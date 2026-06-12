Ακυρώθηκε εκδήλωση για το κράτος Δικαίου στον ΔΣΑ, θα μιλούσε η Μαρία Καρυστιανού

«Δεν ήταν πολιτική εκδήλωση, θα μιλούσαν νομικοί», τόνισε η κ. Καρυστιανού ενώ πρόσθεσε ότι «το πρόβλημα ήταν το Κίνημα Ελπίδα» και ότι «τους ενόχλησε η αφίσα»