Έλενα Χαραλαμπούδη: Δούλευα δέκα χρόνια και είχα 50 ένσημα, σκέφτηκα ότι δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη
Υπήρχαν παραγωγοί που μπορούσαν να κολλήσουν μισό ένσημο, ή άλλο ένσημο, δήλωσε η ηθοποιός
Τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αγορά εργασίας περιέγραψε η Έλενα Χαραλαμπούδη, σημειώνοντας ότι, παρότι εργαζόταν για δέκα χρόνια ως ηθοποιός, αντιλήφθηκε ότι είχε συγκεντρώσει μόλις 50 ένσημα, φοβούμενη πως δεν θα καταφέρει να λάβει σύνταξη.
Η ηθοποιός δήλωσε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου στην εκπομπή «The 2Night Show» ότι μετά την περίοδο του κορονοϊού μπήκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να ελέγξει τα ένσημά της και διαπίστωσε πως είχαν καταχωρηθεί πολύ λιγότερα από όσα της αναλογούσαν.
Στη συνέχεια, η Έλενα Χαραλαμπούδη εξήγησε ότι το τοπίο στον χώρο της υποκριτικής είναι θολό και ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια από το Σωματείο των Ηθοποιών να ελεγχθεί η κατάσταση, καθώς υπήρχαν παραγωγοί που κολλούσαν ελάχιστα ή και άσχετα ένσημα. Η ίδια βρήκε μέχρι και ένσημα «βοηθού χειριστή μηχανής», γι’ αυτό αναγκάστηκε να στραφεί και σε άλλες δουλειές, όπως σε μανάβικο και σε λογιστήριο.
Όσο για το «Five Minute Mom», η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι το εμπνεύστηκε σε μία περίοδο αβεβαιότητας, βρίσκοντας μία δημιουργική διέξοδο στο YouTube: «Μετά τον κορονοϊό μπήκα στην πλατφόρμα που βλέπουμε τα ένσημα και ενώ δούλευα δέκα χρόνια, είχα 50ένσημα. Σκέφτηκα ότι δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη, δεν μπορούσα να γεννήσω. Έπαθα σοκ, γιατί τόσα χρόνια δούλευα. Είναι πολύ θολό το τοπίο και γίνεται τα τελευταία χρόνια μία σοβαρή προσπάθεια με το σωματείο των ηθοποιών. Υπήρχαν παραγωγοί που μπορούσαν να κολλήσουν μισό ένσημο, ή άλλο ένσημο. Εγώ έχω βρει με τον λογιστή μου ένσημα βοηθός χειριστή μηχανής. Γι’ αυτό έπρεπε να ασχοληθώ και με κάτι άλλο. Έχω δουλέψει σε μανάβικο, σε λογιστήριο, παντού. Με τη Λίζα Αποστολοπούλου ξεκινήσαμε το "Five Minute Mom" για να βρούμε μια διέξοδο. Τα βίντεο μένουν εκεί, ο κόσμος τα βλέπει όποτε θέλει και κάποια στιγμή έγινε το μπαμ».
