Φωκάς Ευαγγελινός: H Eurovision μου άνοιξε πόρτες στο εξωτερικό





διεθνή του πορεία, ο Φωκάς Ευαγγελινός ανέφερε ότι η Eurovision λειτούργησε ως καταλύτης, ανοίγοντάς του νέες επαγγελματικές ευκαιρίες σε χώρες εκτός Ελλάδας.

creative director εξήγησε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» που ήταν καλεσμένος,

Σε άλλο σημείο, μίλησε για τη συνεργασία του με τη Μαρίνα Σάττι το 2024 στον μουσικό διαγωνισμό, αλλά και για την αποστολή με την Κλαυδία το 2025

Σε συζήτηση για τηότι συμμετείχε πρώτη φορά στον διαγωνισμό τραγουδιού το 2004 με τον Σάκη Ρουβά και στη συνέχεια με την Έλενα Παπαρίζου. Πρόσθεσε ότι μέσα από την εμπειρία και την τριβή του με τον μουσικό θεσμό αγάπησε πραγματικά τη Eurovision και ανέφερε ότι ο διαγωνισμός τον έφερε σε επαφή με επαγγελματίες του εξωτερικού, που εκτιμούν τη δουλειά του.Όπως είπε ο Φωκάς Ευαγγελινός: «Η Eurovision ήταν ένας θεσμός που πήγα πρώτη φορά το 2004 με τον Σάκη Ρουβά και μετά με την Έλενα Παπαρίζου και είναι κάτι που έχω αγαπήσει. Έβλεπα Eurovision, αλλά μέσα από τη διαδικασία και την τριβή αγάπησα τον διαγωνισμό. Έχω έρθει σε επαφή με άτομα του εξωτερικού που σέβονται τη δουλειά μου. H Eurovision μου άνοιξε πόρτες στο εξωτερικό».«Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει καλύτερη θέση στον διαγωνισμό με τη Μαρίνα Σάττι. Με την Κλαυδία υπήρχε ένα συγκλονιστικό team