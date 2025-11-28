Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται
Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται
Κάποιοι έσπευσαν να εξηγήσουν κάτω από το βίντεο τη χρησιμότητά του, ωστόσο οι περισσότεροι είχαν όρεξη για χιούμορ και το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδιστικό
Viral στο TikTok έγινε ένα βίντεο το οποίο δείχνει κάτι που μοιάζει με «κουμπί» σε κάθισμα αεροπλάνου με τον δημιουργό του συγκεκριμένου υλικού να ρωτάει τους χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας σε τι χρησιμεύει.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, πρόκειται για τις γνωστές κρεμάστρες που υπάρχουν στα καθίσματα αρκετών αεροσκαφών που με κάποια κίνηση (πάτημα ή τράβηγμα) βγαίνουν προς τα έξω και εκεί μπορεί ο επιβάτης να κρεμάσει κάποιο ρούχο το οποίο έχει μαζί του σε κρεμάστρα.
Στα σχόλια κάτω από το βίντεο υπήρχαν άτομα τα οποία έδωσαν την απάντηση για την κρεμάστρα, ωστόσο αρκετοί είχαν όρεξη για χιούμορ και το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδιστικό.
«Το πατάς και μπαίνεις σε λειτουργία κρεμάστρας», έγραψε ένας χρήστης. «Το πατάς και σου φέρνει η αεροσυνοδός τρίγωνα Πανοράματος», σχολίασε ένας άλλος με τα σχόλια να πέφτουν «βροχή» κάτω από το βίντεο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, πρόκειται για τις γνωστές κρεμάστρες που υπάρχουν στα καθίσματα αρκετών αεροσκαφών που με κάποια κίνηση (πάτημα ή τράβηγμα) βγαίνουν προς τα έξω και εκεί μπορεί ο επιβάτης να κρεμάσει κάποιο ρούχο το οποίο έχει μαζί του σε κρεμάστρα.
@evansmirloglou
Θα σκάσω με αυτή την κρεμάστρα 😶🌫️😅♬ Smalltown Boy - Bronski Beat
Στα σχόλια κάτω από το βίντεο υπήρχαν άτομα τα οποία έδωσαν την απάντηση για την κρεμάστρα, ωστόσο αρκετοί είχαν όρεξη για χιούμορ και το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδιστικό.
«Το πατάς και μπαίνεις σε λειτουργία κρεμάστρας», έγραψε ένας χρήστης. «Το πατάς και σου φέρνει η αεροσυνοδός τρίγωνα Πανοράματος», σχολίασε ένας άλλος με τα σχόλια να πέφτουν «βροχή» κάτω από το βίντεο.
