μεξικό τον Έλληνα που βύθισε τη Σουηδία στο σκοτάδι των συμμοριών - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος από τα Πιστιανά Άρτας
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης