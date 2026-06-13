Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το εργατικό δυστύχημα στη Σίνδο με θύμα 56χρονη σε επιχείρηση με βιομηχανικά πλυντήρια
ΕΛΛΑΔΑ
Σίνδος Εργατικό δυστύχημα Εργαζόμενος

Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το εργατικό δυστύχημα στη Σίνδο με θύμα 56χρονη σε επιχείρηση με βιομηχανικά πλυντήρια

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και το ΕΚΑΒ

Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το εργατικό δυστύχημα στη Σίνδο με θύμα 56χρονη σε επιχείρηση με βιομηχανικά πλυντήρια
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Φρικτό θάνατο βρήκε η 56χρονη εργαζόμενη επιχείρησης με βιομηχανικά πλυντήρια στην περιοχή της Σίνδου, με την αστυνομία να συνεχίζει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το εργατικό δυστύχημα έγινε περίπου στις 7:30 το πρωί, όταν ένα από τα πλυντήρια της μάγκωσε το χέρι και την τράβηξε. Παρά τις προσπάθειές της, δεν κατάφερε να βγει.

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Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα για να την απεγκλωβίσουν, όπως και δυνάμεις της Αστυνομίας και το ΕΚΑΒ. Ωστόσο ήταν αργά. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς της αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
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