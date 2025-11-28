Γιάννης Δρακόπουλος: Δεν έχω κάνει ιδιαίτερο κομπόδεμα, δεν πρόλαβα την εποχή που στην τηλεόραση τα λεφτά μοιράζονταν με τα τσουβάλια
Η μεγαλύτερη πολυτέλεια στην οποία θα χαλάσω τα χρήματά μου είναι τα αυτοκίνητα
Στις «καλές εποχές» της ελληνικής τηλεόρασης, όταν οι πληρωμές ήταν μεγάλες και μοιράζονταν τα χρήματα «με τα τσουβάλια» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Δρακόπουλος, εξηγώντας πως δεν τις πρόλαβε με αποτέλεσμα να μην έχει δημιουργήσει ιδιαίτερο κομπόδεμα.
Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι τα έξοδα του είναι μεγάλα και δεν του επέτρεψαν να αποταμιεύσει ένα σημαντικό ποσό. Σε συνέντευξή του την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day», επεσήμανε ότι σήμερα οι αμοιβές στην ελληνική τηλεόραση διαφέρουν σημαντικά από αυτές του παρελθόντος.
Όσον αφορά την πολυτέλεια στην οποία θα ξοδέψει τα χρήματά του, δήλωσε ότι αυτή είναι τα αυτοκίνητα, καθώς του αρέσει η οδήγηση και πιστεύει ότι τα παλιά αμάξια είναι πιο ευχάριστα στην οδήγηση.
Όπως είπε ο Γιάννης Δρακόπουλος: «Δεν έχω κάνει ιδιαίτερο κομπόδεμα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι και τα έξοδα πολλά. Και επίσης δεν πρόλαβα και την εποχή που στην ελληνική τηλεόραση, ειδικά τα λεφτά μοιράζονταν έτσι ας πούμε, με τα τσουβάλια. Είναι εδώ και χρόνια αλλιώς η κατάσταση. Η μεγαλύτερη πολυτέλεια στην οποία θα χαλάσω τα χρήματά μου είναι τα αυτοκίνητα. Μου αρέσει η οδήγηση γενικότερα και τα παλιά αυτοκίνητα είναι πιο ωραία στην οδήγηση. Γενικά όσο πάμε σε πιο καινούργια αυτοκίνητα, είναι όλο και λιγότερο ευχάριστα να τα οδηγείς. Τα παλιότερα έχουν καλύτερη μηχανολογία, την καταλαβαίνεις».
