Άρης Μουγκοπέτρος: Μπορεί αυτή η χρονιά να ήταν πολύ δύσκολη, αλλά νιώθω ευγνώμων που ζω

Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή τα παιδιά μου να μην είχαν τον μπαμπά τους, έγραψε σε ανάρτησή του ο μουσικός που τραυματίστηκε σοβαρά το Πάσχα