Ακυρώθηκε εκδήλωση για το κράτος Δικαίου στον ΔΣΑ, θα μιλούσε η Μαρία Καρυστιανού
Ακυρώθηκε εκδήλωση για το κράτος Δικαίου στον ΔΣΑ, θα μιλούσε η Μαρία Καρυστιανού
«Δεν ήταν πολιτική εκδήλωση, θα μιλούσαν νομικοί», τόνισε η κ. Καρυστιανού ενώ πρόσθεσε ότι «το πρόβλημα ήταν το Κίνημα Ελπίδα» και ότι «τους ενόχλησε η αφίσα»
Αντιδρά η Μαρία Καρυστιανού αλλά και οι επιτελείς του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» για την ακύρωση της εκδήλωσης για το κράτος δικαίου, που είχε προγραμματιστεί για τις 6 μμ στην κεντρική αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Σύμφωνα με συνεργάτες της κυρίας Καρυστιανού, «την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά βράδυ και μέσα στα μεσάνυχτα, με πρωτοβουλία συνδικαλιστών δικηγόρων που πρόσκεινται σε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ακυρώθηκε μια εκδήλωση νομικών - υποστηρικτών της Ελπίδας για τη Δημοκρατία». Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι διοργανωτές προσκάλεσαν την κυρία Καρυστιανού να απευθύνει χαιρετισμό.
Την ακύρωση της εκδήλωσης ανακοίνωσε δημόσια η κυρία Καρυστιανού, που επισκέφθηκε το Αττικό Νοσοκομείο. «Ενώ ήταν κλειστή η αίθουσα και είχαν όλα τακτοποιηθεί, στη συνέχεια, με προσωπικές πρωτοβουλίες από το κόμμα αρχικά του ΠΑΣΟΚ -είναι κομματικό το θέμα- και της ΝΔ, η εκδήλωση ακυρώθηκε», είπε. Διευκρίνισε ότι «δεν ήταν πολιτική εκδήλωση, θα μιλούσαν νομικοί», ενώ πρόσθεσε ότι «το πρόβλημα ήταν το Κίνημα Ελπίδα» και ότι «τους ενόχλησε η αφίσα».
Πέραν του χαιρετισμού της κυρίας Καρυστιανού, στην εκδήλωση επρόκειτο να μιλήσουν ο πρώην σύζυγος της και πατέρας της κόρης τους Μάρθας Αντώνης Ψαρόπουλος, η Μαρία Γρατσία και ο Γιάννης Χατζηαντωνίου. Ο τελευταίος, ήδη από το βράδυ της Πέμπτης, είχε καταγγείλει σε ανάρτησή του την απόπειρα ανάκλησης της αίθουσας, αναφέροντας ότι ζητούνταν υπογραφές μελών του ΔΣ «δια περιφοράς».
Το επιτελείο της κυρίας Καρυστιανού υπενθυμίζει ότι στο παρελθόν είχαν φιλοξενηθεί σε αίθουσες του ΔΣΑ αμιγώς κομματικές εκδηλώσεις, αλλά και επίσημες παρουσιάσεις θέσεων κομμάτων για θέματα που απασχολούν τους δικηγόρους και τη δικαιοσύνη και αναμένει την επίσημη αιτιολογία του ΔΣΑ για την ακύρωση της εκδήλωσης.
Σύμφωνα με συνεργάτες της κυρίας Καρυστιανού, «την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά βράδυ και μέσα στα μεσάνυχτα, με πρωτοβουλία συνδικαλιστών δικηγόρων που πρόσκεινται σε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ακυρώθηκε μια εκδήλωση νομικών - υποστηρικτών της Ελπίδας για τη Δημοκρατία». Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι διοργανωτές προσκάλεσαν την κυρία Καρυστιανού να απευθύνει χαιρετισμό.
Την ακύρωση της εκδήλωσης ανακοίνωσε δημόσια η κυρία Καρυστιανού, που επισκέφθηκε το Αττικό Νοσοκομείο. «Ενώ ήταν κλειστή η αίθουσα και είχαν όλα τακτοποιηθεί, στη συνέχεια, με προσωπικές πρωτοβουλίες από το κόμμα αρχικά του ΠΑΣΟΚ -είναι κομματικό το θέμα- και της ΝΔ, η εκδήλωση ακυρώθηκε», είπε. Διευκρίνισε ότι «δεν ήταν πολιτική εκδήλωση, θα μιλούσαν νομικοί», ενώ πρόσθεσε ότι «το πρόβλημα ήταν το Κίνημα Ελπίδα» και ότι «τους ενόχλησε η αφίσα».
Πέραν του χαιρετισμού της κυρίας Καρυστιανού, στην εκδήλωση επρόκειτο να μιλήσουν ο πρώην σύζυγος της και πατέρας της κόρης τους Μάρθας Αντώνης Ψαρόπουλος, η Μαρία Γρατσία και ο Γιάννης Χατζηαντωνίου. Ο τελευταίος, ήδη από το βράδυ της Πέμπτης, είχε καταγγείλει σε ανάρτησή του την απόπειρα ανάκλησης της αίθουσας, αναφέροντας ότι ζητούνταν υπογραφές μελών του ΔΣ «δια περιφοράς».
Το επιτελείο της κυρίας Καρυστιανού υπενθυμίζει ότι στο παρελθόν είχαν φιλοξενηθεί σε αίθουσες του ΔΣΑ αμιγώς κομματικές εκδηλώσεις, αλλά και επίσημες παρουσιάσεις θέσεων κομμάτων για θέματα που απασχολούν τους δικηγόρους και τη δικαιοσύνη και αναμένει την επίσημη αιτιολογία του ΔΣΑ για την ακύρωση της εκδήλωσης.
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