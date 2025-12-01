Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος

Ο Μπίλι Μπο κατά κόσμον Βασίλης Κουρκουμέλης έφυγε από τη ζωή στις 13 Ιουνίου του 1987, σε ηλικία μόλις 33 ετών, αφήνοντας πίσω μια έντονη καλλιτεχνική πορεία και μια ιστορία.

Μπίλι Μπο

περιοδικό «Ταχυδρόμος»,

Λίγο πριν από τα εγκαίνια καταστήματός του στη Νέα Υόρκη, ο σχεδιαστής άρχισε να μην αισθάνεται καλά. Απουσίασε από τα εγκαίνια και προχώρησε σε πολλαπλές ιατρικές εξετάσεις. Όταν έλαβε την τελική διάγνωση, απομονώθηκε και ταξίδεψε στο Παρίσι αναζητώντας θεραπείες. Τα νέα όμως ταξίδεψαν γρήγορα στην Ελλάδα και, σύμφωνα με μαρτυρίες του Μάκη Τσέλιου , δημοσιογράφοι τον αναζητούσαν σε νοσοκομεία του Παρισιού, ενώ παράλληλα κυκλοφόρησαν ψευδείς φήμες ότι είχε ήδη πεθάνει. Ο ίδιος επέμενε να επιστρέψει στην Ελλάδα και μετακόμισε προσωρινά με τον Μάκη Τσέλιο





σε σπίτι στο Καβούρι.

Λένα Ζαννιδάκη είχε εκφράσει την αγανάκτησή του για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, ενώ παράλληλα είχε εκφράσει τη σωματική και ψυχική κατάρρευση που ένιωθε.







Τα φτωχικά παιδικά χρόνια και η διεθνής καριέρα

Βασίλης Κουρκουμέλης

Κλείσιμο

Ο Μπίλι Μπο και ο Μάκης Τσέλιος



Η αγάπη του Μάκη Τσέλιου για τον Μπίλι Μπο