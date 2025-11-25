Άρης Μουγκοπέτρος για το ατύχημα με την κροτίδα: Mε τη βοήθεια του Θεού θα έρθουν καλύτερες μέρες
Ακόμη δεν βλέπω όπως έβλεπα, είμαστε στο 30% με 40% στο δεξί μου μάτι, πρόσθεσε
Με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε τόσο στο νέο του βιβλίο, όσο και στη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει μετά το σοβαρό ατύχημα που του άλλαξε τη ζωή. Ο μουσικός περιέγραψε το συναισθηματικό βάρος της διαδρομής του, εξηγώντας πώς οι ημερομηνίες που σηματοδοτούν τον τίτλο της αυτοβιογραφίας του καθρεφτίζουν το προσωπικό του ταξίδι από τα όνειρα στην ανατροπή και σήμερα, στην προσπάθεια για μια νέα αρχή.
Μιλώντας στην εκπομπή «Βuongiorno», ο Άρης Μουγκοπέτρος δήλωσε αρχικά για το βιβλίο του: «Ο τίτλος του βιβλίου μου είναι “13 33” γιατί είναι σημαντικοί αριθμοί για μένα. Το 13 άρχισαν τα όνειρά μου και το 33 ήρθε το τέλος αυτών των ονείρων. Θέλω να πιστεύω ότι από δω και πέρα έρχονται άλλα πράγματα, θα το παλέψω και ευελπιστώ ότι με τη βοήθεια του Θεού θα έρθουν καλύτερες μέρες και θα είμαστε καλύτερα».
Αναφερόμενος στην πορεία της υγείας του, ο Άρης Μουγκοπέτρος περιέγραψε τη δύσκολη καθημερινότητα που συνεχίζει να αντιμετωπίζει: «Ακόμη δεν βλέπω όπως έβλεπα, είμαστε στο 30% με 40% στο δεξί μου μάτι. Για το χέρι μου έχουμε ακόμη να κάνουμε κάποιες επεμβάσεις».
Στη συνέχεια, ο μουσικός ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί πλέον να αναφερθεί δημόσια στο πρόσωπο που θεωρεί πως προκάλεσε το ατύχημά του. «Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για τον άνθρωπο που μου προκάλεσε το ατύχημα και για τους οικείους του. Θα μιλήσει η Δικαιοσύνη όταν πρέπει να μιλήσει και ο Θεός. Εγώ κουράστηκα να μιλάω γι' αυτό», τόνισε.
