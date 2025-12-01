Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος
Ο Μπίλι Μπο, κατά κόσμον Βασίλης Κουρκουμέλης, έφυγε από τη ζωή στα 33 του χρόνια
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, επανέρχεται στο προσκήνιο η ιστορία του Μπίλι Μπο, του σχεδιαστή μόδας που υπήρξε ο πρώτος διάσημος Έλληνας, που πέθανε από τη νόσο τη δεκαετία του 1980.
Ο Μπίλι Μπο κατά κόσμον Βασίλης Κουρκουμέλης έφυγε από τη ζωή στις 13 Ιουνίου του 1987, σε ηλικία μόλις 33 ετών, αφήνοντας πίσω μια έντονη καλλιτεχνική πορεία και μια ιστορία.
Τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, η δημοσιογράφος, Λένα Ζαννιδάκη δέχτηκε υπεραστικό τηλεφώνημα από την Αμερική. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο Μπίλι Μπο, ο οποίος βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς το AIDS είχε ήδη προσβάλει σοβαρά τον οργανισμό του. Ζήτησε να της παραχωρήσει μία τελευταία συνέντευξη στο περιοδικό «Ταχυδρόμος», όταν θα επέστρεφε στην Ελλάδα, και την παρακάλεσε να τον επισκεφτεί μόνη της, χωρίς φωτογράφους. Όπως αφηγήθηκε η ίδια αργότερα στη «Μηχανή του Χρόνου», το πρόσωπό του ήταν καταβεβλημένο και δεν θύμιζε σε τίποτα τον άνθρωπο που πριν από λίγο καιρό εμφανιζόταν σε εξώφυλλα περιοδικών.
Λίγο πριν από τα εγκαίνια καταστήματός του στη Νέα Υόρκη, ο σχεδιαστής άρχισε να μην αισθάνεται καλά. Απουσίασε από τα εγκαίνια και προχώρησε σε πολλαπλές ιατρικές εξετάσεις. Όταν έλαβε την τελική διάγνωση, απομονώθηκε και ταξίδεψε στο Παρίσι αναζητώντας θεραπείες. Τα νέα όμως ταξίδεψαν γρήγορα στην Ελλάδα και, σύμφωνα με μαρτυρίες του Μάκη Τσέλιου, δημοσιογράφοι τον αναζητούσαν σε νοσοκομεία του Παρισιού, ενώ παράλληλα κυκλοφόρησαν ψευδείς φήμες ότι είχε ήδη πεθάνει. Ο ίδιος επέμενε να επιστρέψει στην Ελλάδα και μετακόμισε προσωρινά με τον Μάκη Τσέλιο σε σπίτι στο Καβούρι.
Στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Μπίλι Μπο στη Λένα Ζαννιδάκη είχε εκφράσει την αγανάκτησή του για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, ενώ παράλληλα είχε εκφράσει τη σωματική και ψυχική κατάρρευση που ένιωθε.
Πιο αναλυτικά, είχε δηλώσει: «Να προσπαθείς να αντλήσεις κουράγιο από το βλέμμα ενός γιατρού, να εκλιπαρείς από μέσα σου και φωναχτά τον κάποιο Θεό να σε λυτρώσει από τον εφιάλτη που ζεις και εκεί ανάμεσα στον ανελέητο πόνο, στην πικρή αλήθεια και σε κάποιες αμυδρές ελπίδες, να μαθαίνεις πως είσαι ήδη νεκρός. Τι είδους πλάσματα είναι μερικοί από εσάς τους δημοσιογράφους. Έχουν καρδιά, αισθήματα; Μετράνε τον πόνο, το έγκλημα, τη βία, την αρρώστια με την αράδα; Κρεμάνε την επιτυχία τους σε μεγάλους παραπλανητικούς τίτλους και τους αρκεί μια φήμη για να γράψουν σίριαλ συχνά κακής ποιότητας: η διασταύρωση της είδησης, για να βγει κάπου η αλήθεια, δεν θα έπρεπε να είναι πολυτέλεια. Ένα κάποιο τηλεφώνημα, μια ασήμαντη κουβέντα με κάποιους που δηλώνουν πηγές δε νομίζω ότι είναι αρκετά για να βγει το θέμα. Κι όταν πρόκειται για ντόπια άχρωμα κοσμικό-κοινωνικά γεγονότα ας γράψουν ό,τι θέλουν. Όταν όμως παίζεται η ζωή, η καριέρα ενός ατόμου και η επαγγελματική επιβίωση δεκάδων άλλων, δεν το χειρίζεσαι αβασάνιστα. Δεν πετάς λάσπες για να εντυπωσιάσεις, δε γράφεις με βάση τις φήμες για να πουλήσεις κάποια φύλλα. Είναι πράξη ανέντιμη και αξιόποινη».
