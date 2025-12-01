Φωκάς Ευαγγελινός: H Eurovision μου άνοιξε πόρτες στο εξωτερικό
Φωκάς Ευαγγελινός: H Eurovision μου άνοιξε πόρτες στο εξωτερικό
Έβλεπα Eurovision, αλλά μέσα από την τριβή αγάπησα τον διαγωνισμό, είπε ο creative director
Σε συζήτηση για τη διεθνή του πορεία, ο Φωκάς Ευαγγελινός ανέφερε ότι η Eurovision λειτούργησε ως καταλύτης, ανοίγοντάς του νέες επαγγελματικές ευκαιρίες σε χώρες εκτός Ελλάδας.
Ο creative director εξήγησε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» που ήταν καλεσμένος, ότι συμμετείχε πρώτη φορά στον διαγωνισμό τραγουδιού το 2004 με τον Σάκη Ρουβά και στη συνέχεια με την Έλενα Παπαρίζου. Πρόσθεσε ότι μέσα από την εμπειρία και την τριβή του με τον μουσικό θεσμό αγάπησε πραγματικά τη Eurovision και ανέφερε ότι ο διαγωνισμός τον έφερε σε επαφή με επαγγελματίες του εξωτερικού, που εκτιμούν τη δουλειά του.
Όπως είπε ο Φωκάς Ευαγγελινός: «Η Eurovision ήταν ένας θεσμός που πήγα πρώτη φορά το 2004 με τον Σάκη Ρουβά και μετά με την Έλενα Παπαρίζου και είναι κάτι που έχω αγαπήσει. Έβλεπα Eurovision, αλλά μέσα από τη διαδικασία και την τριβή αγάπησα τον διαγωνισμό. Έχω έρθει σε επαφή με άτομα του εξωτερικού που σέβονται τη δουλειά μου. H Eurovision μου άνοιξε πόρτες στο εξωτερικό».
Δείτε το βίντεο
Ο creative director εξήγησε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» που ήταν καλεσμένος, ότι συμμετείχε πρώτη φορά στον διαγωνισμό τραγουδιού το 2004 με τον Σάκη Ρουβά και στη συνέχεια με την Έλενα Παπαρίζου. Πρόσθεσε ότι μέσα από την εμπειρία και την τριβή του με τον μουσικό θεσμό αγάπησε πραγματικά τη Eurovision και ανέφερε ότι ο διαγωνισμός τον έφερε σε επαφή με επαγγελματίες του εξωτερικού, που εκτιμούν τη δουλειά του.
Όπως είπε ο Φωκάς Ευαγγελινός: «Η Eurovision ήταν ένας θεσμός που πήγα πρώτη φορά το 2004 με τον Σάκη Ρουβά και μετά με την Έλενα Παπαρίζου και είναι κάτι που έχω αγαπήσει. Έβλεπα Eurovision, αλλά μέσα από τη διαδικασία και την τριβή αγάπησα τον διαγωνισμό. Έχω έρθει σε επαφή με άτομα του εξωτερικού που σέβονται τη δουλειά μου. H Eurovision μου άνοιξε πόρτες στο εξωτερικό».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, μίλησε για τη συνεργασία του με τη Μαρίνα Σάττι το 2024 στον μουσικό διαγωνισμό, αλλά και για την αποστολή με την Κλαυδία το 2025: «Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει καλύτερη θέση στον διαγωνισμό με τη Μαρίνα Σάττι. Με την Κλαυδία υπήρχε ένα συγκλονιστικό team».
Ειδήσεις σήμερα:
Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος
Από 1η Ιανουαρίου oι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις άδειες οδήγησης στους ηλικιωμένους
Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο
Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος
Από 1η Ιανουαρίου oι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις άδειες οδήγησης στους ηλικιωμένους
Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα