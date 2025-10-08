Άρης Μουγκοπέτρος: Έλεγαν πίσω από την πλάτη μου ψέματα για μένα, μετά το ατύχημα με την κροτίδα ένιωσα πως θα ξεχαστούν οι φήμες
Άρης Μουγκοπέτρος: Έλεγαν πίσω από την πλάτη μου ψέματα για μένα, μετά το ατύχημα με την κροτίδα ένιωσα πως θα ξεχαστούν οι φήμες
Ο μουσικός μίλησε για τις φήμες που κυκλοφορούσαν στο παρελθόν για εκείνον και επηρέασαν τη ζωή του, καθώς και το ατύχημα που είχε
Για πρώτη φορά μίλησε δημόσια ο Άρης Μουγκοπέτρος για το ατύχημα που άλλαξε τη ζωή του, αλλά και για τις «σκοτεινές» σκέψεις που προηγήθηκαν, λόγω κάποιων δυσκολιών που πέρασε. Ο μουσικός, που έχασε κάποια δάχτυλα του χεριού του ύστερα από έκρηξη κροτίδας το περασμένο Πάσχα, περιέγραψε όσα βίωσε τόσο πριν, όσο και μετά το περιστατικό.
Καλεσμένος στην εκπομπή «2night Show», ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε αρχικά, για τις φήμες που κυκλοφόρησαν για εκείνον, πριν το περιστατικό και επηρέασαν την ψυχολογία του και τη ζωή του. «Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω… Έχω φερθεί σε όλους πάρα πολύ καλά. Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου ζήλια. Έλεγαν πίσω από την πλάτη μου ψέματα και αυτό με έκανε κομμάτια», ανέφερε, εξηγώντας πως κυκλοφόρησαν ανυπόστατες φήμες ότι είχε νοσηλευτεί για χρήση ναρκωτικών ουσιών.
«Χωρίς να έχω δώσει το παραμικρό δικαίωμα στο χωριό βγήκε μία "βρώμα" ότι νοσηλεύτηκα για χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι υπέγραψε η γυναίκα μου για να φύγω. Ήταν πρόστυχο. Δεν με σεβάστηκαν, αλλά ούτε τα δυο παιδιά μου. Στο νοσοκομείο πήγα τελευταία φορά το 2022, για να πάρω τα χαρτιά από το νεκροτομείο, όταν πέθανε η γιαγιά μου. Μου έστελναν μηνύματα αν είμαι καλά και όλο αυτό γινόταν χειρότερο. Πήγαινα σε καφενεία και άκουγα τον κόσμο να ψιθυρίζει, ενώ ήξεραν πως δεν ισχύει. Ξέρω ποιοι το έκαναν και ήταν από το κοντινό μου περιβάλλον. Ο μόνος που φορούσε παντελόνια τελικά ήμουν εγώ», είπε χαρακτηριστικά.
Ο μουσικός αποκάλυψε ότι η ψυχολογική πίεση εκείνης της περιόδου τον οδήγησε σε οριακό σημείο: «Με συγκλόνισε η σειρά "17 Κλωστές", υπέφερα όταν την έβλεπα, γιατί νόμιζα ότι ήμουν εγώ. Θα μπορούσα να είχα φτάσει κι εγώ στο ίδιο τέλος με εκείνον. Σκέφτηκα να κάνω ζημιά στον εαυτό μου, με κράτησε η σκέψη των παιδιών μου».
Μιλώντας για το ατύχημα με την κροτίδα, το οποίο συνέβη ανήμερα του Πάσχα, ο Άρης Μουγκοπέτρος δεν έκρυψε την πικρία του για τον άνθρωπο που του την έδωσε: «Ποιος "αδερφός" σου δίνει στο χέρι μια χειροβομβίδα; Μου είπε τρεις φορές να το ανάψω… Δεν έχω δει κανένα αδερφό να κάνει κάτι τέτοιο. Μία συγγνώμη είναι του Θεού. Δεν ήρθε στο νοσοκομείο, ούτε να με δει, ούτε να στείλει ένα μήνυμα».
Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι μετά το ατύχημα ένιωσε ένα είδος «λύτρωσης». «Με αυτό που μου συνέβη, ένιωσα πως θα ξεχαστεί η ιστορία με τις φήμες και ότι πια θα ασχολούνται με τον τραυματισμό μου. Θέλω απλώς την ηρεμία μου, να είμαι καλά και να είναι καλά τα παιδιά μου. Δυστυχώς, η ζωή δεν είναι μόνο γέλια», τόνισε.
Κλείνοντας, ο μουσικός έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς όσους τον έκριναν χωρίς να γνωρίζουν: «Μπορεί να το παρερμηνεύσει η απέναντι πλευρά και να πει ότι το έκανα εσκεμμένα… Καλό είναι να σκεφτόμαστε τι έχει περάσει ο άλλος. Όταν έχει πάθει ζημιά ένας άνθρωπος… βούλωσέ το!».
