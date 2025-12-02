Ο Δημήτρης Λάλος εύχεται «καλό χειμώνα» αγκαλιά με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου
Ο Δημήτρης Λάλος εύχεται «καλό χειμώνα» αγκαλιά με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου
Ο ηθοποιός ανέβασε μία κοινή φωτογραφία με τη σύντροφό του
«Καλό χειμώνα» ευχήθηκε ο Δημήτρης Λάλος μέσα από μία κοινή φωτογραφία που δημοσίευσε με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.
Ο ηθοποιός ανάρτησε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagam ένα στιγμιότυπο, ποζάροντας χαμογελαστός και αγκαλιά με τη σύντροφό του. «Καλό χειμώνα λοιπόν να έχουμε με υγεία και καλοσύνη» έγραψε ο Δημήτρης Λάλος στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή του.
Δείτε την ανάρτησή του
Μετά τον «Σασμό», η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος συνεργάζονται ξανά τηλεοπτικά. Τον Σεπτέμβρη, μίλησαν για τη νέα τους κοινή συμμετοχή στο ρίλιαλ «Μία Νύχτα Μόνο». Η ηθοποιός είχε αναφέρει στην εκπομπή Buongiorno, ότι για τους δυο τους ήταν «ευχή» να δουλέψουν ξανά μαζί και τόνισε ότι όταν βρίσκονται στο ίδιο πλατό αισθάνονται πως «κάτι συμβαίνει». Ο Δημήτρης Λάλος υπογράμμισε ότι έχει μεγάλη σημασία να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που αγαπά και με τους οποίους μπορεί να συνεννοηθεί.
Το ζευγάρι ρωτήθηκε και για την προβολή της σχέσης του. Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου ανέφερε ότι δεν αισθάνονται πως περιορίζονται, σημειώνοντας: «Έχουμε την πολυτέλεια της ιδιωτικότητας. Εμείς κινούμαστε αρκετά ελεύθερα, χωρίς να νιώθουμε ότι υπάρχουν 100 άγρυπνα μάτια πάνω μας». Ο Δημήτρης Λάλος συμπλήρωσε: «Τι να κάνουμε; Προφανώς ενδιαφέρει και τον κόσμο για τον ηθοποιό, αυτό είναι ένα παιχνίδι που το έχουμε ενστερνιστεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Είναι μέρος του παιχνιδιού αυτή η δημοσιότητα. Ήμαστε διάσημοι λόγω της δουλειάς μας, δεν είναι η δουλειά μας να είμαστε διάσημοι».
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema με την περιπολία του ελληνικού FBI μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά - Η στιγμή των εφόδων
Χρυσοχοΐδης: Δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια, κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια - Όποιος το κάνει θα έχει συνέπειες
Έλενα Χαραλαμπούδη: Δούλευα δέκα χρόνια και είχα 50 ένσημα, σκέφτηκα ότι δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη
Ο ηθοποιός ανάρτησε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagam ένα στιγμιότυπο, ποζάροντας χαμογελαστός και αγκαλιά με τη σύντροφό του. «Καλό χειμώνα λοιπόν να έχουμε με υγεία και καλοσύνη» έγραψε ο Δημήτρης Λάλος στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή του.
Δείτε την ανάρτησή του
Μετά τον «Σασμό», η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος συνεργάζονται ξανά τηλεοπτικά. Τον Σεπτέμβρη, μίλησαν για τη νέα τους κοινή συμμετοχή στο ρίλιαλ «Μία Νύχτα Μόνο». Η ηθοποιός είχε αναφέρει στην εκπομπή Buongiorno, ότι για τους δυο τους ήταν «ευχή» να δουλέψουν ξανά μαζί και τόνισε ότι όταν βρίσκονται στο ίδιο πλατό αισθάνονται πως «κάτι συμβαίνει». Ο Δημήτρης Λάλος υπογράμμισε ότι έχει μεγάλη σημασία να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που αγαπά και με τους οποίους μπορεί να συνεννοηθεί.
Το ζευγάρι ρωτήθηκε και για την προβολή της σχέσης του. Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου ανέφερε ότι δεν αισθάνονται πως περιορίζονται, σημειώνοντας: «Έχουμε την πολυτέλεια της ιδιωτικότητας. Εμείς κινούμαστε αρκετά ελεύθερα, χωρίς να νιώθουμε ότι υπάρχουν 100 άγρυπνα μάτια πάνω μας». Ο Δημήτρης Λάλος συμπλήρωσε: «Τι να κάνουμε; Προφανώς ενδιαφέρει και τον κόσμο για τον ηθοποιό, αυτό είναι ένα παιχνίδι που το έχουμε ενστερνιστεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Είναι μέρος του παιχνιδιού αυτή η δημοσιότητα. Ήμαστε διάσημοι λόγω της δουλειάς μας, δεν είναι η δουλειά μας να είμαστε διάσημοι».
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema με την περιπολία του ελληνικού FBI μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά - Η στιγμή των εφόδων
Χρυσοχοΐδης: Δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια, κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια - Όποιος το κάνει θα έχει συνέπειες
Έλενα Χαραλαμπούδη: Δούλευα δέκα χρόνια και είχα 50 ένσημα, σκέφτηκα ότι δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα