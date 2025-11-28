Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται
ΖΩΗ
Αεροπλάνο παλτό Πτήση

Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται

Κάποιοι έσπευσαν να εξηγήσουν κάτω από το βίντεο τη χρησιμότητά του, ωστόσο οι περισσότεροι είχαν όρεξη για χιούμορ και το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδιστικό

Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται
10 ΣΧΟΛΙΑ
Viral στο TikTok έγινε ένα βίντεο το οποίο δείχνει κάτι που μοιάζει με «κουμπί» σε κάθισμα αεροπλάνου με τον δημιουργό του συγκεκριμένου υλικού να ρωτάει τους χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας σε τι χρησιμεύει.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, πρόκειται για τις γνωστές κρεμάστρες που υπάρχουν στα καθίσματα αρκετών αεροσκαφών που με κάποια κίνηση (πάτημα ή τράβηγμα) βγαίνουν προς τα έξω και εκεί μπορεί ο επιβάτης να κρεμάσει κάποιο ρούχο το οποίο έχει μαζί του σε κρεμάστρα.

@evansmirloglou

Θα σκάσω με αυτή την κρεμάστρα 😶‍🌫️😅

♬ Smalltown Boy - Bronski Beat

Στα σχόλια κάτω από το βίντεο υπήρχαν άτομα τα οποία έδωσαν την απάντηση για την κρεμάστρα, ωστόσο αρκετοί είχαν όρεξη για χιούμορ και το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδιστικό.

«Το πατάς και μπαίνεις σε λειτουργία κρεμάστρας», έγραψε ένας χρήστης. «Το πατάς και σου φέρνει η αεροσυνοδός τρίγωνα Πανοράματος», σχολίασε ένας άλλος με τα σχόλια να πέφτουν «βροχή» κάτω από το βίντεο.

Ειδήσεις σήμερα:

«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου

«Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» γίνεται ταινία... αλλιώς - Τα γυρίσματα, οι πρωταγωνιστές, η ιστορία

Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζηδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης