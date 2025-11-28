Με λευκά τριαντάφυλλα και την ελληνική σημαία το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας στη Ρόδο
Η κηδεία του νεαρού τελείται στον τόπο καταγωγής του, στο Τυμπάκι - Παρών ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, στεφάνια από Τασούλα και Δένδια
Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα Παρασκευή συγγενείς και φίλοι στον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη που σκοτώθηκε πριν δύο μέρες σε πεδίο βολής στη Ρόδο μετά από έκρηξη χειροβομβίδας.
Η κηδεία του νεαρού τελείται στον τόπο καταγωγής του, στο Τυμπάκι και στον ιερό ναό του Αγίου Τίτου, όπου από νωρίς το πρωί βρέθηκαν άνθρωποι που τον γνώριζαν για να του πουν, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, το τελευταίο αντίο μέσα σε κλίμα οδύνης.
Φίλοι αλλά και συγγενείς του αδικοχαμένου νεαρού κρατούσαν λευκά τριαντάφυλλα ενώ το φέρετρο ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία.
Το «παρών» δίνουν ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης, ο Διοικητής της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης, ο Διοικητής 44 Στρατιωτικής Διοικήσεων, ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.
Έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, βρίσκεται στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών στον 19χρονο Ραφαήλ.
Στεφάνι έχουν αποστείλει, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Διαβάκης.
Με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Τυμπακίου - τα σχολεία στα οποία φοίτησε ο 19χρονος Ραφαήλ - θα παραμείνουν κλειστά την ώρα της κηδείας του.
