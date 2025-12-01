Άρης Μουγκοπέτρος: Μπορεί αυτή η χρονιά να ήταν πολύ δύσκολη, αλλά νιώθω ευγνώμων που ζω
Άρης Μουγκοπέτρος: Μπορεί αυτή η χρονιά να ήταν πολύ δύσκολη, αλλά νιώθω ευγνώμων που ζω
Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή τα παιδιά μου να μην είχαν τον μπαμπά τους, έγραψε σε ανάρτησή του ο μουσικός που τραυματίστηκε σοβαρά το Πάσχα
Έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου που το Πάσχα τραυματίστηκε, όταν κροτίδα εξερράγη στο χέρι, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο δάχτυλά του, δήλωσε ευγνώμων που ζει.
Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο μουσικός τόνισε ότι αυτή τη στιγμή οι κόρες του ίσως να μην είχαν τον πατέρα τους στο πλευρό τους, αφού θα μπορούσε να είχε χάσει τη ζωή του. Παρά το ατύχημα που είχε όμως, εκείνος νιώθει πιο δυνατός από ποτέ.
Πιο αναλυτικά, ο Άρης Μουγκοπέτρος έγραψε στη δημοσίευσή του: «Μπορεί αυτή η χρονιά να ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη για εμένα. Έχασα πολλά. Αλλά λίγο πριν τελειώσει κάνω απολογισμό και νιώθω ευγνώμων που ζω και βλέπω αυτή την εικόνα. Τα στολίδια μου να στολίζουν τον κόσμο γύρω μου αλλά και την ψυχή μου. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή αυτά τα στολίδια να μην είχαν τον μπαμπά τους και όχι μόνο τον έχουν. Αλλά είναι και πιο δυνατός από ποτέ».
Δείτε την ανάρτησή του
View this post on Instagram