Προερχόμενος από φτωχή οικογένεια, ο Μπίλι Μπο γεννήθηκε το 1954 στα Καμίνια του Πειραιά και μεγάλωσε σε εργατική και πολύτεκνη οικογένεια. Όταν γνώρισε τον Μάκη Τσέλιο ήταν 16 ετών, εργαζόταν ως χορευτής σε μπουάτ της Πλάκας και παράλληλα σπούδαζε.
Οι δυο τους δημιούργησαν επιχείρηση εισαγωγής αρωμάτων από τη Γαλλία και, δύο χρόνια αργότερα, άνοιξαν μια μπουτίκ υψηλής ραπτικής στο κέντρο της Αθήνας, η οποία ονομάστηκε «Billy Bo», όνομα που στη συνέχεια ο Βασίλης Κουρκουμέλης υιοθέτησε και έγινε γνωστός εντός και εκτός Ελλάδας.
Παράλληλα, ο σχεδιαστής σπούδασε σχέδιο μόδας στη «Βακαλό» και αργότερα στη σχολή «Βελουδάκη». Η μπουτίκ γνώρισε μεγάλη επιτυχία, οδήγησε σε άνοιγμα νέων καταστημάτων, σε βραβείο από το περιοδικό «Γυναίκα» και σε δημοσιεύσεις του σε σημαντικά περιοδικά της εποχής.
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Μάκης Τσέλιος το 2024 στην εκπομπή «Ελένη» είχε μιλήσει για τη σχέση του με τον Μπίλι Μπο, αλλά και για την ταινία που θα αφιερωθεί στη ζωή του: «Ήταν από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής μου. Ήταν ένα μεγάλο κομμάτι. Με τον Μπίλι Μπο μαζί ξεκινήσαμε, μαζί προχωρήσαμε και ήμασταν μαζί όταν τέλειωσε όλο αυτό. Πάνω στον κολοφώνα της επιτυχίας μας, συνέβη αυτό και έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης και όλα γκρεμίστηκαν. Έδωσα σε μία εταιρεία παράγωγης το βιβλίο που έχω γράψει το 1989 για να γίνει ταινία η ζωή του Μπίλι Μπο. Τα χρήματα θα πάνε για φιλανθρωπικό σκοπό, εγώ δεν παίρνω τίποτα. Έχω την επίβλεψη του σεναρίου και των δύο προσώπων που θα παίξουν εμένα και τον Βασίλη».
Σε άλλη συνέντευξη που έδωσε ο σχεδιαστής το 2022 στο «Στούντιο 4» αποκάλυψε ότι είχε ερωτευτεί τον Μπίλι Μπο. Αρχικά, είχε δηλώσει: «Ήταν Μάιος και ήταν ανθισμένες οι νεραντζιές. Αυτό το είπα εγώ. Και εκείνος γύρισε και κοίταξε πίσω να δει ποιος το είπε. Και μου λέει "ναι πράγματι". Και τότε του λέω "εσύ ποιος είσαι ο Βασίλης;" και μου λέει "ναι". Ήταν 17 και εγώ 26, 9 χρόνια διαφορά είχαμε. Όταν πιάσαμε την κουβέντα, ξαναβρεθήκαμε και εγώ σκέφτηκα ότι θέλει κάποιον να τον βοηθήσει. Ήταν και πολύ ερωτεύσιμος από τους πάντες, άνδρες και γυναίκες. Σε σταματούσε η ομορφιά του. Μαζί μου υπήρχε έρωτας σημαντικός και λέω αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον βοηθήσω. Τότε πήγαινε σε μία σχολή χορού, αλλά δεν ήταν... Χόρευε στα μπουζούκια, ε και σκέφτηκα μήπως βρούμε κάτι άλλο και τον έβαλα στη σχολή "Βακαλό". Ήταν άνθρωπος δικός μου και τον βοήθησα». Όταν στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αναγνωστόπουλος τον ρώτησε: «Τον ερωτεύτηκες» εκείνος αποκρίθηκε: «Ε ναι, δεν το έχω ξαναπεί δημόσια, αλλά το ξέρει ο κόσμος».
Τα φτωχικά παιδικά χρόνια και η διεθνής καριέρα
Η αγάπη του Μάκη Τσέλιου για τον Μπίλι Μπο
